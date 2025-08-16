বাইহাটা : ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াখণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল দুখন নতুন উন্নত মানৰ একাডেমী । কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত মুকলি ক্ৰিকেট একাডেমী আৰু ফুটবল একাডেমী । শনিবাৰে একাডেমী দুখন মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই নিৰ্মাণ কৰিছে ক্ৰিকেট একাডেমীখন । আনহাতে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফুটবল একাডেমীখন । উত্তৰ ফুলুং ডেকাবাৰীৰ ৪০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা একাডেমী দুখনত উপলব্ধ হ'ব হোষ্টেল, জিম, পেভিলিয়ন, ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আৰু খেলপথাৰকে ধৰি সকলো ধৰণৰ সা-সুবিধা ।
এই একাডেমী দুখনৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে ২০২৭ চনত অসমত নেশ্যনেল গেমছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই একাডেমীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া, মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, বিধায়ক দিগন্ত কলিতাসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু ক্ৰীড়াবিদ উপস্থিত থাকে । ইফালে ক্ৰিকেট একাডেমীৰ পিটছত বেটিং কৰাও দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীক ।
একাডেমী উদ্বোধনৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুঙত ক্ৰীড়া ইতিহাসত দুটা আটকধুনীয়া সম্পত্তি সংযোজন হ'ল । অসম ক্ৰিকেট সন্থাই এখন খুব সুন্দৰ ক্ৰিকেট একাডেমী নিৰ্মাণ কৰিছে । বিভিন্ন সুবিধাৰ উপৰিও ১০ খন পিটচ থাকিব, এটা ইনড'ৰ হল হ'ব যিটো দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি ক'ব পাৰি । যিসকল প্ৰশিক্ষকৰ পৰা আন আন বিষয়া এই একাডেমীৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব তেওঁলোক দেশৰ লগতে বিদেশৰ পৰা আহিব । যথেষ্ট সম্ভাৱনা এই ক্ৰিকেট একাডেমীখনে কঢ়িয়াই আনিব ।"
ফুটবল একাডেমী সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবৰ এখন ফুটবল একাডেমী আছিল ৷ কিন্তু জজ ফিল্ডত নিয়মিতভাৱে এই একাডেমী চলোৱা সম্ভৱ নাছিল । ইয়াত আজি হোষ্টেল, আৱাসৰ সৈতে সুন্দৰ ফুটবল একাডেমীও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দুয়োখন একাডেমীয়ে একেটা কেম্পাছত আছে । মই ভাবো অনাগত দিনত আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰচুৰ প্ৰতিভা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম ।"
লগতে পঢ়ক :পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ মেচ বাতিল কৰিবলৈ বি চি চি আইক প্ৰস্তাৱ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে: গৌৰৱ গগৈ - ASIA CUP 2025