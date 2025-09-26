ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ’ব ভাৰত-পাকিস্তানৰ ফাইনেল মেচ, বাংলাদেশক ১১ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ পাকিস্তানৰ
এছিয়া কাপ ২০২৫ ছুপাৰ ৪: ছেমি ফাইনেলৰ দৰে খেলত বাংলাদেশক ১১ ৰাণত পৰাস্ত কৰি পাকিস্তানে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷
ডুবাই : বৃহস্পতিবাৰে পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ’ল বাংলাদেশ ৷ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে ১১ ৰাণত জয়লাভ কৰি পাকিস্তানে ফাইনেলত স্থান দখল কৰে।পাকিস্তানে ১৩৫ ৰাণ কৰি এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা দ্বিতীয়টো দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
এতিয়া অপেক্ষা মাথোঁ ২৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ ৷ ভাৰত আৰু পাকিস্তান- এই দুয়োটা দলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মুখামুখি হ’ব ৷ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত এই দুয়োটা দলৰ মুখামুখি হ’ব । অহা ২৮ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব এই খেলখন ৷
ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ১৩৬ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি বাংলাদেশে ২০ অভাৰত ৯ উইকেটত মাত্ৰ ১২৪ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ছামিম হোছেইনে সৰ্বাধিক ৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দলৰ বাকী বেটছমেনসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হয় । শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদি আৰু হাৰিছ ৰাউফে ৩টাকৈ উইকেট দখল কৰে আৰু ছেম আয়ুবে ২টা উইকেট দখল কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে টছ হেৰুৱাই প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ পিছত পাকিস্তানে ২০ অভাৰত ৮ উইকেটত ১৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । মহম্মদ হাৰিছে ৩১ ৰাণ, শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদীয়ে ১৯ আৰু মহম্মদ নৱাজে ২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক সন্মানজনক স্তৰলৈ লৈ যায় । দলটোৱে ৪৯ ৰাণত ৫ উইকেট হেৰুৱাইছিল ।বাংলাদেশৰ হৈ তাস্কিন আহমেদে ৩ উইকেট দখল কৰিছিল । মেহিদী হাছান আৰু ৰিয়াজ হুছেইনে ২টাকৈ উইকেট দখল কৰে ।