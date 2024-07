ETV Bharat / sports

টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে ১২৫ কোটি টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা বিচিচিআইৰ - T20 WC 2024

By ETV Bharat Assamese Team

BCCI Announces Prize Money Of Rs 125 Crore For Team India For Winning T20 World Cup ( ANI )