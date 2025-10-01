ভাৰতৰ আগত শিৰনত পাকিস্তানৰ, বি চি চি আইৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মহছিন নকভিয়ে

ETV Bharat / sports

MOHSIN NAQVI
পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মহছিন নকভি (AP)
October 1, 2025

হায়দৰাবাদ: এছিয়া কাপৰ ফাইনেল মেচত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত হৈ ট্ৰফী জয়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল পাকিস্তান । টীম ইণ্ডিয়াই এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ সভাপতি মহছিন নকভিৰ পৰা এই ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল, যিজন পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ লগতে পাকিস্তানৰ গৃহমন্ত্ৰীও ।

টীম ইণ্ডিয়াৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত নকভিয়ে এছিয়া কাপৰ বিজয়ী ট্ৰফীটো নিজৰ লগতে লৈ এখন হোটেললৈ যায় ৷ তদুপৰি ট্ৰফীৰ বিনিময়ত আন এক ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰে, য’ত টীম ইণ্ডিয়াই তেওঁৰ পৰা ট্ৰফী আৰু পদক গ্ৰহণ কৰিব ৷

এ চি চিৰ বৈঠকত বি চি চি আইয়ে নকভিক দিলে ধমক

দৰাচলতে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ বৈঠকত এ চি চিৰ সভাপতি মহছিন নকভিৰ আচৰণৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বি চি চি আইয়ে । বি চি চি আইৰ উপ-সভাপতি তথা প্ৰতিনিধি ৰাজীৱ শুক্লাই নকভিয়ে ভাৰতক ট্ৰফী প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে ।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা খবৰ অনুসৰি শুক্লাই প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘বিজয়ী দলটোক কিয় ট্ৰফী প্ৰদান কৰা নহ'ল ? এয়া এ চি চিৰ ট্ৰফী, কাৰো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় ।’’

MOHSIN NAQVI
এছিয়া কাপৰ ফাইনেলৰ পিছত ট্ৰফী প্ৰদান অনুষ্ঠানত মহছিন নকভি (IANS)

সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, ইয়াৰ উত্তৰত মহছিন নকভিয়ে কয়, ‘‘মই বিনা কাৰণতে কাৰ্টুনৰ দৰে থিয় হৈ আছিলো । ভাৰতৰ পৰা কোনো লিখিত জাননী দিয়া হোৱা নাছিল যে তেওঁলোকে মোৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰে । এই বিষয়টো এই বৈঠকত নহয়, বেলেগ মঞ্চত আলোচনা কৰা হ'ব ।’’

ৰাজীৱ শুক্লা আৰু আশীষ শ্বেলাৰৰ বিৰোধিতা

বি চি চি আইৰ প্ৰতিনিধি আশীষ শ্বেলাৰো ৰাজীৱ শুক্লাৰ সৈতে এ চি চিৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকে । বৈঠকত নকভিয়ে নেপাল আৰু মংগোলিয়াক এ চি চিত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । ভাৰত এছিয়া কাপত চেম্পিয়ন হোৱাৰ বাবে অভিনন্দন নজনোৱাক লৈ শ্বেলাৰে নকভিক কঠোৰ সমালোচনা কৰে । ইয়াৰ পিছতো নকভিয়ে ভাৰতক এছিয়া কাপ জয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনাবলৈ স্পষ্টভাৱে অস্বীকাৰ কৰে ।

একাংশ সংবাদ মাধ্যমত দাবী কৰা হৈছে যে এছিয়া কাপ জয়ৰ বাবে ভাৰতক অভিনন্দন নজনোৱাৰ বাবে নকভিয়ে পিছলৈ ক্ষমা খুজিছিল । তেওঁ বি চি চি আইৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি কয় যে যিটো হৈছে সেয়া ভুল আৰু এয়া হ’ব নালাগিছিল । অৱশ্যে একাংশ বাতৰিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে নকভিয়ে ভাৰতক অভিনন্দন নজনালে । ইয়াৰ পিছতে আশীষ শ্বেলাৰে খং আৰু ক্ষোভেৰে বৈঠকৰ পৰা প্ৰস্থান কৰে ৷

  • বি চি চি আইয়ে কয়, ‘‘ট্ৰফী আমাক দিয়া হওক, আমি এ চি চিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিম ।’’
  • নকভিৰ প্ৰত্যুত্তৰ - আমি আলোচনা কৰিম ।
  • বি চি চি আই - আলোচনা নহয়, ট্ৰফী আমাৰেই ।

অৱশ্যে ইয়াৰ পিছতো মহছিন নকভিয়ে বি চি চি আইক ট্ৰফী হস্তান্তৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।

এই বৈঠকত এছিয়াৰ বিভিন্ন ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ সভাপতিসকলো উপস্থিত আছিল । ক’ব পাৰি যে নকবিয়ে ভাৰতক ট্ৰফী প্ৰদান নকৰাৰ স্থিতিত এতিয়াও অটল হৈয়ে আছে । অৱশ্যে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱক এ চি চিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি ট্ৰফী আৰু পদক লৈ যাবলৈ কয় ৷

