এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ছুপাৰ-৪ত প্ৰৱেশৰ আশা এতিয়াও সজীৱ বাংলাদেশৰ; দলটোৰ হাতত পৰাস্ত আফগানিস্তান

এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ছুপাৰ-৪ত প্ৰৱেশৰ আশা এতিয়াও সজীৱ বাংলাদেশৰ; দলটোৰ হাতত পৰাস্ত আফগানিস্তান
আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ডু অৰ ডাই মেচত বাংলাদেশে ৮ ৰাণৰ ব্যৱধানত এক ৰোমাঞ্চকৰ জয় লাভ কৰে ।
Published : September 17, 2025 at 12:26 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ নৱমখন খেলত বাংলাদেশ ক্ৰিকেট দলে আফগানিস্তান ক্ৰিকেট দলক ৮ ৰাণত পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়টো জয় পঞ্জীয়ন কৰে । আবুধাবিত খেলা খেলখনত বাংলাদেশে প্ৰথমে বেটিং কৰি নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰৰ অন্তত ১৫৪/৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে আফগান দলটোৱে সম্পূৰ্ণ অভাৰ খেলি আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৪৬ ৰাণহে কৰিব পাৰিছিল ।
বাংলাদেশৰ ছাইফ হাছান (৩০) আৰু তানজিদ হাছানে (৫২) ৬৩ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰিছিল । মিডল অৰ্ডাৰত তৌহিদ হৃদয়য়ে ২০টা বলত ২৬ ৰাণ আৰু বাংলাদেশে ১৫০ ৰাণৰ ওপৰত ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ উত্তৰত আফগানিস্তানৰ চেদিকুল্লাহ আটাল ০ আৰু ইব্ৰাহিম জাদ্ৰান ৫ ৰাণ কৰি আউট হয় । ইয়াৰ পিছত ৰহমানুল গুৰবাজে ৩৫ ৰাণ, আজমতুল্লাহ উমৰজাই ৩০ ৰাণ আৰু ৰছিদ খান ২০ ৰাণ কৰিও জয় হ'ব নোৱাৰিলে ।
ইনিংছৰ তৃতীয় অভাৰত বলিং কৰিবলৈ অহা ফজলহাক ফাৰুকীক টাস্কত লৈ যায় তাঞ্জিদে । সেই অভাৰত বাংলাদেশী অ’পেনাৰগৰাকীয়ে ৪ টা চাৰি মাৰি খেলখন আমোদজনক কৰি তুলিছিল । আক্ৰমণাত্মকভাৱে বেটিং কৰি এই ২৪ বছৰীয়া বেটছমেনে মাত্ৰ ২৮টা বলত নিজৰ অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰে । তেওঁ ৪টা চাৰি আৰু ৩টা ছয়ৰ সহায়ত ৩১টা বলত ৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । এইটোৱেই আছিল তেওঁৰ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ সপ্তম অৰ্ধশতক ।
বাংলাদেশৰ ইনিংছৰ ষষ্ঠ অভাৰত বলিং কৰিবলৈ অহা গাজানফৰেও ব্যয়বহুল বুলি প্ৰমাণিত হয় । সেই অভাৰত টানজিদে ২টা ছয় কৰে আৰু পাৱাৰপ্লেৰ পিছত বাংলাদেশে কোনো উইকেট হেৰুৱাই ৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । পাৱাৰপ্লে অভাৰৰ সময়ত টানজিদে ১২টা বলৰ সন্মুখীন হৈ ৩২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাল আৰম্ভণিৰ বাবে বাংলাদেশী দলটোৱে মাত্ৰ ১২.১ অভাৰত ১০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰে ।
গুৰবাজে ২টা চাৰি আৰু ইমান ছয়ৰ সহায়ত ৩১টা বলত ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইফালে, টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰত মুঠ ১০০টা ছয় সম্পূৰ্ণ কৰে । মহম্মদ নবিৰ পিছত তেওঁ এনে কৰা দ্বিতীয়জন আফগান হৈ পৰিল । কেৰিয়াৰত গুৰবাজে গড়ে ২৪.৮৫ ৰাণ কৰি ১৮২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটতো গুৰবাজে মুঠ ৩০০টা ছয় সম্পূৰ্ণ কৰে ।