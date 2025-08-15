ETV Bharat / sports

পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ মেচ বাতিল কৰিবলৈ বি চি চি আইক প্ৰস্তাৱ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ - ASIA CUP 2025

অহা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়া কাপৰ মেচ বয়কট কৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে ।

Gaurav Gogoi
গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 11:50 AM IST

গুৱাহাটী: এছিয়া কাপ-২০২৫ৰ সূচী অনুসৰি অহা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মেচ । ভাৰত-পাকিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই ক্ৰিকেট খেলৰ বিৰোধিতা কৰিলে লোকসভাৰ বিৰোধী উপ-দলপতি তথা অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে । তেওঁ খেলখন বাতিলৰো দাবী জনাইছে ।

পাকিস্তানৰ ঘোৰ ভাৰত বিৰোধী স্থিতি আৰু কাৰ্যকলাপৰ মাজতেই বি চি চি আয়ে পাকিস্তানৰ সৈতে পৰৰাষ্ট্ৰত অহা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত আয়োজন কৰিবলগীয়া এছিয়া কাপৰ ক্ৰিকেট মেচখনক লৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰি মৌন হৈ থকাক লৈ বিজেপিৰ আই টি চেলক সমালোচনা কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । ইফালে বি চি চি আইৰ সচিবজন অসমৰ হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো সমালোচনাৰ কেন্দ্ৰ কৰি লৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ মেচখনক লৈ বৃহস্পতিবাৰে নিশা সৰৱ হৈ পৰে গৌৰৱ গগৈ ৷

তেওঁ লিখিছে, "বিজেপি আই টি চেল, ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত বি চি চি আয়ে ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ক্রিকেট খেল এখন আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতো নীৰৱে আছে ।" বৈৰীৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ খেলখনক লৈ বিজেপিৰ আই টি চেলৰ মৌনতাক লৈ এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । ইয়াৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট খেলখন বাতিল কৰিবলৈ বি চি চি আইৰ সচিবলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

গৌৰৱ গগৈৰ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আহ্বান-"বি চি চি আইৰ সচিবজন অসম সন্তান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু । মই আশা কৰো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বন্ধুজনক এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব ।"

উল্লেখ্য যে যোৱা কেইবামাহো ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ বিদেশী পত্নীৰ পাকিস্তান লিংক থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে ৷ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ১০ তাৰিখে পাকিস্তান লিংকৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰি থৈছে । আনহাতে বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়ো ঘনিষ্ঠ বন্ধু । সেই সূত্ৰেই ভাৰত-পাকিস্তানৰ ডুবাইত হ'বলগীয়া ক্ৰিকেট মেচখন বি চি চি আইক বাতিলৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

যদি এই খেলখন অনুষ্ঠিত হয় তেন্তে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি মৃত্যুবৰণ কৰা দেশৰ শ্বহীদ বীৰ জোৱানসকলৰ প্ৰতি অপমান কৰা হ'ব বুলি দাবী কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে তেওঁ এই খেলখন বয়কট কৰিব । এই বিষয়ত গৌৰৱ গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে, "যদি এই খেলখন অনুষ্ঠিত হয়, মই খেলখন নিশ্চয় বয়কট কৰিম । আমাৰ সৈন্য বাহিনীৰ জোৱানসকলে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছত ক্রিকেট খেল এখন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ দিয়াটো সৈন্য বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ বাবে এটা অপমান হ'ব ।"

IND VS PAKGAURAV GOGOIইটিভি ভাৰত অসমHIMANTA BISWA SARMAASIA CUP 2025

