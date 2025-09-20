ETV Bharat / sports

ভাৰতৰ হাতত ৪০ অভাৰত পৰাস্ত ওমান

ভাৰতে ওমানক ৪০ অভাৰত পৰাস্ত কৰে, সঞ্জু চেমছনে পঞ্চাশ, চাৰিজন বলাৰে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।

Asia cup 2025 : India held their nerves to beat Oman by 21 runs
ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত ওমান (@CricInformer)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2025 at 12:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰবাদ : ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ভাৰতে ২০২৫ চনৰ এছিয়া কাপত জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে । শুকুৰবাৰে আবুধাবিত ভাৰতীয় দলটোৱে ওমানক ২১ ৰাণত পৰাস্ত কৰে । আনহাতে ভাৰতীয় দলটোৱে খেলখনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ওমানে অনুৰাগীৰ হৃদয় জয় কৰে ।

বিশ্ব চেম্পিয়নৰ বাবে ওমানে সমগ্ৰ ৪০ অভাৰত সংগ্ৰাম কৰিছিল । এই মেচত ভাৰতে ১০ জন বেটছমেন আৰু ৮ জন বলাৰক খেলপথাৰত নামিছিল । তথাপিও ভাৰতীয় দলটোৱে মাত্ৰ চাৰিটা উইকেটহে ল’ব পাৰিছিল ।

টছত জয়ী হোৱাৰ পাছত প্ৰথমে বেটিং কৰি টিম ইণ্ডিয়াই ২০ অভাৰত ৮টা উইকেট হেৰুৱাই ১৮৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ উত্তৰত ওমানে মাত্ৰ ১৬৭ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

দলটোৰ হৈ আমিৰ কালিম (৬৪ ৰাণ) আৰু হামাদ মিৰ্জাই (৫১ ৰাণ) অৰ্ধ শতক অৰ্জন কৰে । কুলদীপ যাদৱ আৰু হৰ্ষিত ৰাণাই এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে । ভাৰতৰ হৈ সঞ্জু চেমছনে (৫৬ ৰাণ) অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ওমানৰ হৈ ফৈছাল শ্বাহ, জিতেন ৰামনন্দী আৰু আমিৰ কালিমে ২টাকৈ উইকেট লাভ কৰে ।

দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল হ'ল -

  • ভাৰত : অভিষেক শৰ্মা, শুবমান গিল, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), তিলক বৰ্মা, সঞ্জু চেমচন, শিৱম ডুবে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষৰ পেটেল, হৰ্ষিত ৰাণা, আৰ্ষদীপ সিং, আৰু কুলদীপ যাদৱ ।
  • ওমান : যতীন্দৰ সিং (অধিনায়ক), আমিৰ কালিম, হামাদ মিৰ্জা, বিনায়ক শুক্লা, ফৈছাল শ্বাহ, মহম্মদ নাদীম, আৰিয়ান বিষ্ট, জাকিৰ ইছলাম, শকীল আহমেদ, সময় শ্ৰীবাস্তৱ আৰু জিতেন ৰামনন্দী ।
লগতে পঢ়ক : বিপদত পি চি বি আৰু পাকিস্তান দল

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA BEAT OMAN BY 21 RUNSINDIA VS OMANইটিভি ভাৰত অসমভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত ওমানASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.