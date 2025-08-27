হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় বেটছমেন শুভমন গিল আৰু ৰোহিত শৰ্মাই আই চি চিৰ এদিনীয়া বেটছমেনৰ ৰেংকিঙত শীৰ্ষস্থান অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে বিৰাট কোহলী চতুৰ্থ স্থানত আছে । অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ মেকেত অনুষ্ঠিত হোৱা ছিৰিজৰ ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈসকলে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । গিল (৭৮৪ ৰেটিং পইণ্ট) আৰু ৰোহিত (৭৫৬) ক্ৰমে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ বাবৰ আজমে (৭৩৯) তৃতীয় স্থানত আছে । কোহলীয়ে ৭৩৬ পইণ্টৰে এই তালিকাত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছে । যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা ভাৰতীয় দলটোৱে এদিনীয়া মেচত অংশ লোৱা নাই যদিও বলাৰৰ শেহতীয়া এদিনীয়া ৰেংকিঙত এতিয়াও কুলদীপ যাদৱ (৬৫০) আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা (৬১৬) ক্ৰমে তৃতীয় আৰু নৱম স্থানত আছে ।
টি-২০ আৰু টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱা ৰোহিত আৰু কোহলীয়েও এদিনীয়া ফৰ্মেটত সক্ৰিয় হৈ আছে । ৰোহিত আৰু কোহলী দুয়োজনে শেষবাৰৰ বাবে ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইউ এ ইত অনুষ্ঠিত হোৱা আই চি চি চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ সময়ত এদিনীয়া খেলিছিল, য’ত তেওঁলোকে ভাৰতৰ খিতাপ জয়ৰ অভিযানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটোৰ প্ৰদৰ্শনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, অষ্ট্ৰেলিয়াই মেকেত খেলা ৫০ অভাৰৰ মেচখনত ৪৩১/২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, য’ত তেওঁলোকৰ তিনিজন বেটছমেন ট্ৰেভিছ হেড (১৪২), মিচ মাৰ্ছ (১০০) আৰু কেমেৰন গ্ৰীনে (১১৮ নট আউট) শতক অৰ্জন কৰে । ফলত তিনিওজনে ৰেংকিঙত ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰে, হেডে এটা স্থান উন্নত কৰি ১১ নম্বৰ স্থানত উপনীত হয়, মাৰ্ছে চাৰিটা স্থান জপিয়াই ৪৪ নম্বৰ আৰু গ্ৰীনে ৪০ স্থানটা স্থান জপিয়াই ৭৮ নম্বৰ স্থান লাভ কৰে ।
Australia’s batters climb the ICC Men’s ODI Rankings after their record 431-run blitz against South Africa 😮https://t.co/KlorL2XW5I— ICC (@ICC) August 27, 2025
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটোৰ তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ জোছ ইংলিছেও এই তালিকাত স্থান লাভ কৰে, সোঁহাতৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত ৮৭ ৰাণৰ ইনিংছৰ বাবে ২৩ স্থানটা স্থান জপিয়াই ৬৪ নম্বৰ স্থানত উপনীত হয় । এদিনীয়া বলাৰৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত থকা প্ৰতিযোগিতা আৰু অধিক কঠিন হৈ পৰিছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত চলি থকা শৃংখলা সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে শ্ৰীলংকাৰ স্পিনাৰ মহেশ থিখনাই ৬৭১ ৰেটিং পইণ্টেৰে সতীৰ্থ স্পিনাৰ কেশৱ মহাৰাজৰ সৈতে শীৰ্ষত উপনীত হৈছে ।
শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেচত মহাৰাজে ৫৭ ৰাণত ১ উইকেট দখল কৰাৰ লগতে তেওঁৰ ৰেটিং থিখনাৰ সমতুল্য হৈ পৰে, আনহাতে শ্ৰীলংকাৰ স্পিনাৰগৰাকীয়ে গোটেই সপ্তাহটো খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ নহ’ল । বলাৰৰ এদিনীয়া ৰেংকিঙত আটাইতকৈ ডাঙৰ উন্নতি হৈছে লুংগি ঙিডিৰ । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এই পেচাৰগৰাকীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন মেচত ছিৰিজৰ সৰ্বোচ্চ ৭টা উইকেট দখল কৰি ৬টা স্থান জপিয়াই ২৮ নম্বৰ স্থান লাভ কৰে ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ সময়ত ভাল প্ৰদৰ্শনৰ পিছত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুটি শ্বেন এবট (৯টা স্থান বৃদ্ধি পাই ৪৮ নম্বৰ) আৰু নাথান এলিছো (২১টা স্থান বৃদ্ধিৰে ৬৫ নম্বৰলৈ) এদিনীয়া বলাৰৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ।