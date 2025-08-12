হায়দৰাবাদঃ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখন খেলৰ টেষ্ট শৃংখলা খেলাৰ পিছত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে ২০২৫ চনৰ এছিয়া কাপ সংস্কৰণ। ২০২৬ চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে টি-২০ ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাখন ইউ এ ইৰ আবু ধাবি আৰু ডুবাইত, ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব। ১০ ছেপ্টেম্বৰত পৰা ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰি ভাৰতীয় দলটোৱে ১৪ ছেপ্টেম্বৰত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব আৰু ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ওমানৰ বিৰুদ্ধে অন্তিমখন গ্ৰুপ মেচ খেলিব।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে চলিত মাহৰ শেষত ঘোষণা হ’বলগীয়া দলৰ নিৰ্বাচন। সংবাদ সংস্থা পিটিআইৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই দলত বেগী বলাৰ জছপ্ৰিত বুমৰাহকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । টেষ্ট দলৰ অধিনায়ক শুভমন গিল আৰু অলৰাউণ্ডাৰ অক্ষৰ পেটেল টি-২০ৰ সহ-অধিনায়ক হোৱাৰ দৌৰত আগবাঢ়ি আছে।
শেহতীয়াকৈ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাত গিলে ৫খন মেচত ৭৫৪ ৰান সংগ্ৰহ কৰি যথেষ্ট সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। আই পি এলতো গুজৰাট টাইটানছৰ অধিনায়কত্বৰ সময়ত তেওঁ অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল। ইপিনে অক্ষৰ যোৱা টি-২০ ছিৰিজত ভাৰতৰ সহ-অধিনায়ক আছিল, আৰু তেওঁ পূৰ্বৰ ছিৰিজৰ এই ভূমিকাত লাভ কৰা অভিজ্ঞতাক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিব।
ভাৰতীয় দলত নিৰ্বাচিত হ’ব বুমৰাহ
ভাৰতীয় সোঁহাতৰ পেচাৰগৰাকীয়ে এণ্ডাৰছন-টেণ্ডুলকাৰ ট্ৰফীত মাত্ৰ তিনিখন টেষ্ট খেলিছিল। দলটোৱে সতৰ্কতাৰে তেওঁক মূল একাদশত স্থান দিছিল । সুত্ৰটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে অক্টোবৰ মাহত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া টেষ্ট মেচত তেওঁ হয়তো জিৰণি ল’ব । দলত কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অনিচ্ছুক নিৰ্বাচকসকল।
সঞ্জু ছেমচন আৰু অভিষেক শৰ্মাৰ মাজত কঠোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা
বিচিচিআইৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, ছেমচন আৰু অভিষেকৰ মাজৰ বাছনিক লৈ এতিয়াও এক দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে ৷ 'অভিষেক শৰ্মা যোৱা আইচিচি ৰেংকিঙত বিশ্বৰ ১ নং টি-২০ বেটছমেন। যোৱা ছিজনত সঞ্জু ছেমছনে বেট আৰু গ্ল'ভছ দুয়োটাৰে কল্পনাতীত প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গতিকে ই নিশ্চিতভাৱে এটা কঠিন সিদ্ধান্ত হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানৰ ফৰ্মত থকা শুভমনক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি। তেওঁৰ আইপিএলও ভাল আছিল। নিৰ্বাচকসকলৰ বাবে সমস্যাটো হ'ল, অৰ্ডাৰৰ শীৰ্ষত অত্যধিক প্ৰদৰ্শনকাৰী আছে।" গোপনীয়তাৰ বিনিময়ত সুত্ৰটোৱে পিটিআইক জনায়।
