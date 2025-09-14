ETV Bharat / sports

শ্ৰীলংকাৰ হাতত ৬ উইকেটত পৰাস্ত বাংলাদেশ

শ্ৰীলংকাই বাংলাদেশক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । নিছাংকাৰ পঞ্চাশ, মিছাৰাৰ সৈতে ৯৫ ৰাণ সংযোজন । হাছাৰাংগাই ২ উইকেট দখল কৰে ।

Asia Cup 2025
শ্ৰীলংকাৰ হাতত পৰাস্ত বাংলাদেশ (@ICC X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2025 at 12:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ প্ৰথমখন খেলত শ্ৰীলংকাই জয়লাভ কৰে । শনিবাৰে আবুধাবিত বাংলাদেশক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে দলটোৱে । শ্ৰীলংকাই টছত জয়ী হোৱাৰ পাচত শ্বেখ জায়েদ ষ্টেডিয়ামত বলিং কৰিবলৈ বাছি লৈছিল ।

আনহাতে, বাংলাদেশে ৫টা উইকেট হেৰুৱাই ১৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । মাত্ৰ ৪টা উইকেট হেৰুৱাই ১৪.৪ অভাৰত এই লক্ষ্যত উপনীত হয় শ্ৰীলংকাই । মাত্ৰ ৫৩ ৰাণত ৫ উইকেট হেৰুৱালে বাংলাদেশ ।

ইয়াৰ পৰা ছামিম হুছেইন আৰু জাকিৰ আলীয়ে ৮৬ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰি দলটোক ১৩৯ ৰাণলৈ লৈ যায় । ছামিমে ৪২ ৰাণ আৰু জাকিৰে ৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । শ্ৰীলংকাৰ পৰা ২টা উইকেট দখল কৰে বনিন্দু হাছাৰাংগাই । নুৱান থুছাৰা আৰু দুষমন্ত চমীৰণাই ১-১ উইকেট লাভ কৰে ।

শ্ৰীলংকাৰ পৰা পাথুম নিছাংকাই ৫০ আৰু কামিল মিছাৰাই ৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দুয়োজন খেলুৱৈয়ে ৯৫ ৰাণৰ মেচ বিজয়ী অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰে । কুছাল পেৰেৰাই ৯, দছুন শনাকাই ১ আৰু কুছাল মেণ্ডিছে ৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । বাংলাদেশৰ পৰা মহেদী হাছানে ২টা উইকেট দখল কৰে । মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু তানজিম হাছান ছাকিবে ১-১ উইকেট লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : বাংলাদেশৰ হাতত ৭ উইকেটত পৰাস্ত হংকং

For All Latest Updates

TAGGED:

SRI LANKA BEAT BANGLADESHSRI LANKA VS BANGLADESHইটিভি ভাৰত অসমশ্ৰীলংকাৰ হাতত পৰাস্ত বাংলাদেশASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.