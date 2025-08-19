হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ (Asia Cup 2025)ৰ বাবে ভাৰতীয় টি-২০ দল ঘোষণা । মুঠ ১৫ গৰাকী খেলুৱৈক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । দলটোৰ দায়িত্ব সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ বিপৰীতে শুভমন গিলক সহ-অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু জিতেশ শৰ্মাক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । আনহাতে, চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাত দলটোৰ অংশ হিচাপে থকা ধ্ৰুৱ জুৰেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰমনদীপ সিং, ৰবি বিষ্ণোই আৰু মহম্মদ শ্বামীক এছিয়া কাপৰ দলৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ।
এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ বাবে ভাৰতীয় দল
অহা মাহৰ ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইউ এ ইত এছিয়া কাপ ২০২৫ আৰম্ভ হ’ব, যাৰ চূড়ান্ত খেলখন ২৮ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব । এইবাৰ মুঠ ৮টা দলে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । পাকিস্তান, ইউ এ ই আৰু ওমানক সামৰি লোৱা গ্ৰুপ A ত ভাৰতক স্থান দিয়া হৈছে । আনহাতে শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, হংকং আৰু আফগানিস্তানে গ্ৰুপ B ত স্থান লাভ কৰিছে ।
🚨 A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025 🔽 pic.twitter.com/3VppXYQ5SO— BCCI (@BCCI) August 19, 2025
ভাৰতীয় দলৰ সূচী
প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ প্ৰথমখন খেল হ'ব ১০ ছেপ্টেম্বৰত ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে । ইয়াৰ পিছত ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে মুখামুখি হ’ব আৰু তাৰ পিছত ১৯ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকে ওমানৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপৰ অন্তিমখন খেল খেলিব । ইয়াৰ পিছত ছুপাৰ ফোৰত প্ৰতিটো দলে ইটোৱে সিটোৰ বিৰুদ্ধে খেলিব, য’ত ভাৰতে পাকিস্তানৰ মুখামুখি হোৱাটো নিশ্চিত । ২৮ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব চূড়ান্ত খেলখন ।
এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ বাবে ভাৰতীয় দল (Team India Squad)
সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, তিলক বাৰ্মা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, অক্ষৰ পেটেল, জিতেশ শৰ্মা (উইকেটকীপাৰ), যশপ্ৰীত বুমৰাহ, অৰ্শদীপ সিং, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, কুলদীপ যাদৱ, সঞ্জু ছেমছন (উইকেটকীপাৰ), হৰ্ষিত ৰাণা, ৰিংকু সিং ।
যোৱা শৃংখলাত টিম ইণ্ডিয়াৰ দল
সঞ্জু ছেমছন (উইকেটকীপাৰ), অভিষেক শৰ্মা, তিলক বাৰ্মা, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), ৰিংকু সিং, শিৱম ডুবে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষৰ পেটেল, ৰবি বিষ্ণোই, মহম্মদ শ্বামী, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, হৰ্ষিত ৰাণা, ধ্ৰুৱ জুৰেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰমনদীপ সিং, অৰ্শদীপ সিং ।