শ্ৰীলংকাৰ হাতত ৬ উইকেটত পৰাস্ত বাংলাদেশ
শ্ৰীলংকাই বাংলাদেশক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । নিছাংকাৰ পঞ্চাশ, মিছাৰাৰ সৈতে ৯৫ ৰাণ সংযোজন । হাছাৰাংগাই ২ উইকেট দখল কৰে ।
Published : September 14, 2025 at 12:01 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ প্ৰথমখন খেলত শ্ৰীলংকাই জয়লাভ কৰে । শনিবাৰে আবুধাবিত বাংলাদেশক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে দলটোৱে । শ্ৰীলংকাই টছত জয়ী হোৱাৰ পাচত শ্বেখ জায়েদ ষ্টেডিয়ামত বলিং কৰিবলৈ বাছি লৈছিল ।
আনহাতে, বাংলাদেশে ৫টা উইকেট হেৰুৱাই ১৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । মাত্ৰ ৪টা উইকেট হেৰুৱাই ১৪.৪ অভাৰত এই লক্ষ্যত উপনীত হয় শ্ৰীলংকাই । মাত্ৰ ৫৩ ৰাণত ৫ উইকেট হেৰুৱালে বাংলাদেশ ।
ইয়াৰ পৰা ছামিম হুছেইন আৰু জাকিৰ আলীয়ে ৮৬ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰি দলটোক ১৩৯ ৰাণলৈ লৈ যায় । ছামিমে ৪২ ৰাণ আৰু জাকিৰে ৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । শ্ৰীলংকাৰ পৰা ২টা উইকেট দখল কৰে বনিন্দু হাছাৰাংগাই । নুৱান থুছাৰা আৰু দুষমন্ত চমীৰণাই ১-১ উইকেট লাভ কৰে ।
শ্ৰীলংকাৰ পৰা পাথুম নিছাংকাই ৫০ আৰু কামিল মিছাৰাই ৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দুয়োজন খেলুৱৈয়ে ৯৫ ৰাণৰ মেচ বিজয়ী অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰে । কুছাল পেৰেৰাই ৯, দছুন শনাকাই ১ আৰু কুছাল মেণ্ডিছে ৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । বাংলাদেশৰ পৰা মহেদী হাছানে ২টা উইকেট দখল কৰে । মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু তানজিম হাছান ছাকিবে ১-১ উইকেট লাভ কৰে ।
