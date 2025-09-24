ETV Bharat / sports

এছিয়া কাপ ২০২৫ ছুপাৰ ৪: শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত পাকিস্তান

শ্ৰীলংকাক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি পাকিস্তানে এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা অধিক শক্তিশালী কৰে ৷

ASIA CUP 2025
শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত পাকিস্তান (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ ছুপাৰ ৪ৰ তৃতীয়খন খেলত পাকিস্তানে শ্ৰীলংকাক পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ৷ আবুধাবিত অনুষ্ঠিত খেলখনত জয়েৰে পাকিস্তানৰ নেট ৰাণৰ ৰেট উন্নত হোৱাৰ লগতে পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত হয় আৰু বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হয় ৷ ইয়াৰ লগতে পাকিস্তানে এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা অধিক শক্তিশালী কৰে ৷ আনহাতে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ভাৰত ৷

আনহাতে, এই পৰাজয়ৰ সৈতে শ্ৰীলংকা চতুৰ্থ স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বাবে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছে ৷ ১৩৪ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি পাকিস্তানে শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰে আৰু ৪৫ ৰাণত ছাহিবজাদা ফাৰহানৰ (২৪) ৰূপত প্ৰথম উইকেট হেৰুৱায় ৷ ইয়াৰ পিছত দলটোৱে ৮০ ৰাণত চাৰিজন খেলুৱৈ ক্ৰমে—ফখৰ জামান (১৭), ছাইম আয়ুব (২), ছলমান আঘা (৫) আৰু মহম্মদ হাৰিছ (১৩)ক হেৰুৱায় ৷

ইয়াৰ পাছতে পাকিস্তানে পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে আৰু মহম্মদ নৱাজ (৩৮) আৰু হুছেইন তলতে (৩২) ষষ্ঠ উইকেটত ৫৮ ৰাণ সংযোজন কৰি খেলখন নিজৰ পক্ষলৈ আনে ৷ হুছেইন তলতে ভাল বলিং কৰি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট দখল কৰে আৰু প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে ছলমান আঘাই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ বেগী বলাৰ শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদী (৩/২৮)ৰ নেতৃত্বত পাকিস্তানে ২০ অভাৰত শ্ৰীলংকাক ১৩৩/৮ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে ৷

বেটিঙৰ বাবে অনুকূল যেন লগা উইকেটত শ্বাহীন আফ্ৰিদীয়ে প্ৰথম অভাৰৰ দ্বিতীয় বলত উইকেট লয় আৰু তাৰ পিছত তৃতীয় অভাৰত হৰিছ ৰাউফ আৰু হুছেইন তলতৰ উৎকৃষ্ট অৱদানৰ বাবে পাকিস্তানে ৫৮/৫ ৰাণত শ্ৰীলংকাৰ দলটোক সংগ্ৰাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱায় ৷

স্পিনাৰ আব্ৰাৰ আহমেদে উজ্জ্বল বলিং কৰি চাৰি অভাৰত ১/৮ ৰাণ দিয়ে আৰু মিডল অভাৰত পাকিস্তানে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ৷ কামিন্দু মেণ্ডিছে এক উজ্জ্বল অৰ্ধশতক (৪৪টা বলত তিনিটা চাৰি আৰু দুটা ছয়কে ধৰি ৫০ ৰাণ) সংগ্ৰহ কৰি শ্ৰীলংকাক সামান্য ১৩৩/৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : এছিয়া কাপত ভাৰতৰ হাতত পুনৰ ধৰাশায়ী পাকিস্তান

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025 SUPER 4ASIA CUP 2025 SUPER 4 SL VS PAKASIA CUP 2025 SUPER 4 POINTS TABLEইটিভি ভাৰত অসমASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.