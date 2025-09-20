ভাৰতৰ হাতত ৪০ অভাৰত পৰাস্ত ওমান
ভাৰতে ওমানক ৪০ অভাৰত পৰাস্ত কৰে, সঞ্জু চেমছনে পঞ্চাশ, চাৰিজন বলাৰে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
হায়দৰবাদ : ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ভাৰতে ২০২৫ চনৰ এছিয়া কাপত জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে । শুকুৰবাৰে আবুধাবিত ভাৰতীয় দলটোৱে ওমানক ২১ ৰাণত পৰাস্ত কৰে । আনহাতে ভাৰতীয় দলটোৱে খেলখনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ওমানে অনুৰাগীৰ হৃদয় জয় কৰে ।
বিশ্ব চেম্পিয়নৰ বাবে ওমানে সমগ্ৰ ৪০ অভাৰত সংগ্ৰাম কৰিছিল । এই মেচত ভাৰতে ১০ জন বেটছমেন আৰু ৮ জন বলাৰক খেলপথাৰত নামিছিল । তথাপিও ভাৰতীয় দলটোৱে মাত্ৰ চাৰিটা উইকেটহে ল’ব পাৰিছিল ।
টছত জয়ী হোৱাৰ পাছত প্ৰথমে বেটিং কৰি টিম ইণ্ডিয়াই ২০ অভাৰত ৮টা উইকেট হেৰুৱাই ১৮৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ উত্তৰত ওমানে মাত্ৰ ১৬৭ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
দলটোৰ হৈ আমিৰ কালিম (৬৪ ৰাণ) আৰু হামাদ মিৰ্জাই (৫১ ৰাণ) অৰ্ধ শতক অৰ্জন কৰে । কুলদীপ যাদৱ আৰু হৰ্ষিত ৰাণাই এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে । ভাৰতৰ হৈ সঞ্জু চেমছনে (৫৬ ৰাণ) অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ওমানৰ হৈ ফৈছাল শ্বাহ, জিতেন ৰামনন্দী আৰু আমিৰ কালিমে ২টাকৈ উইকেট লাভ কৰে ।
দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল হ'ল -
- ভাৰত : অভিষেক শৰ্মা, শুবমান গিল, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), তিলক বৰ্মা, সঞ্জু চেমচন, শিৱম ডুবে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষৰ পেটেল, হৰ্ষিত ৰাণা, আৰ্ষদীপ সিং, আৰু কুলদীপ যাদৱ ।
- ওমান : যতীন্দৰ সিং (অধিনায়ক), আমিৰ কালিম, হামাদ মিৰ্জা, বিনায়ক শুক্লা, ফৈছাল শ্বাহ, মহম্মদ নাদীম, আৰিয়ান বিষ্ট, জাকিৰ ইছলাম, শকীল আহমেদ, সময় শ্ৰীবাস্তৱ আৰু জিতেন ৰামনন্দী ।
