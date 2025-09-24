এছিয়া কাপ ২০২৫ ছুপাৰ ৪: শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত পাকিস্তান
শ্ৰীলংকাক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি পাকিস্তানে এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা অধিক শক্তিশালী কৰে ৷
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ ছুপাৰ ৪ৰ তৃতীয়খন খেলত পাকিস্তানে শ্ৰীলংকাক পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷ আবুধাবিত অনুষ্ঠিত খেলখনত জয়েৰে পাকিস্তানৰ নেট ৰাণৰ ৰেট উন্নত হোৱাৰ লগতে পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত হয় আৰু বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হয় ৷ ইয়াৰ লগতে পাকিস্তানে এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা অধিক শক্তিশালী কৰে ৷ আনহাতে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ভাৰত ৷
আনহাতে, এই পৰাজয়ৰ সৈতে শ্ৰীলংকা চতুৰ্থ স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বাবে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছে ৷ ১৩৪ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি পাকিস্তানে শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰে আৰু ৪৫ ৰাণত ছাহিবজাদা ফাৰহানৰ (২৪) ৰূপত প্ৰথম উইকেট হেৰুৱায় ৷ ইয়াৰ পিছত দলটোৱে ৮০ ৰাণত চাৰিজন খেলুৱৈ ক্ৰমে—ফখৰ জামান (১৭), ছাইম আয়ুব (২), ছলমান আঘা (৫) আৰু মহম্মদ হাৰিছ (১৩)ক হেৰুৱায় ৷
ইয়াৰ পাছতে পাকিস্তানে পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে আৰু মহম্মদ নৱাজ (৩৮) আৰু হুছেইন তলতে (৩২) ষষ্ঠ উইকেটত ৫৮ ৰাণ সংযোজন কৰি খেলখন নিজৰ পক্ষলৈ আনে ৷ হুছেইন তলতে ভাল বলিং কৰি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট দখল কৰে আৰু প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ছলমান আঘাই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ বেগী বলাৰ শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদী (৩/২৮)ৰ নেতৃত্বত পাকিস্তানে ২০ অভাৰত শ্ৰীলংকাক ১৩৩/৮ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে ৷
বেটিঙৰ বাবে অনুকূল যেন লগা উইকেটত শ্বাহীন আফ্ৰিদীয়ে প্ৰথম অভাৰৰ দ্বিতীয় বলত উইকেট লয় আৰু তাৰ পিছত তৃতীয় অভাৰত হৰিছ ৰাউফ আৰু হুছেইন তলতৰ উৎকৃষ্ট অৱদানৰ বাবে পাকিস্তানে ৫৮/৫ ৰাণত শ্ৰীলংকাৰ দলটোক সংগ্ৰাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱায় ৷
স্পিনাৰ আব্ৰাৰ আহমেদে উজ্জ্বল বলিং কৰি চাৰি অভাৰত ১/৮ ৰাণ দিয়ে আৰু মিডল অভাৰত পাকিস্তানে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ৷ কামিন্দু মেণ্ডিছে এক উজ্জ্বল অৰ্ধশতক (৪৪টা বলত তিনিটা চাৰি আৰু দুটা ছয়কে ধৰি ৫০ ৰাণ) সংগ্ৰহ কৰি শ্ৰীলংকাক সামান্য ১৩৩/৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে ৷
