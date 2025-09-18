ইউ এ ইক পৰাস্ত পাকিস্তানৰ, ছুপাৰ-৪ত পুনৰ মুখামুখি হ’ব ভাৰতৰ
৪১ ৰাণত জয়লাভ কৰি ছুপাৰ-৪ত ভাৰতৰ সৈতে প্ৰৱেশ কৰে পাকিস্তানে ।
Published : September 18, 2025 at 7:47 AM IST
হায়দৰাবাদ : কৰমৰ্দন বিতৰ্কক লৈ এছিয়া কাপত একপ্ৰকাৰ তীব্ৰ উত্তেজনা দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলে দশমখন মেচত আন এক বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিলে । ১ ঘণ্টা পলমকৈ ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হ'ল দলটো । যাৰ বাবে ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে খেলখন এঘণ্টা পিছুৱাই দিবলগীয়া হয় । অৱশ্যে খেলখনত পাকিস্তানে ৪১ ৰাণত জয়লাভ কৰি ছুপাৰ-৪ত প্ৰৱেশ কৰা গ্ৰুপ-Aৰ দ্বিতীয়টো দল হৈ পৰে । ভাৰতে ইতিমধ্যে ছুপাৰ-৪ত প্ৰৱেশ কৰিছে । অৰ্থাৎ ভাৰত আৰু পাকিস্তান পুনৰ এবাৰ মুখামুখি হোৱাতো নিশ্চিত হৈ পৰিল । অহা ২১ ছেপ্টেম্বৰত পাকিস্তান দলটোৱে পুনৰ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লাগিব ।
ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত টছত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমে বেটিং কৰা পাকিস্তানে ৯ উইকেটত ১৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এটা সময়ত পাকিস্তানৰ বাবে ১২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাতো জটিল যেন লাগিছিল । কিন্তু শেষত ১৪ বলত শ্বাহিন আফ্ৰিদীয়ে ২৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পাকিস্তানক সন্মানজনক টাৰ্গেট স্থাপনত সহায় কৰে । ফখৰ জামানেও ৫০ ৰাণৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেলে ।
ইউ এ ইৰ হৈ জুনেইদ ছাদিক আৰু ছিমৰণজিতে সুন্দৰ বলিং প্ৰদৰ্শন কৰে । জুনেইদে ৪ অভাৰত ১৮ ৰাণ দি ৪ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে ছিমৰণজিতে ৪ অভাৰত ২৬ ৰাণ দি ৩ টা উইকেট দখল কৰে ।
১৪৭ ৰাণৰ লক্ষ্য আছিল যদিও ইউ এ ইৰ দলটোৱে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলে আৰু কেইজনমান খেলুৱৈৰ বাহিৰে কোনেও বেটিঙেৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে । ৰাহুলে ৩৫ টা বলত ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ধ্ৰুৱ প্ৰশৰে ২৩ টা বলত ২০ ৰাণৰ অৰিহণা যোগায় । ইয়াৰ উপৰিও আলী শ্বাৰাফুৱে ১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় আৰু অধিনায়ক মহম্মদ ৱাছিমেও মাত্ৰ ১৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ বলাৰসকলেও শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন কৰে । আফ্ৰিদী, ৰাউফ, আব্ৰাৰে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে ছাইম আৰু ছলমানে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে । অল ৰাউণ্ডৰ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে শ্বাহিন আফ্ৰিদীক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ।
মন কৰিবলগীয়া যে গ্ৰুপ-Bৰ কোনো দলে এতিয়াও ছুপাৰ-৪ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই । কাৰণ সেই গ্ৰুপৰ তিনিটা দলৰ মাজত নেট ৰাণ ৰেটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আফগানিস্তান বনাম শ্ৰীলংকা খেলৰ পিছতহে স্পষ্ট হ'ব যে ছুপাৰ-৪ কোন দুটা দলে প্ৰৱেশ কৰিব ।
