ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল খোৱাঙৰ আয়ুসী; গাঁওবাসীয়ে জনালে সম্বৰ্ধনা

ৰাষ্ট্ৰীয় জুনিয়ৰ আৰু চাব জুনিয়ৰ টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৫ত সোণৰ পদক লাভ ডিব্ৰুগড়ৰ ১০ বছৰীয়া আয়ুসী কোঁৱৰৰ ।

খোৱাঙৰ আয়ুসী কোঁৱৰৰ সফলতা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read

ডিব্ৰুগড় : দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে অসমৰ খেলুৱৈয়ে ।‌ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত চমকপ্ৰদ সফলতা অৰ্জন কৰি অসমৰ খেলুৱৈয়ে বিশ্বত দেশৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হৈছে । বিগত কেইবা বছৰৰ পৰা এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলে ।

ইয়াৰ মাজতে যোৱা ২৮ আগষ্টৰ পৰা ২ ছেপ্টেম্বৰলৈ ওড়িশাৰ কটকত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় জুনিয়ৰ আৰু চাব জুনিয়ৰ টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৫ত সোণৰ পদক লাভ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এগৰাকী ১০ বছৰীয়া খেলুৱৈয়ে ৷ খোৱাং চাৰিআলিৰ নিবাসী মনোৰঞ্জন কোঁৱৰ আৰু সুস্মিতা আহোম কোঁৱৰৰ কন্যা আয়ুসীয়ে প্ৰতিযোগিতাত ২০ কিঃগ্ৰাঃ অনূৰ্ধ্ব শাখাত ভাগ লৈ এই সাফল্য কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আয়ুসীৰ এই সাফল্যত আনন্দিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ৷ কণমানি খেলুৱৈগৰাকীৰ এই সফলতাৰ পিছতে খোৱাঙৰ হালধিবাৰী চেতিয়া গাঁৱৰ নামঘৰত শনিবাৰে এখন ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা সভাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল খোৱাঙৰ আয়ুসী (ETV Bharat)

কল্পতৰু যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই সম্বৰ্ধনা সভাত ভকত-বৈষ্ণৱৰ আশীৰ্বাদ আৰু মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে গাঁওবাসীয়ে খেলুৱৈগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি বিজু দুৱৰাই খেলুৱৈগৰাকীক অভিনন্দন জনায় । সকলোৱে আশা কৰিছে আয়ুসীয়ে ভৱিষ্যতে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক সফলতা লাভ কৰাৰ লগতে নৱ-প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ হৈ জিলিকি ৰ'ব ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৫ত স্বৰ্ণ লাভ আয়ুসী কোঁৱৰৰ (ETV Bharat)

ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত আয়ুসীৰ সফলতাৰ যাত্ৰা

১০ বছৰীয়া আয়ুসী কোঁৱৰে নিজৰ সফলতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।‌ ২৮ জুলাইৰ পৰা ৩০ জুলাইলৈ বোকাখাতত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সদৌ অসম চাব জুনিয়ৰ টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাতো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আয়ুসী কোঁৱৰে ।

প্ৰতিভাৱান আয়ুসী কোঁৱৰক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat)

অসমে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান

আয়ুসী কোঁৱৰৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষক পনৱ গগৈয়ে কয়, "ওড়িশাৰ কটকত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় জুনিয়ৰ আৰু চাব জুনিয়ৰ টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপৰ ২০ কিঃগ্ৰাঃ অনূৰ্ধ্ব শাখাত আয়ুসী কোঁৱৰে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আয়ুসীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰি বহুত ভাল খেলিছিল । এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় ৮০ গৰাকী খেলুৱৈ অংশ লৈছিল । অসম দলে শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । পৰৱৰ্তী খেল চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়ন ডেৰাডুনত আমাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এতিয়া যিহেতু আয়ুসী সৰু হৈ আছে গতিকে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিলে পৰৱৰ্তী বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ খেলসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি গৈ থাকিব ।"‌

টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা আয়ুসী কোঁৱৰক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat)

কম বয়সতে কঠোৰ অনুশীলন

আয়ুসী কোঁৱৰৰ এই সফলতাক লৈ‌ মাতৃ সুস্মিতা আহোম কোঁৱৰে কয়, "আজি কালি ল'ৰা-ছোৱালীয়ে‌ যিহেতু খেল খেলিবলৈ নাপায় । ঘৰৰ ওচৰতে যেতিয়া খেল খেলিবলৈ গৈছিল তেতিয়া অলপ খেলক বুলি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিছিলোঁ । তেতিয়া প্ৰশিক্ষকে এই খেলিব পাৰে বুলি দৈনিক খেলাৰ বাবে নামভৰ্তি কৰিবলৈ কোৱাত মৰাণলৈ প্ৰতিদিনে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে লৈ গৈছিলো । প্ৰতিযোগিতাত থকা সময়ত পুৱা-আবেলি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ে । তেওঁ আগতে নাচি ভাল পাইছিল কিন্তু এতিয়া খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বেছি হৈছে ।"

