পাটনা/ৰাজগীৰ: এছিয়া কাপ হকী টুৰ্ণামেণ্ট ২০২৫ ক্ৰমে শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । এতিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব ছুপাৰ-৪ ৰাউণ্ডৰ খেলসমূহ ৷ ইতিমধ্যে সোমবাৰে সামৰণি পৰিছিল প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ ৷ ছুপাৰ-৪ ৰ খেলসমূহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অনুৰাগীৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে উৎসুকতা ৷
ভাৰতৰ দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শন
পুল এ-ত উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰা ভাৰতীয় দলটোৱে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে এছিয়াত হকীৰ অগ্ৰগতি কিমান ৷ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙৰ আগ্ৰাসী নেতৃত্ব আৰু দলৰ উৎকৃষ্ট সমন্বয়ৰ বাবে ভাৰতে তিনিওখন খেলতে জয়লাভ কৰি ৯ পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ।
খেলসমূহত দলৰ যুৱ খেলুৱৈসকলে নিজৰ দায়িত্ব অতি সুন্দৰভাৱে পালন কৰিছিল । মিডল লাইনত দ্ৰুত পাছ, পেনাল্টি কৰ্ণাৰত হৰমনপ্ৰীতৰ তীক্ষ্ণ ষ্ট্ৰোক আৰু চাৰ্কলত অভিষেকৰ চঞ্চলতাই প্ৰতিখন মেচতে ভাৰতক সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰাত সহায় কৰিছিল ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত থাকি বৃহৎ সংখ্যক ভাৰতীয় সমৰ্থকে নিজৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰে ৷
অন্তিম মুহূৰ্তত চীনৰ দখলত
পুল এ-ত দ্বিতীয় স্থান লাভৰ বাবে চীন আৰু জাপানৰ মাজত হৈছিল কঠিন যুঁজ । দুয়োটা দলে ৪-৪ কৈ পইণ্ট লাভ কৰে যদিও চীনৰ গড় উন্নত হোৱাৰ বাবে ছুপাৰ-৪ ত স্থান লাভ কৰে । জাপানৰ দলটোৱে এই পৰাজয়ৰ কথা অৱশ্যে বহুদিনলৈ মনত ৰাখিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত বহু সুযোগ থকাৰ পিছতো খেলত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ নাপালে ৷
মালয়েছিয়াৰ ১০০ শতাংশ অভিলেখ
পুল বি-ত মালয়েছিয়াই দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আটাইকেইখন মেচতে জয়লাভ কৰি ৯ পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰে । মালয়েছিয়াৰ জয়ৰ মুখ্য কাৰণ আছিল দলটোৰ দ্ৰুত আক্ৰমণ আৰু পেনাল্টি কৰ্ণাৰক গ’ললৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কৌশল ।
ছুপাৰ-৪ ত প্ৰৱেশ কোৰিয়াৰ
কোৰিয়াই ৬ পইণ্টেৰে পুল বি-ত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ছুপাৰ-৪ ত প্ৰৱেশ কৰে ৷ আৰম্ভণিতে দলটোৰ খেলৰ ছন্দ দুৰ্বল যেন লাগিলেও শেহতীয়া দুখন মেচত দলটোৱে বৃহৎ প্ৰত্যাৱৰ্তন সাধন কৰিছিল আৰু প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে নিজকে শক্তিশালী দল বুলি প্ৰমাণ কৰিছিল ৷
বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ছুপাৰ-৪
কাইলৈ অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব প্ৰতিযোগিতাখনৰ ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ । প্ৰথমখন খেল পুল এ-ৰ তৃতীয় স্থানৰ দল আৰু পুল বি-ৰ চতুৰ্থ স্থানৰ দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব । খেলখন জাপান আৰু চাইনীজ টাইপেইৰ মাজত দিনৰ ২.৩০ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
ইয়াৰ পিছত আৰম্ভ হ’ব আচল যুদ্ধ ৷ সন্ধিয়া ৫ বজাত ছুপাৰ-৪ ৰাউণ্ডৰ খেলত মুখামুখি হ’ব চীন আৰু মালয়েছিয়া ।
সন্ধিয়া ৰোমাঞ্চকৰ খেল
দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খেলখন সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাত ভাৰত আৰু কোৰিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব । এই মেচখন দৰ্শকৰ বাবে ফাইনেলতকৈ কোনো কাৰণতে কম নহ’ব, কাৰণ দুয়োটা দলৰ শক্তি আৰু খেলাৰ শৈলী আনতকৈ পৃথক ৷
বৰ্তমানলৈকে মুঠ ১০১ টা গ’ল
প্ৰতিযোগিতাখনত এই পৰ্যন্ত মুঠ ১০১ টা গ’ল দিয়া হৈছে । প্ৰথম দিনটোত ২৬ টা, দ্বিতীয় দিনটোত ১৬ টা, তৃতীয় দিনা ১৯ টা আৰু চতুৰ্থ দিনা সৰ্বাধিক ৪০ টা গ’ল প্ৰদান কৰে খেলুৱৈসকলে । দলসমূহৰ প্ৰদৰ্শনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মালয়েছিয়াই এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ২৩ টা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতে ২২ টা গ’লৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ।
তাৰপিছত ক্ৰমে চীনে ১৮ টা, কোৰিয়াই ১৩ টা, জাপানে ১১ টা, বাংলাদেশে ১০ টা, চীনা টাইপেই ৩ টা আৰু কাজাখস্তানে সৰ্বনিম্ন অৰ্থাৎ মাত্ৰ এটা গ’ল প্ৰদান কৰে ।
ভাৰতৰ গ’ল মেচিনখ্যাত হৰমনপ্ৰীত
ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে প্ৰতিযোগিতাখনৰ শীৰ্ষ গ’লদাতাৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে । অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙে ৭ টা গ’ল দি তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে । পেনাল্টি কৰ্ণাৰত তেওঁৰ সঠিক আৰু দ্ৰুত ষ্ট্ৰ’ক বিপক্ষৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈয়ে আছে ।
আনহাতে, যুৱ খেলুৱৈ অভিষেকে ৪ টা গ’ল দি পঞ্চম স্থান দখল কৰি দলৰ আশা অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
মালয়েছিয়াৰ সমানে সমানে জিলিকি আছে ভাৰত
মালয়েছিয়াৰ হাকিমুল্লাহ আনোৱাৰ ৯ টা গ’লেৰে শীৰ্ষ ৫ ৰ প্ৰথম স্থানত আছে ৷ ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ উপস্থিতিয়ে দেখুৱাইছে যে দলটোত বহু শক্তিশালী খেলুৱৈ আছে ৷ মালয়েছিয়াৰ আছৰাণ হামছানীয়ে ৬ টা গ’লেৰে তৃতীয় সৰ্বাধিক গ’লদাতাৰ স্থানত আছে ।
আনহাতে, কোৰিয়াৰ ডেন ছনে ৫ টা গ’ল দি চতুৰ্থ সৰ্বাধিক গ’লদাতাৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে । হৰমনপ্ৰীত আৰু অভিষেকৰ প্ৰদৰ্শনৰে ভাৰতীয় দৰ্শকে ছুপাৰ-৪ ত গ’লৰ বৰষুণ আশা কৰিছে ।
সকলোৰে দৃষ্টি ভাৰতীয় দলৰ ওপৰত
প্ৰতিখন খেলতে ভাৰতীয় খেলুৱৈক উল্লাসেৰে সমৰ্থন জনাইছে ৰাজগীৰৰ দৰ্শকে । ষ্টেডিয়ামত ‘‘ভাৰত, ভাৰত’’ ধ্বনিৰে অনুৰাগীয়ে খেলুৱৈসকলক নতুন শক্তি প্ৰদান কৰিছে । ছুপাৰ-৪ ত ভাৰতৰ প্ৰথমখন খেল হ’ব দ্ৰুতগতিৰ হকীৰ বাবে পৰিচিত কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে । যাৰ বাবে ভাৰতৰ ডিফেন্স আৰু মিডফিল্ডৰ ওপৰত ডাঙৰ দায়িত্ব থাকিব । এই মেচত যদি ভাৰতে জয়লাভ কৰে, তেন্তে ফাইনেলৰ পথ প্ৰায় সহজ হৈ পৰিব ।
ভাৰতৰ আশা-ভৰসা
এছিয়া কাপৰ এই সংস্কৰণটো এতিয়ালৈকে উত্তেজনাৰে ভৰি আছে যদিও প্ৰকৃত যুদ্ধ আৰম্ভ হ’বলৈ এতিয়াও বাকী ৷ ভাৰতীয় দলটোৱে যি ধৰণে আত্মবিশ্বাসেৰে খেলিছে, কোটি কোটি ভাৰতীয় দৰ্শকে এইবেলি পুনৰ ভাৰতে এছিয়া কাপ জয় কৰিব বুলি আশাবাদী । এই প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিটো দলৰ বাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কাৰণ প্ৰতিযোগিতাখনত জয়ী হোৱা দলটোৱে পোনপটীয়াকৈ হকী বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব ।
ভাৰতীয় দলটোৱেও বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰৱেশ কৰিছে । অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীতৰ নেতৃত্ব, অভিষেক আৰু জুগ্ৰাজৰ দৰে যুৱ খেলুৱৈৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ আৰু দলৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনে ভাৰতক খিতাপ দখলৰ যুঁজত আগশাৰীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰি তুলিছে ।
