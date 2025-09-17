ETV Bharat / sports

হাত মিলাবলৈ অস্বীকাৰ ! এঘণ্টা পিছুৱালে পাকিস্তান আৰু ইউ এ ইৰ খেল

ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা ৯ বজাৰ পৰা পাকিস্তান আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ মাজৰ খেলখন আৰম্ভ হ’ব ।

ASIA CUP 2025
পাকিস্তানী ক্ৰিকেট দলৰ ফাইল ফটো (AFP)
হায়দৰাবাদ: এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ দশমখন খেলত আজি মুখামুখি হ’ব ইউ এ ই আৰু পাকিস্তান ৷ খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা ৮ বজাত ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা ৷

কিন্তু পূৰ্বৰ এখন মেচত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে পাকিস্তানৰ খেলুৱৈসকলৰ সৈতে হাত মিলাবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবেই সূচনা হৈছিল বিতৰ্কৰ ৷ যি বিতৰ্কৰ প্ৰভাৱ পৰিল এই খেলখনত আৰু তাৰবাবেই নিৰ্ধাৰিত সময়ত অনুষ্ঠিত নহ’ল খেল ৷ কিয়নো পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ড আৰু আই চি চিৰ মাজত চলি থকা মনোমালিন্যৰ বাবে সময়মতে হোটেলৰ পৰা ষ্টেডিয়ামলৈ যোৱা নাছিল পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰসকল ৷

অৱশেষত পি চি বি আৰু আই চি চিৰ মাজত হোৱা মনোমালিন্যৰ অন্ত পৰে আৰু পাকিস্তানৰ দলটোৱে নিজৰ হোটেল এৰি ডুবাই ষ্টেডিয়ামলৈ ৰাওনা হয় ৷ এতিয়া নিশা ৯ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই খেলখন ।

এই মেচখন পাকিস্তানৰ বাবে যথেষ্ঠ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ খেলখনত জয়লাভ কৰিলে ছুপাৰ ফ’ৰৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব দলটোৱে ৷ তাৰপিছত পুনৰ ২১ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ মুখামুখি হ’ব পাকিস্তান ।

ইয়াৰ পূৰ্বে পাকিস্তানে গ্ৰুপৰ অন্তিমখন খেল খেলিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা বুলি খবৰ ওলাইছিল । এই কথা নিশ্চিত কৰিছে পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যম জিঅ’ নিউজে । অৱশ্যে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিল (এ চি চি) ৰ তৰফৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ৷

পাকিস্তানে খেলৰ পৰা বিৰত থাকিলে কি হ’লহেঁতেন ?

পাকিস্তানে মেচত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে ইউ এ ইয়ে দুটা পইণ্ট লাভ কৰিলেহেঁতেন ৷ যাৰ ফলত দলটোৰ মুঠ পইণ্ট চাৰিলৈ বৃদ্ধি পালেহেঁতেন আৰু তেওঁলোকে ছুপাৰ ফ’ৰৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলেহেঁতেন । ইয়াৰ পিছতে ২০২৫ চনৰ এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিলহেঁতেন ।

কি দাবী আছিল পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ

পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে (পি চি বি) দাবী কৰিছিল যে মেচ ৰেফাৰী এণ্ডি পাইক্ৰফ্টক পাকিস্তানৰ মেচৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হওক আৰু যদি তেওঁলোকৰ দাবী মানি লোৱা নহয়, তেন্তে এই মেচত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ নকৰে ৷

কিন্তু তেওঁলোকৰ দাবী গ্ৰহণ কৰা হ’ব নে নহয়, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ ইয়াৰ পিছতো পাকিস্তানে ইউ এ ইৰ সৈতে খেলিবলৈ সন্মত হৈছে । এতিয়ালৈকে আই চি চিয়ে এই বিষয়ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ।

আই চি চিৰ হেণ্ডশ্বেক বিতৰ্কত নাম সাঙোৰ খাইছে মেচ ৰেফাৰী এণ্ডি পাইক্ৰফ্টৰ ৷ কিয়নো খেলৰ শেষত মেচ ৰেফাৰীয়ে পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ছলমান আঘাক ভাৰতৰ অধিনায়কৰ সৈতে কৰমৰ্দন নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ৷

