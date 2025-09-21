এছিয়া কাপৰ ছুপাৰ ৪ৰ মেচত অপৰাজিত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলিব পাকিস্তানে
ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দ্বিতীয়খন ছুপাৰ ৪ৰ মেচত ভাৰতে পাকিস্তানৰ মুখামুখি হ’ব ।
Published : September 21, 2025 at 6:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখামুখি হ'ব ভাৰত আৰু চিৰবৈৰী পাকিস্তান । প্ৰথমখন মেচত শোচনীয়ভাৱে ভাৰতৰ হাতত পৰাজিত হোৱা পাকিস্তানে পোতক তোলাৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আন এক জয়ৰ বাবে সাজু হৈছে সূৰ্যকুমাৰ বাহিনী । প্ৰতিযোগিতাত এতিয়ালৈকে ভাৰত অপৰাজিত হৈ আছে ।
দ্বিতীয়খন ছুপাৰ ৪ৰ মেচত ভাৰতে পাকিস্তানৰ মুখামুখি হ’ব । দেওবাৰে ডুবাইৰ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত নিশা ৮ বজাৰ পৰা দুয়োটা দলৰ মাজত এই মেচখন অনুষ্ঠিত হ’ব । ভাৰতীয় দলটোক নেতৃত্ব দিব সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে আৰু পাকিস্তানক নেতৃত্ব দিব ছলমান আলী আঘাই ।
- ভাৰত-পাকিস্তানৰ পৰিসংখ্য়া :
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এই পৰ্যন্ত মুঠ ১৪খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ১১খনত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে মাত্ৰ ৩খন খেলত বিজয়ী হৈছে । এই পৰিসংখ্যালৈ চালে দেখা যায় যে পাকিস্তানৰ ওপৰত ভাৰতে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত আধিপত্য় বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
- পিটচ ৰিপ’ৰ্ট :
ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামৰ পিটচ সদায় স্পিন বলাৰৰ সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । স্পিন বলাৰসকলে কম ৰাণ দি অধিক উইকেট দখল কৰিছে । অৱশ্য়ে বেগী বলাৰৰ বাবেও পিটচ কিছু সহায় । ইয়াতে বেটছমেনসকলে অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
ডুবাই খেলপথাৰত সৰ্বাধিক টি-২০ স্ক’ৰ হৈছে ২২২ ৰাণ । এই ৰাণ সংগ্ৰহৰ অভিলেখ আছে ভাৰতৰ নামত । আনহাতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে সংগ্ৰহ কৰিছে সৰ্বনিম্ন ৫৬ ৰাণ । ডুবাইৰ খেলপথাৰত গড় স্ক’ৰ ১৪৫ৰ পৰা ১৫৫ ৰাণৰ ভিতৰত । সেয়েহে ইয়াত টছ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । ইয়াত প্ৰথমে বেটিং কৰা দলটোৱে সদায় বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
- এই খেলুৱৈসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব :
ভাৰতৰ হৈ যশপ্ৰীত বুমৰাহে দুখন মেচত ১৫.৬৬ গড়ে ৩টা উইকেট দখল কৰি ৬.৭১ মিতব্য়য়ী গড়ত ৰাণ দিছে । এনে পৰিস্থিতিত তেওঁ দলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে । তদুপৰি ভাৰতৰ হৈ কুলদীপ যাদৱে ৩খন মেচত ৮টা উইকেট দখল কৰিছে । আনহাতে বেটিঙত অভিষেক শৰ্মাই ৩খন মেচত ৯৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোৰ সৰ্বাধিক স্ক’ৰাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । সূৰ্যকুমাৰে ৩খন খেলৰ ২টা ইনিংছত ৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । আনহাতে তিলক বাৰ্মাই সমসংখ্যক মেচত সংগ্ৰহ কৰিছে ৬০ ৰাণ ।
ইপিনে,পাকিস্তানৰ হৈ একেৰাহে তিনিখন মেচত ০ ৰাণত আউট হোৱা ছাইম আয়ুবে সমসংখ্য়ক মেচত ৬টা উইকেট দখল কৰিছে । বলতকৈ বেটেৰে বেছিকৈ উজলিছে শ্বাহীন আফ্ৰিদী । ফখৰ জামানে এই পৰ্যন্ত প্ৰতিযোগিতাখনত ৬০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
- ভাৰতৰ দল :
অভিষেক শৰ্মা, শুভমন গিল, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), তিলক বাৰ্মা, সঞ্জু ছেমচন, শিৱম ডুবে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষৰ পেটেল, হৰ্ষিত ৰাণা, অৰ্শ্বদীপ সিং, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, জিতেশ শৰ্মা, ৰিংকু সিং আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী ।
- পাকিস্তানৰ দল :
ছাইম আয়ুব, চাহিবজাদা ফাৰহান, মহম্মদ হাৰিছ (উইকেটকীপাৰ), ফখৰ জামান, ছলমান আঘা (অধিনায়ক), খুছদিল শ্বাহ, হাছান নৱাজ, মহম্মদ নৱাজ, শ্বাহীন আফ্ৰিদী, হৰিশ ৰাউফ, আব্ৰাৰ আহমেদ, হুছেইন তালাত, ফাহিম আশ্ৰফ, হাছান আলী, মহম্মদ ৱাছিম জুনিয়ৰ, ছলমান মিৰ্জা আৰু চুফিয়ান মুকীম ।