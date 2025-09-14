চন ১৯৮৬, ভাৰতে ত্যাগ কৰিছিল এছিয়া কাপ, বাংলাদেশৰ বাবে হৈছিল বৰদান

চন ১৯৮৬, ভাৰতে ত্যাগ কৰিছিল এছিয়া কাপ, বাংলাদেশৰ বাবে হৈছিল বৰদান
এছিয়া কাপৰ পৰা ভাৰতে এবাৰ উঠাই লৈছিল নিজৰ নাম । কিন্তু কিয় ? পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।
হায়দৰাবাদ: ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়া কাপৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক মেচ । যাক লৈ সমগ্ৰ ভাৰতত সৃষ্টি হৈছে ক্ষোভৰ । সামাজিক মাধ্যমত বয়কট বি চি চি আইৰ পৰা IND vs PAK মেচ বয়কটৰ ট্ৰেণ্ড চলি আছে । উল্লেখনীয় যে, পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰতে চলোৱা অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পাছত দুয়োখন দেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰিকেট ময়দানত মুখামুখি হ'ব ।
ভাৰতত এই মেচৰ যথেষ্ট বিৰোধিতা কৰা দেখা গৈছে । বহু ৰাজনৈতিক নেতাই পাকিস্তানৰ সৈতে নেখেলিবলৈ অনৰোধো কৰিছে । টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ নকৰিব আৰু যদি কৰেও পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নেখেলিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । কিন্তু যেতিয়া সকলো পৰিস্কাৰ হ'ল আৰু ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ সাজু হ'ল তেতিয়া কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ড আৰু ভাৰত চৰকাৰ ।
ভাৰতে কিয় এছিয়া কাপৰ পৰা নাম উঠাই লৈছিল:
ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলৰ আশা আছিল যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে এইবাৰো এই টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা নাম উঠাই ল'ব, যিদৰে ১৯৮৬ ত শ্ৰীলংকাত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় সংস্কৰণত উঠাই লৈছিল । শ্ৰীলংকাৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক স্থিতি যথেষ্ট বেয়া হৈ পৰাৰ ফলত ভাৰতে ১৯৮৬ ত শ্ৰীলংকাত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পৰা নাম উঠাই লৈছিল । ১৯৮৫ ত শ্ৰীলংকাত ১৪৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, যি এক আতংক বিয়পাইছিল । বি চি চি আইয়ে এনে পৰিস্থিতিত খেলুৱৈসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিজৰ দল প্ৰেৰণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । এই কাৰণতে, ভাৰতে ১৯৮৬ ত এছিয়া কাপত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল ।
বাংলাদেশে লাভ কৰিছিল সোণালী সুযোগ:
সেই সময়ত ভাৰত, পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকাৰ দৰে দলসমূহেহে এছিয়া কাপ খেলিছিল । টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা ভাৰত আঁতৰি অহাৰ কাৰণে আয়োজকে বাংলাদেশৰ দলক আমন্ত্ৰণ দিছিল । যি তেওঁলোকৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ আছিল । কিয়নো এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া মেচ আছিল । টুৰ্ণামেণ্টত বাংলাদেশে দুয়োখন মেচতে পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকাৰ সৈতে হাৰিছিল, কিন্তু এই টুৰ্ণামেণ্ট তেওঁলোকৰ আৰম্ভণি মেচ আছিল । এনে এখন দেশ যিখন দেশক সেই সময়তলৈকে কোনোৱে চিনি পোৱা নাছিল, হঠাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টুৰ্ণামেণ্টৰ মেপত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল ।
বাংলাদেশৰ ক্ৰিকেট যাত্ৰা:
এই সোণালী সুযোগৰ পিছত বাংলাদেশ ক্ৰিকেট লাহে লাহে বিকশিত হ'বলৈ ধৰে । ১৯৯৭ ত বাংলাদেশ ক্ৰিকেট টীম এদিনীয়া টীমৰ সম্পূৰ্ণ সদস্যৰূপে পৰিগণিত হয় । ২০০০ ত টেষ্ট টীমৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে । যদিও বৰ্তমানলৈ এই দলটোৱে এছিয়া কাপত বিজয় হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে ২০১২, ২০১৬ আৰু ২০১৮ ত ৰাণাৰ্ছ আপ হৈছে । সেয়ে ক'ব পাৰি যে যদি ভাৰতে ১৯৮৬ ত এছিয়া কাপৰ পৰা নাম উঠাই নল'লেহেতেন, তেন্তে আজি বাংলাদেশৰ ক্ৰিকেট ইমান আগবাঢ়ি নগ'লহেতেন ।
এছিয়া কাপ ১৯৮৬ কোন জিকিছিল:
১৯৮৪ ত আৰম্ভ হোৱা এছিয়া কাপৰ প্ৰথম সংস্কৰণতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল ভাৰতে । কিন্তু দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ ফাইনেল মেচ পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল । য'ত শ্ৰীলংকাই ৫ উইকেট লাভ কৰি প্ৰথমবাৰ বিজয়ী খিতাপ লাভ কৰে । স্ব-ভূমিত খিতাপ অৰ্জন কৰাটো তেওঁলোকৰ টীমটোৰ বাবে সন্মানৰ কথা আছিল । কিন্তু, সেই ছিজনৰ প্ৰকৃত শিৰোনাম লাভ কৰিছিল বাংলাদেশে । কিয়নো তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলিছিল ।
এছিয়া কাপ ২০২৫:
প্ৰকৃতাৰ্থত এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ আয়োজক ভাৰত । কিন্তু পাকিস্তান ভাৰতলৈ নহাৰ বাবে এই টুৰ্ণামেণ্ট ইউএই লৈ শ্বিফ্ট কৰা হয় । এইবাৰ টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰত, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশসহ প্ৰায় ৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এছিয়া কাপৰ ইতিহাসত বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে ৮, শ্ৰীলংকাই ৬ আৰু পাকিস্তানে ২ বাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে ।