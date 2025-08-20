ETV Bharat / sports

কমল ভূষণ বড়ো সোঁৱৰণী ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ খিতাপ দখল বৰমা ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবৰ - BARAMA FOOTBALL LEAGUE

বৰমা ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবে ২৪ নং আই আৰ বি এন চৰাইমাৰী দলক ২-১ গ'লৰ ব্য়ৱধানত পৰাজিত কৰে ।

Kamal Bhushan Boro memorial Super Division Football League
চৃড়ান্ত বিজয়ী বৰমা ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাব (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2025 at 1:36 PM IST

বাক্স: বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক কমল ভূষণ বড়ো সোঁৱৰণী ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ খিতাপ দখল কৰিলে বৰমা ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবে ।

মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলখনত বৰমা ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবে ২৪ নং আই আৰ বি এন চৰাইমাৰী দলক ২-১ গ'লৰ ব্য়ৱধানত পৰাজিত কৰি খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ খেলখনৰ প্ৰথমাৰ্ধত ২৪ নং আই আৰ বি এন চৰাইমাৰীয়ে শণিৰাম গয়াৰীয়ে দিয়া এটা গ'লৰে আগবাঢ়ি থাকে ৷ খেলখনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত বৰমা ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবৰ ঘনো বড়োৱে সমতা স্থাপন কৰে ৷ ইয়াৰ পিচতেই নীতিশ বসুমতাৰীয়ে দিয়া গ'লৰে ইউনাইটেড স্প'ৰ্টছ ক্লাবে চৃড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান লাভ কৰে ৷

Kamal Bhushan Boro memorial Super Division Football League
কমল ভূষণ বড়ো সোঁৱৰণী ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ ফাইনেল (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পূৰ্বে ফাইনেল খেলখন উদ্বোধন কৰে বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন বড়ো আৰু মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ই এম ৰাকেশ ব্ৰহ্মই ৷ খেলখনত উপস্থিত থাকে বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰী, কমল ভূষণ বড়োৰ পত্নী মন্দিৰা ৰামছিয়াৰী ৷ খেল পৰিচালনা কৰে জৌচাৰ বসুমতাৰী, বুদ্ধ বসুমতাৰী, ৰিণদাও বসুমতাৰী আৰু পৱন বসুমতাৰীয়ে ৷

Kamal Bhushan Boro memorial Super Division Football League
কমল ভূষণ বড়ো সোঁৱৰণী ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল লীগৰ ফাইনেল (ETV Bharat Assam)

বিধায়ক ভূপেন বড়োই কয়, "প্ৰয়াত কমল ভূষণ বড়ো সোঁৱৰণী ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবল খেলৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ খেলুৱৈসকলে ৰাজ্যিক তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিবলৈ সুবিধা পাব ৷ কমল ভূষণ বড়ো আছিল বাক্সা জিলাৰ প্ৰথম ডি এছ অ' ৷ তেওঁ ২০০৪ চনতে জিলাখনৰ খেলুৱৈ সকলৰ মাজত A, B, C তিনিটা বিভাগত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছিল যাতে জিলাখনৰ খেলুৱৈসকল আগুৱাই যাব পাৰে ৷ সেয়েহে কমল ভূষণ বড়োৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ স্মৃতিচাৰণৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে তেওঁৰ নামত বাক্সা জিলা ছুপাৰ ডিভিজন লীগ বাক্সা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ বিটিচি প্ৰশাসনে খেলৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷"

