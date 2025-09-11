এছিয়া কাপত সহজ জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ ভাৰতৰ, ভংগ নিজৰেই অভিলেখ

এছিয়া কাপত সহজ জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ ভাৰতৰ, ভংগ নিজৰেই অভিলেখ
ভাৰতে মাত্ৰ এটা উইকেটৰ বিনিময়ত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷
Published : September 11, 2025 at 6:45 AM IST
ডুবাই: এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ দ্বিতীয়খন মেচ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী আৰু ভাৰতৰ মাজত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৷ সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীক ৯ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে এছিয়া কাপত জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বলিঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা ভাৰতে কুলদীপৰ ৪ আৰু শিৱমৰ ৩ উইকেটৰ সহায়ত মাত্ৰ ৫৭ ৰাণত প্ৰতিপক্ষক বান্ধি ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ৷
India get off to a flying start in the Asia Cup 2025 with a thumping all-round show 💥#INDvUAE 📝: https://t.co/oHassWPTaQ pic.twitter.com/xFiy2KhBPh— ICC (@ICC) September 10, 2025
নিজৰে অভিলেখ ভংগ ভাৰতৰ
অভিষেক শৰ্মা(৩০), শুভমন গিল (অপৰাজিত ২০) আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ অপৰাজিত ৭ ৰাণৰ সহায়ত মাত্ৰ ৪.৩ অভাৰতে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় ভাৰতীয় দলটো ।
সমান্তৰালকৈ ভাৰতে পুৰুষৰ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুত লক্ষ্য পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ দলৰ নামতে থকা অভিলেখ ভংগ কৰে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২১ চনৰ পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতে খোদ ডুবাইত স্কটলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৬.৩ অভাৰৰ খেল খেলি জয়লাভ কৰিছিল ৷
6 & 4 off the first two balls by a Sharma - we've seen that before 😌🔥— Sony LIV (@SonyLIV) September 10, 2025
Watch #DPWORLDASIACUP2025 - LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#AsiaCup #INDvUAE pic.twitter.com/NdyGejW9zk
ইউ এ ইৰ লজ্জাজনক বেটিং
সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ বাবে বুধবাৰৰ সন্ধিয়াটো আছিল এক লজ্জাজনক সন্ধিয়া । দলটোৰ বেটিঙে ভাৰতীয় বলিং লাইনআপৰ গুণগত মান আৰু শক্তিৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে ৷ অ’পেনাৰ দুগৰাকীৰ বাহিৰে আন কোনো বেটছমেনে দুটা অংকৰ ঘৰত ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা দেখা নাযায় ৷ দলৰ হৈ আলিশান শ্বাৰফুৱে ২২ ৰাণ আৰু অধিনায়ক মহম্মদ ৱাছিমে ১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ভাৰতৰ দ্ৰুত আৰম্ভণি
৫৮ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ অভিষেকে হাইদৰ আলীৰ ছয় অভাৰৰ লং অফ আৰু তাৰপিছত স্পিনাৰৰ বলত আন এটা বাউণ্ডেৰীৰে এক সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰে । আনহাতে, এবছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পাছত টি-২০ দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটোৱা গিলে মহম্মদ ৰোহিতৰ বলত চাৰি কোবোৱাৰ পিছত স্কোৱাৰ লেগত ছয় কোবায় ৷ সূৰ্যকুমাৰে নিজৰ বিশেষ ডেলিভাৰীৰে ছয় কোবোৱাৰ পিছত গিলে বেকফুটত ছিমৰণজিৎ সিঙৰ বলত মিড অনত চাৰি কোবাই ভাৰতৰ জয় নিশ্চিত কৰে ।
মেচখনৰ অন্যান্য অভিলেখ
পূৰ্ণাংগ সদস্যৰে গঠিত যিকোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 মেচত আটাইতকৈ কম বল
- ৯৩ নেট বনাম শ্ৰীলংকা চট্টগং ২০১৪
- ৯৯ ওমান বনাম ইংলেণ্ড নৰ্থ চাউণ্ড ২০২৪
- ১০৩ নেট বনাম শ্ৰীলংকা শ্বাৰজাহ ২০২১
- ১০৬ সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী বনাম ভাৰত ডুবাই ২০২৫
বহুংখ্যক বল বাকী থকা অৱস্থাত লাভ কৰা জয়
- ১০১ ইংলেণ্ড বনাম ওমান নৰ্থ চাউণ্ড ২০২৪
- ৯৩ ভাৰত বনাম সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী ২০২৫
- ৯০ শ্ৰীলংকা বনাম নেট চট্টোগ্ৰাম ২০১৪
- ৯০ জিম্বাব’ৱে বনাম মোজাম্বিক নাইৰোবি ২০২৪
উল্লেখ্য যে, ভাৰতে ১৪ ছেপ্টেম্বৰত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ দ্বিতীয়খন মেচ খেলিব । আনহাতে, প্ৰতিযোগিতাখনৰ তৃতীয়খন খেল ১১ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশ আৰু হংকঙৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
