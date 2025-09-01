যোৰহাট: সোমবাৰৰ পৰা যোৰহাটত আৰম্ভ হৈছে এছিয়ান জুনিয়ৰ টেনিছ টুৰ্ণামেণ্ট । যোৰহাট টেনিছ ক্লাবে আয়োজন কৰা ১৪ বছৰ অনূৰ্ধ্বৰ এই টু্ৰ্ণামেণ্টত দক্ষিণ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য লগতে মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, কলকাতাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াত অসমৰ খেলুৱৈৰ উপৰি আন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰো খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
এই টুৰ্ণামেণ্ট সন্দৰ্ভত যোৰহাট টেনিছ ক্লাবৰ সভাপতি ডঃ অনিমেষ বৰুৱাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সংবাদমেলত যোৰহাট টেনিছ ক্লাবৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অৱগত কৰা অনুসৰি, অহা ৫ ছেপ্টেম্বৰত সামৰণি পৰিবলগীয়া এই টুৰ্ণামেণ্টে অসমৰ তৰুণ খেলুৱৈসকলক বিশেষভাৱে উৎসাহিত কৰিব । লগতে উন্নত ছাৰ্ভিচ ক'ৰ্টত এই খেল অনুষ্ঠিত হৈছে । এই ছাৰ্ভিচ ক'ৰ্ট অতি ব্যয়বহুল । ৭০ গৰাকীতকৈয়ো অধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই টুৰ্ণামেণ্টত অসমৰ খৈলুৱৈয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
এই টুৰ্ণামেণ্টখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে যোৰহাট জিলাৰ আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে । টুৰ্ণামেণ্টৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজিৰ দিনটো যোৰহাট জিলা আৰু যোৰহাটবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন । কাৰণ যোৰহাটত এছিয়ান পৰ্যায়ৰ টুৰ্ণামেণ্টে আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে । এই ধৰণৰ টুৰ্ণামেণ্টে আমাৰ খৈলুৱৈসকলক লাভান্বিত কৰিব । লগতে তেওঁলোক অনুপ্ৰাণিত হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে অসম তথা দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৭০ গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই টুৰ্ণামেণ্টত এগৰাকী হংকঙৰ খেলুৱৈও আছে । এই টুৰ্ণামেণ্টৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানী আৰু অ' এন জি চিৰ বেছিন মেনেজাৰ টি কে মাথুৰিয়াই অংশ লৈ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰে ।