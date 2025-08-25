নতুন দিল্লী: সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত অনলাইন গেমিং বিল গৃহীত হোৱাৰ পিছতে ফেণ্টাচি স্প'ৰ্টছ কোম্পানী 'Dream 11' ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য স্পনছ'ৰশ্বিপৰ পৰা বাদ পৰিছে । লগে লগে বি চি চি আই নতুন স্পনছ'ৰৰ সন্ধানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে অহা মাহত এছিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হ'ব । তেতিয়ালৈ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ জাৰ্চিৰ মুখ্য স্পনছ'ৰ কোন হ'ব সেয়া চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।
বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই নিশ্চিত কৰিছে যে 'Dream 11'ৰ সৈতে চুক্তি সমাপ্ত হৈছে আৰু বি চি চি আয়ে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বাবে নতুন স্পনছ'ৰ লাভৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট । চৰকাৰী নিয়মাৱলী স্থাপনৰ লগে লগে বি চি চি আয়ে 'Dream 11' বা তেনে কোনো গেমিং কোম্পানীৰ সৈতে স্পনছ'ৰশ্বিপৰ সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখিব নোৱাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে, "আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আগবাঢ়িব নোৱাৰো আৰু সেয়েহে কিছুমান বিকল্প বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া চলি আছে । স্পনছ'ৰৰ খালী স্থান এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আমি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এতিয়ালৈকে একোৱেই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । এবাৰ কিবা এটা হ'লে আমি আপোনালোকক জনাম ।"
ৰিয়েল মানি গেমিং নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত সকলো ফেণ্টাচি গেমিং কোম্পানীৰে ৰাজহৰ ধাৰাত প্ৰভাৱ পৰিছে । সংসদত গৃহীত বিলখনত কোৱা হৈছে, "...কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ অনলাইন মানি গেমিং সেৱা আগবঢ়াব নোৱাৰিব, সহায় কৰিব নোৱাৰিব, সহায় কৰিব নোৱাৰিব, প্ৰৰোচিত কৰিব নোৱাৰিব, লিপ্ত হ'ব নোৱাৰিব আৰু কোনো বিজ্ঞাপনৰ সৈতে জড়িত হ'ব নালাগে যিয়ে কোনো ব্যক্তিক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কোনো অনলাইন মানি গেম খেলিবলৈ প্ৰচাৰ কৰে ।"
বিধেয়কখনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই আইন উলংঘা হ'লে এক কোটি টকা পৰ্যন্ত আৰ্থিক জৰিমনা বা তিনি বছৰৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে ।
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ (চিনিয়ৰ পুৰুষ, মহিলা, ইমাৰ্জিং (২৩ বছৰ অনূৰ্ধ্ব), ১৯ বছৰ অনূৰ্ধ্ব পুৰুষ আৰু মহিলা) বাবে ২০২৩ চনত ৩৫৮ কোটি টকা (৪৪ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ) বিনিময়ত 'Dream 11'য়ে ৩ বছৰৰ বাবে নিবিদা লাভ কৰিছিল । চুক্তিত এতিয়াও প্ৰায় এবছৰ বাকী আছিল ।
এগৰাকী বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "বি চি চি আয়ে আমাৰ স্পনছ'ৰৰ অংশীদাৰৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাইছে । ইয়াত তেওঁলোকৰ কোনো দোষ নাই আৰু পেমেণ্ট ডিফল্টৰ অন্যান্য বিষয়ৰ দৰে 'Dream 11'ৰ ওপৰতো কোনো ধৰণৰ জৰিমনা আৰোপ কৰা নহ'ব । এইটো এক চৰকাৰী নিয়ম আৰু সম্পূৰ্ণ মানি চলাৰ প্ৰয়োজন আৰু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত, তাত ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ পৰিব ।" তেওঁ লগতে কয় যে স্পষ্টভাৱে বিচিচিআইৰ লাভতো হ্ৰস্বম্যাদী ভিত্তিত প্ৰভাৱ পৰিব আৰু এতিয়া নতুন পৰিকল্পনা ল'ব লাগিব ।
ইউ এ ইত ভাৰতৰ এছিয়া কাপৰ উদ্বোধনী মেচলৈ মাত্ৰ ১৫ দিন বাকী থকাৰ সময়তে নতুন স্পনছ'ৰ বিচাৰি পোৱাটো অতি কঠিন হ'ব বুলিও তেওঁ অৱগত কৰে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে । ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ টাইটেল স্পনছ'ৰ হ'বলৈ নিবিদাৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিব লাগিব । প্ৰথমে আপুনি নিবিদা আমন্ত্ৰণ কৰা হয়, তাৰ পিছত নিবিদাসমূহ পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত বিজয়ীক ঘোষণা কৰে ।" বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে নিৰ্দিষ্ট সময় লয় আৰু আইনী পদ্ধতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব লাগে ।
'Dream 11'ৰ লগে লগে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ফেণ্টাচি স্প'ৰ্টছ পাৰ্টনাৰ 'My11Circle' ৰ সৈতেও চুক্তি বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । My11Circleয়ে ৫ বছৰৰ বাবে (বছৰি ১২৫ কোটি টকা) ৬২৫ কোটি টকাৰ চুক্তিত আছে । অৱশ্যে বিচিচিআইৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে । কিয়নো অহা মাৰ্চ মাহৰ পৰা হে আই পি এল আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
