ETV Bharat / sports

একেৰাহে শ্ৰীলংকাৰ দ্বিতীয়টো জয়; ছুপাৰ-৪ৰ সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল হংকঙৰ

এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ অষ্টম মেচত পাথুম নিছাংকাৰ পঞ্চাশৰ সহায়ত শ্ৰীলংকাই হংকঙক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।

Asia Cup 2025
শ্ৰীলংকাই হংকঙক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে (@CricInformer)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 12:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰথমখন মেচত বাংলাদেশক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত আজি (সোমবাৰ) হংকঙৰ বিৰুদ্ধে খেলে শ্ৰীলংকা দলটোৱে । এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ অষ্টমখন খেলত শ্ৰীলংকা ক্ৰিকেট দলে হংকং ক্ৰিকেট দলক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰি একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে চৰিথ আছলংকাৰ নেতৃত্বত গঠিত দলটোৱে বাংলাদেশক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰিছিল । একেৰাহে দ্বিতীয়টো জয়ৰে ছুপাৰ-৪ৰ দিশে আগবাঢ়িছে শ্ৰীলংকা । একেৰাহে তৃতীয়টো পৰাজয়ৰ পাচত একে সময়তে অন্ত পৰিল হংকঙৰ দলৰ যাত্ৰাৰ ।

ডুবাইত খেলা এই মেচখনত হংকঙে প্ৰথমে বেটিং কৰি ১৪৯/৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাৰ দলটোৱে ১৯ অভাৰত পাথুম নিছাংকাৰ (৬৮) অৰ্ধশতকৰ সহায়ত লক্ষ্যত উপনীত হয় ।

হংকঙৰ পৰা ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ অহা অংশুমান ৰাথে ৪৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁৰ বাহিৰেও নিজাকাত খানে অপৰাজিত অৰ্ধশতক (৫২) কৰি দলটোক সন্মানজনক স্ক’ৰলৈ লৈ যায় । শ্ৰীলংকাৰ পৰা সৰ্বাধিক ২ উইকেট দখল কৰে চামিৰা ই।

লক্ষ্যৰ দিশে খেদি যোৱাৰ সময়ত শ্ৰীলংকাই আৰম্ভণিতে কুছাল মেণ্ডিছ (১১) আৰু কামিল মিছাৰা (১৯)ৰ ৰূপত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় । এই কঠিন সময়ত নিছাংকাই অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি দলৰ জয় নিশ্চিত কৰে ।

যেতিয়া হংকঙে ৫৭ ৰাণৰ স্ক’ৰত দ্বিতীয়টো উইকেট হেৰুৱাইছিল, তেতিয়া নিজাকাটে ক্ৰীজলৈ আহিছিল । শ্ৰীলংকা ক্ৰিকেট দলৰ বলিঙৰ সৈতে তেওঁ সাহসেৰে মুখামুখি হৈছিল আৰু ভাল ৰাণ ৰেটত বেটিং কৰিছিল ।

৩৬টা বলত নিজৰ অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰে নিজাকাটে । ৩৮টা বলত ৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । অৰ্ধশতকৰ ইনিংছত তেওঁ ৪টা ছয় আৰু ২টা চাৰি কৰে । অংশুমানৰ সৈতে তেওঁ ৬১ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : ওমানক ৪২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ছুপাৰ-৪ ৰেছত UAE; পাকিস্তানৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত

লগতে পঢ়ক : খেলৰ পিছত কৰমৰ্দন নকৰি ভাৰতে হেনো কৰিলে অসন্মান; এই কথাক লৈ এতিয়া ক্ষোভত পাকিস্তান

লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ হাতত আকৌ এবাৰ ধৰাশায়ী পাকিস্তান; ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে খেলপথাৰত কৰমৰ্দন নকৰিলে বিৰোধীক

For All Latest Updates

TAGGED:

SL VS HKSRI LANKA BEAT HONG KONGSL VS HKG LIVE CRICKET SCOREইটিভি ভাৰত অসমASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.