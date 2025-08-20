বাক্স: বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক কমল ভূষণ বড়ো সোঁৱৰণী ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ খিতাপ দখল কৰিলে বৰমা ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবে ।
মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলখনত বৰমা ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবে ২৪ নং আই আৰ বি এন চৰাইমাৰী দলক ২-১ গ'লৰ ব্য়ৱধানত পৰাজিত কৰি খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ খেলখনৰ প্ৰথমাৰ্ধত ২৪ নং আই আৰ বি এন চৰাইমাৰীয়ে শণিৰাম গয়াৰীয়ে দিয়া এটা গ'লৰে আগবাঢ়ি থাকে ৷ খেলখনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত বৰমা ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবৰ ঘনো বড়োৱে সমতা স্থাপন কৰে ৷ ইয়াৰ পিচতেই নীতিশ বসুমতাৰীয়ে দিয়া গ'লৰে ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবে চৃড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান লাভ কৰে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ফাইনেল খেলখন উদ্বোধন কৰে বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন বড়ো আৰু মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্মই ৷ খেলখনত উপস্থিত থাকে বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰী, কমল ভূষণ বড়োৰ পত্নী মন্দিৰা ৰামছিয়াৰী ৷ খেল পৰিচালনা কৰে জৌচাৰ বসুমতাৰী, বুদ্ধ বসুমতাৰী, ৰিণদাও বসুমতাৰী আৰু পৱন বসুমতাৰীয়ে ৷
বিধায়ক ভূপেন বড়োই কয়, "প্ৰয়াত কমল ভূষণ বড়ো সোঁৱৰণী ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল খেলৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ খেলুৱৈসকলে ৰাজ্যিক তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিবলৈ সুবিধা পাব ৷ কমল ভূষণ বড়ো আছিল বাক্সা জিলাৰ প্ৰথম ডি এছ অ' ৷ তেওঁ ২০০৪ চনতে জিলাখনৰ খেলুৱৈ সকলৰ মাজত A, B, C তিনিটা বিভাগত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছিল যাতে জিলাখনৰ খেলুৱৈসকল আগুৱাই যাব পাৰে ৷ সেয়েহে কমল ভূষণ বড়োৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ স্মৃতিচাৰণৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে তেওঁৰ নামত বাক্সা জিলা ছুপাৰ ডিভিজন লীগ বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ বিটিচি প্ৰশাসনে খেলৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷"