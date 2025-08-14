কোকৰাঝাৰ : অহা ১৬ আগষ্টৰ পৰা ঐতিহাসিক ১৩৪ সংখ্যক ডুৰণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।বড়োভূমিত ইতিহাস ৰচনা কৰি ১৩৪ সংখ্যক ডুৰণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে অহা ১৬ আগষ্টত যোৱাবাৰৰ বিজয়ী দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীৰ্ণ হ’ব ৷
কোকৰাঝাৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত এক সংবাদমেলত বড়োলেণ্ড এফচিৰ মেচ কোচ বিকাশ পণ্ঠীয়ে কয়, ''প্ৰথমবাৰৰ বাবে বড়োলেণ্ড এফ চি এইবেলি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শক্তিশালী দল হিচাবে খ্যাত নৰ্থইষ্ট ইউনাইটেড এফচি বিৰুদ্ধে খেলাৰ বাবে মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ৷''
''নিজৰ গৃহ ঠাইতে খেলখন হোৱাৰ বাবে আমাৰ এডভাণ্টেজ আছে আৰু আমাৰ লগত বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজ আছে ৷ আমি আশাবাদী আমি বিজয়ী হ’ব পাৰিম ।'' এইদৰে মন্তব্য কৰে মেচ কোচ গৰাকীয়ে ৷
মেচৰ কোচ গৰাকীয়ে আৰু কয়, ''ইয়াৰ আগৰ খেলখনৰ উৎসাহজনক ফলাফলে আমাক অধিক উৎসাহিত আৰু সাহস দিছে ৷ বৰ্তমান বড়োলেণ্ড এফচি দলৰ খেলুৱৈ সকলোৰ মাজত বহু প্ৰটেঞ্চিয়েল আছে আৰু এদিন বিশ্বতে সুনাম অৰ্জন কৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে ৷''
আনপিনে দলৰ কেপ্টেইন দিদৗন হাজোৱাৰীয়ে কয়, “আমি যিমান পাৰো বিজয়ী হোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো ৷ আমাৰ মাজত বিশ্বাস আছে আমি সফল হ’ব পাৰিম ৷ আমি টীম ওৱাৰ্ক কৰো ৷ আমি কেনেকৈ সফলতা আনিব পাৰিম সকলোখিনি আমাৰ মাজত আলোচনা কৰো ৷'' খেলুৱৈসকল চৌদিশে শক্তিশালী হ’লেহে বিজয়ী হোৱাৰ পথ সুগম হয় বুলি কেপ্টেইন গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷