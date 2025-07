ETV Bharat / sports

এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ সূচী প্ৰকাশ: জানক কোন দিনা সমুখ-সমৰত লিপ্ত হ'ব ভাৰত আৰু পাকিস্তান - ASIA CUP 2025

টীম ইণ্ডিয়া ( BCCI/ Twitter )

By ETV Bharat Assamese Team Published : July 27, 2025 at 12:12 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 12:52 AM IST 3 Min Read

হায়দৰাবাদ : চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ’ব এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা । এই কথা শনিবাৰে ঘোষণা কৰে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ সভাপতি মহছিন নাকভিয়ে । সংযুক্ত আৰব গণৰাজ্য (ইউ এ ই)ত অনুষ্ঠিত হ’ব এই প্ৰতিযোগিতাখন । ২০২৫ চনৰ এছিয়া কাপৰ সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে । এই অনুসৰি ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই প্ৰতিযোগিতাখন । চূড়ান্ত মেচখন ২৮ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব । ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আগন্তুক টি-২০ বিশ্বকাপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ এছিয়া কাপ প্ৰতিযোগিতাখন টি-২০ ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ’ব । এছিয়া কাপৰ ফৰ্মেট সাধাৰণতে আই চি চিৰ পৰৱৰ্তী বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতা অনুসৰি হয় । যোৱা ২৪ জুলাইত অনুষ্ঠিত হোৱা এ চি চিৰ বৈঠকত এছিয়া কাপৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা হয় । এই বৈঠকত ২৫খন সদস্য দেশৰ আটাইকেইখনে অংশগ্ৰহণ কৰে । যদিও এই প্ৰতিযোগিতাখন বি চি চি আইয়ে আয়োজন কৰে, যদিও ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত চলি থকা উত্তেজনাৰ বাবে দুয়োখন দেশে ২০২৭ চনলৈকে কেৱল নিৰপেক্ষ স্থানতহে মেচ খেলিবলৈ সন্মত হোৱাৰ বাবে এইবাৰ ইউ এ ইত প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰা হৈছে । এ চি চি সম্প্ৰচাৰকসকলৰ সৈতে হোৱা চুক্তি অনুসৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানক একেটা গ্ৰুপত স্থান দিয়া হ’ব আৰু ছুপাৰ ছয় পৰ্যায়ত মুখামুখি হোৱাৰ আন এক সুযোগ লাভ কৰিব । যদি দুয়োটা দলে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে প্ৰতিযোগিতাখনত তৃতীয়খন খেলৰ সম্ভাৱনা থাকিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়া কাপত ৮টা দলে খেলিব উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ এছিয়া কাপত মুঠ ৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এছিয়া কাপত ইমানবোৰ দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেলিব । ১৯৮৪ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়া কাপৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে মুঠ ১৬ বাৰ এছিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হৈছে । কিন্তু ২০২৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুঠ ৮টা দলে এছিয়া কাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই ৮ টা দল হৈছে ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্ৰীলংকা, হংকং, ইউ এ ই আৰু ওমান ।

Last Updated : July 27, 2025 at 12:52 AM IST