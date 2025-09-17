ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে খেলিবনে পাকিস্তানে ? বৰ্জনৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছত কি ক’লে পি চি বিয়ে !
এছিয়া কাপ ২০২৫ত আজি পাকিস্তান মুখামুখি হ’ব সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ৷ এই মেচখনৰ সবিশেষ জানো আহক ।
Published : September 17, 2025 at 2:44 PM IST
নতুন দিল্লী : আজি (বুধবাৰ) এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ দশমখন খেল পাকিস্তান আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী (ইউ এ ই )ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ডুবাইৰ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত নিশা ৮ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব এই খেলখন ৷ পিছে খেলখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই মেচখন অনুষ্ঠিত হ’ব নে নহয় সেয়া এতিয়াও অনিশ্চিত হৈ আছে ৷
ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ পৰা পাকিস্তান দলটোৱে আঁতৰি আহিব পাৰে, যাৰ ফলত এছিয়া কাপৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁলোকৰ অধিক অংশগ্ৰহণ সন্দৰ্ভত কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই ৷ মঙলবাৰে নিশা (১৬ ছেপ্টেম্বৰ)লৈকে পাকিস্তানে এই বিষয়ত কোনো স্পষ্টতা প্ৰদান কৰা নাছিল ৷ ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ মাজত কৰৰ্মদনক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ বাবেই পাকিস্তানে টুৰ্ণামেণ্টৰ মেচ ৰেফাৰী পেনেলৰ পৰা এণ্ডি পাইক্ৰফ্টক অপসাৰণৰ দাবী জনাইছিল ৷ ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে খেলখন খেলিব নোৱাৰিম বুলিও হুংকাৰ দিয়ে পাকিস্তানে ৷ অৱশ্যে পাইক্ৰফ্টক অপসাৰণৰ দাবী আই চি চিয়ে নাকচ কৰিছে ৷
It’s now or never for both teams ⚔️— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 17, 2025
Who books their ticket to the Super 4s? 🤔
Watch #PAKvUAE tonight, 7 PM onwards, only on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/Y2HodOZCGn
পি চি বিয়ে আই চি চিৰ অনুৰোধ নাকচ কৰা সন্দৰ্ভত অস্বীকাৰ কৰি মৌনতা অৱলম্বন কৰে ৷ মঙলবাৰে সন্ধিয়া ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি অনিশ্চয়তাৰ পিছত তেওঁলোকে খেলৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সংবাদমেল বাতিল কৰে ৷ আজিৰ খেলখনৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনো আপডেট দিয়া হোৱা নাই ৷ পি চি বিৰ মুখপাত্ৰ আমিৰ মিৰে মঙলবাৰে গভীৰ নিশা কয়, ‘পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে এছিয়া কাপৰ সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই’৷
Muhammad Waseem turned the game into his stage against Oman 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 15, 2025
Watch the #DPWorldAsiaCup2025, from Sept 9-28, 7 PM onwards, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #UAEvOMAN pic.twitter.com/iLFPdbU4lk
পাকিস্তান আৰু ইউ এ ইৰ মুখামুখি পৰিসংখ্যা
এই পৰ্যন্ত পাকিস্তান আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ মাজত মুঠ তিনিখন টি-২০ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তিনিওখন মেচতে পাকিস্তানে জয়লাভ কৰিছে ৷
ডুবাই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ পিটচৰ প্ৰতিবেদন
ডুবাই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ খেলপথাৰখন স্পিন বলাৰৰ বাবে সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ৷ ইয়াত স্পিনাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে উইকেট লোৱাৰ বিপৰীতে বেগী বলাৰসকলে কম সহায় কৰে ৷ ইয়াত ৰাণ কৰিবলৈ বেটছমেনসকলে প্ৰথমে পিটচত থিতাপি ল’ব লাগিব, তাৰ পাছত তেওঁলোকে ডাঙৰ শ্বট খেলিব পাৰিব ৷ এছিয়া কাপত এই খেলপথাৰত সৰ্বাধিক মুঠ স্ক’ৰ হৈছে ১৬০, যিটো ওমানৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে কৰিছিল৷ এই খেলপথাৰত ১৪০-১৫০ৰ ভিতৰৰ স্ক’ৰক বিজয়ী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
দুয়োটা দলৰ এইসকল খেলুৱৈৰ ওপৰত থাকিব দলৰ আশা
পাকিস্তানৰ ফাখৰ জামানে যোৱাবাৰ ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে ৪৪টা বলত অপৰাজিত ৭৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল৷ ছাইম আয়ুবো বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত দলটোৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ৷ আগষ্টৰ শেষৰ ফালে আছিফ খানে ৩৫টা বলত ৬টা চাৰি আৰু ৬টা ছয়ৰ সহায়ত ৭৭ ৰাণ কৰি পাকিস্তানী স্পিনাৰক ধূলিসাৎ কৰিছিল ৷
DP World Asia Cup 2025:— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) September 16, 2025
UAE Head Coach Lalchand Rajput shares his thoughts ahead of the team's Group A clash against Pakistan at the Dubai International Stadium.
Match to be played tomorrow - 17 September from 6:30pm local time. pic.twitter.com/6ws4UkHQi3
পাকিস্তান আৰু ইউ এ ইৰ সম্ভাব্য একাদশ
পাকিস্তান : ছাইম আয়ুব, চাহিবজাদা ফাৰহান, মহম্মদ হাৰিছ (উইকেটকীপাৰ), ফখৰ জামান, ছলমান আঘা (অধিনায়ক), হাছান নৱাজ, মহম্মদ নৱাজ, ফাহীম আছৰাফ, শ্বাহীন আফ্ৰিদী, চুফিয়ান মুকীম, আব্ৰাৰ আহমেদ ৷
ইউ এ ই : আলিশান শৰাফু, মহম্মদ ৱাছিম (অধিনায়ক), মহম্মদ জোহাইব, ৰাহুল চোপ্ৰা (উইকেটকীপাৰ), আছিফ খান, হৰ্ষিত কৌশিক, ধ্ৰুৱ পৰাশৰ, হাইদৰ আলী, মহম্মদ ৰোহিদ খান, মহম্মদ জৱাদুল্লাহ, জুনাইদ ছিদ্দিকী ৷