ETV Bharat / sports

হাতত বেট লৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নতুন ক্ৰিকেট একাডেমীত মুখ্যমন্ত্ৰী - ACA CRICKET ACADEMY

উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলঙত একেটা চৌহদতে মুকলি দুখন উন্নত মানৰ ক্ৰিকেট আৰু ফুটবল একাডেমী ।

New ACA Cricket academy
হাতত বেট লৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নতুন ক্ৰিকেট একাডেমীত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 5:59 PM IST

2 Min Read

বাইহাটা : ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াখণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল দুখন নতুন উন্নত মানৰ একাডেমী । কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত মুকলি ক্ৰিকেট একাডেমী আৰু ফুটবল একাডেমী । শনিবাৰে একাডেমী দুখন মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই নিৰ্মাণ কৰিছে ক্ৰিকেট একাডেমীখন । আনহাতে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফুটবল একাডেমীখন । উত্তৰ ফুলুং ডেকাবাৰীৰ ৪০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা একাডেমী দুখনত উপলব্ধ হ'ব হোষ্টেল, জিম, পেভিলিয়ন, ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আৰু খেলপথাৰকে ধৰি সকলো ধৰণৰ সা-সুবিধা ।

এই একাডেমী দুখনৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে ২০২৭ চনত অসমত নেশ্যনেল গেমছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উত্তৰ গুৱাহাটীত মুকলি দুখন উন্নত মানৰ ক্ৰিকেট আৰু ফুটবল একাডেমী (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই একাডেমীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া, মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, বিধায়ক দিগন্ত কলিতাসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু ক্ৰীড়াবিদ উপস্থিত থাকে । ইফালে ক্ৰিকেট একাডেমীৰ পিটছত বেটিং কৰাও দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীক ।

একাডেমী উদ্বোধনৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুঙত ক্ৰীড়া ইতিহাসত দুটা আটকধুনীয়া সম্পত্তি সংযোজন হ'ল । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই এখন খুব সুন্দৰ ক্ৰিকেট একাডেমী নিৰ্মাণ কৰিছে । বিভিন্ন সুবিধাৰ উপৰিও ১০ খন পিটচ থাকিব, এটা ইনড'ৰ হল হ'ব যিটো দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি ক'ব পাৰি । যিসকল প্ৰশিক্ষকৰ পৰা আন আন বিষয়া এই একাডেমীৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব তেওঁলোক দেশৰ লগতে বিদেশৰ পৰা আহিব । যথেষ্ট সম্ভাৱনা এই ক্ৰিকেট একাডেমীখনে কঢ়িয়াই আনিব ।"

ফুটবল একাডেমী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ এখন ফুটবল একাডেমী আছিল ৷ কিন্তু জজ ফিল্ডত নিয়মিতভাৱে এই একাডেমী চলোৱা সম্ভৱ নাছিল । ইয়াত আজি হোষ্টেল, আৱাসৰ সৈতে সুন্দৰ ফুটবল একাডেমীও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দুয়োখন একাডেমীয়ে একেটা কেম্পাছত আছে । মই ভাবো অনাগত দিনত আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰচুৰ প্ৰতিভা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম ।"

লগতে পঢ়ক :পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ মেচ বাতিল কৰিবলৈ বি চি চি আইক প্ৰস্তাৱ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ - ASIA CUP 2025

বাইহাটা : ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াখণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল দুখন নতুন উন্নত মানৰ একাডেমী । কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত মুকলি ক্ৰিকেট একাডেমী আৰু ফুটবল একাডেমী । শনিবাৰে একাডেমী দুখন মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই নিৰ্মাণ কৰিছে ক্ৰিকেট একাডেমীখন । আনহাতে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফুটবল একাডেমীখন । উত্তৰ ফুলুং ডেকাবাৰীৰ ৪০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা একাডেমী দুখনত উপলব্ধ হ'ব হোষ্টেল, জিম, পেভিলিয়ন, ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আৰু খেলপথাৰকে ধৰি সকলো ধৰণৰ সা-সুবিধা ।

এই একাডেমী দুখনৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে ২০২৭ চনত অসমত নেশ্যনেল গেমছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উত্তৰ গুৱাহাটীত মুকলি দুখন উন্নত মানৰ ক্ৰিকেট আৰু ফুটবল একাডেমী (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই একাডেমীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া, মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, বিধায়ক দিগন্ত কলিতাসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু ক্ৰীড়াবিদ উপস্থিত থাকে । ইফালে ক্ৰিকেট একাডেমীৰ পিটছত বেটিং কৰাও দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীক ।

একাডেমী উদ্বোধনৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুঙত ক্ৰীড়া ইতিহাসত দুটা আটকধুনীয়া সম্পত্তি সংযোজন হ'ল । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই এখন খুব সুন্দৰ ক্ৰিকেট একাডেমী নিৰ্মাণ কৰিছে । বিভিন্ন সুবিধাৰ উপৰিও ১০ খন পিটচ থাকিব, এটা ইনড'ৰ হল হ'ব যিটো দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি ক'ব পাৰি । যিসকল প্ৰশিক্ষকৰ পৰা আন আন বিষয়া এই একাডেমীৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব তেওঁলোক দেশৰ লগতে বিদেশৰ পৰা আহিব । যথেষ্ট সম্ভাৱনা এই ক্ৰিকেট একাডেমীখনে কঢ়িয়াই আনিব ।"

ফুটবল একাডেমী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ এখন ফুটবল একাডেমী আছিল ৷ কিন্তু জজ ফিল্ডত নিয়মিতভাৱে এই একাডেমী চলোৱা সম্ভৱ নাছিল । ইয়াত আজি হোষ্টেল, আৱাসৰ সৈতে সুন্দৰ ফুটবল একাডেমীও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দুয়োখন একাডেমীয়ে একেটা কেম্পাছত আছে । মই ভাবো অনাগত দিনত আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰচুৰ প্ৰতিভা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম ।"

লগতে পঢ়ক :পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ মেচ বাতিল কৰিবলৈ বি চি চি আইক প্ৰস্তাৱ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ - ASIA CUP 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

GUWAHATI TOWN CLUBKAMRUPইটিভি ভাৰত অসমHIMANTA BISWA SARMAACA CRICKET ACADEMY

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.