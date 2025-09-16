একেৰাহে শ্ৰীলংকাৰ দ্বিতীয়টো জয়; ছুপাৰ-৪ৰ সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল হংকঙৰ

একেৰাহে শ্ৰীলংকাৰ দ্বিতীয়টো জয়; ছুপাৰ-৪ৰ সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল হংকঙৰ
এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ অষ্টম মেচত পাথুম নিছাংকাৰ পঞ্চাশৰ সহায়ত শ্ৰীলংকাই হংকঙক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।
Published : September 16, 2025 at 12:03 AM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰথমখন মেচত বাংলাদেশক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত আজি (সোমবাৰ) হংকঙৰ বিৰুদ্ধে খেলে শ্ৰীলংকা দলটোৱে । এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ অষ্টমখন খেলত শ্ৰীলংকা ক্ৰিকেট দলে হংকং ক্ৰিকেট দলক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰি একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে চৰিথ আছলংকাৰ নেতৃত্বত গঠিত দলটোৱে বাংলাদেশক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰিছিল । একেৰাহে দ্বিতীয়টো জয়ৰে ছুপাৰ-৪ৰ দিশে আগবাঢ়িছে শ্ৰীলংকা । একেৰাহে তৃতীয়টো পৰাজয়ৰ পাচত একে সময়তে অন্ত পৰিল হংকঙৰ দলৰ যাত্ৰাৰ ।
ডুবাইত খেলা এই মেচখনত হংকঙে প্ৰথমে বেটিং কৰি ১৪৯/৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাৰ দলটোৱে ১৯ অভাৰত পাথুম নিছাংকাৰ (৬৮) অৰ্ধশতকৰ সহায়ত লক্ষ্যত উপনীত হয় ।
হংকঙৰ পৰা ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ অহা অংশুমান ৰাথে ৪৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁৰ বাহিৰেও নিজাকাত খানে অপৰাজিত অৰ্ধশতক (৫২) কৰি দলটোক সন্মানজনক স্ক’ৰলৈ লৈ যায় । শ্ৰীলংকাৰ পৰা সৰ্বাধিক ২ উইকেট দখল কৰে চামিৰা ই।
Sri Lanka did narrowly avoid a big upset vs Hong Kong.— CricInformer (@CricInformer) September 15, 2025
Hasaranga and Nissanka have won it for Sri Lanka.#hkcvsl #AsiaCup #AsiaCup2025 pic.twitter.com/IGFnbVqjqq
লক্ষ্যৰ দিশে খেদি যোৱাৰ সময়ত শ্ৰীলংকাই আৰম্ভণিতে কুছাল মেণ্ডিছ (১১) আৰু কামিল মিছাৰা (১৯)ৰ ৰূপত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় । এই কঠিন সময়ত নিছাংকাই অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি দলৰ জয় নিশ্চিত কৰে ।
যেতিয়া হংকঙে ৫৭ ৰাণৰ স্ক’ৰত দ্বিতীয়টো উইকেট হেৰুৱাইছিল, তেতিয়া নিজাকাটে ক্ৰীজলৈ আহিছিল । শ্ৰীলংকা ক্ৰিকেট দলৰ বলিঙৰ সৈতে তেওঁ সাহসেৰে মুখামুখি হৈছিল আৰু ভাল ৰাণ ৰেটত বেটিং কৰিছিল ।
৩৬টা বলত নিজৰ অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰে নিজাকাটে । ৩৮টা বলত ৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । অৰ্ধশতকৰ ইনিংছত তেওঁ ৪টা ছয় আৰু ২টা চাৰি কৰে । অংশুমানৰ সৈতে তেওঁ ৬১ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰিছিল ।