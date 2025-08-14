ETV Bharat / sports

এইবাৰ বড়োলেণ্ড এফচি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বিজয়ী হোৱাৰ আশাবাদী : কেপ্টেইন দিদৈন হাজোৱাৰী

ডুৰণ্ড কাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা বড়োলেণ্ড এফচি ১৬আগষ্টত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ প্ৰস্তুত। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত বিজয়ী হোৱাৰ দাবী মেচ কোচ বিকাশ পণ্ঠীৰ।

DURAND CUP 2025
১৩৪ সংখ্যক ডুৰণ্ড কাপ ফুটবল (@thedurandcup X)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025

কোকৰাঝাৰ : অহা ১৬ আগষ্টৰ পৰা ঐতিহাসিক ১৩৪ সংখ্যক ডুৰণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।বড়োভূমিত ইতিহাস ৰচনা কৰি ১৩৪ সংখ্যক ডুৰণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে অহা ১৬ আগষ্টত যোৱাবাৰৰ বিজয়ী দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীৰ্ণ হ’ব ৷

কোকৰাঝাৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত এক সংবাদমেলত বড়োলেণ্ড এফচিৰ মেচ কোচ বিকাশ পণ্ঠীয়ে কয়, ''প্ৰথমবাৰৰ বাবে বড়োলেণ্ড এফ চি এইবেলি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শক্তিশালী দল হিচাবে খ্যাত নৰ্থইষ্ট ইউনাইটেড এফচি বিৰুদ্ধে খেলাৰ বাবে মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ৷''

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফচিৰ মেচ কোচ বিকাশ পণ্ঠী আৰু কেপ্টেইন দিদৈন হাজোৱাৰী (ETV Bharat)

''নিজৰ গৃহ ঠাইতে খেলখন হোৱাৰ বাবে আমাৰ এডভাণ্টেজ আছে আৰু আমাৰ লগত বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজ আছে ৷ আমি আশাবাদী আমি বিজয়ী হ’ব পাৰিম ।'' এইদৰে মন্তব্য কৰে মেচ কোচ গৰাকীয়ে ৷

মেচৰ কোচ গৰাকীয়ে আৰু কয়, ''ইয়াৰ আগৰ খেলখনৰ উৎসাহজনক ফলাফলে আমাক অধিক উৎসাহিত আৰু সাহস দিছে ৷ বৰ্তমান বড়োলেণ্ড এফচি দলৰ খেলুৱৈ সকলোৰ মাজত বহু প্ৰটেঞ্চিয়েল আছে আৰু এদিন বিশ্বতে সুনাম অৰ্জন কৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে ৷''

আনপিনে দলৰ কেপ্টেইন দিদৗন হাজোৱাৰীয়ে কয়, “আমি যিমান পাৰো বিজয়ী হোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো ৷ আমাৰ মাজত বিশ্বাস আছে আমি সফল হ’ব পাৰিম ৷ আমি টীম ওৱাৰ্ক কৰো ৷ আমি কেনেকৈ সফলতা আনিব পাৰিম সকলোখিনি আমাৰ মাজত আলোচনা কৰো ৷'' খেলুৱৈসকল চৌদিশে শক্তিশালী হ’লেহে বিজয়ী হোৱাৰ পথ সুগম হয় বুলি কেপ্টেইন গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : ১৩৪ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ বড়োলেণ্ড এফচি

