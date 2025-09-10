ETV Bharat / sports

আজি ভাৰতৰ সমুখত ইউ এ ই, পিটচ ৰিপৰ্টৰ লগতে হেড টু হেড ৰেকৰ্ড আৰু দুয়োটা দলৰ সম্ভাৱ্য প্লেইং-১১ ৰ বিষয়ে জানক

এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰত আৰু ইউ এ ইৰ দলৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ব । খেলখনৰ পূৰ্বে জানি লওক মেচখনৰ সৈতে জড়িত সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য...

ASIA CUP 2025
ভাৰত বনাম ইউ এ ই (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 12:49 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদএছিয়া কাপ ২০২৫ৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰত আৰু ইউ এ ইৰ দলৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ব।গতিকে এই মেচখনৰ সৈতে জড়িত সকলো সবিশেষ জানি লওক.. : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ দ্বিতীয়খন খেল আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে ভাৰত আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই খেলখন নিশা ৮ বজাৰ পৰা ডুবাইৰ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই মেচখনত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ভাৰতক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে মহম্মদ ৱাছিমে ইউ এ ইক নেতৃত্ব দিব ৷ মেচখনৰ পূৰ্বে জানি লওক ইয়াৰ পিটচ আৰু বতৰৰ প্ৰতিবেদনৰ লগতে দুয়োটা দলৰ হেড টু হেড আৰু সম্ভাৱ্য প্লেইং-১১ৰ বিষয়ে ৷

সকলোৰে দৃষ্টি থাকিব ভাৰতীয় দলৰ ওপৰত

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল এছিয়া কাপৰ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ৷ ভাৰতীয় দলটোৱে এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱাৰ বাবে এক শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৷ এই মেচখনৰ বাবেও ভাৰত সকলোৰে প্ৰিয়, আনহাতে ইউ এ ইৰ দলটোৱে এই প্ৰতিযোগিতাত আণ্ডাৰডগ হিচাপে প্ৰৱেশ কৰিছে যদিও শেহতীয়াকৈ চুটি ফৰ্মেটত কেইবাটাও পট পৰিবৰ্তন হৈছে ৷ এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতে কোনো দলক তুচ্ছজ্ঞান কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে ৷

ভাৰত আৰু ইউ এ ই টি-২০ হেড টু হেড

ভাৰত আৰু ইউ এ ইৰ মাজত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ ১ খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচহে অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ এই মেচখনত ভাৰতে জয়লাভ কৰে আৰু পৰিসংখ্যা অনুসৰি ইউ এ ইৰ ওপৰত ভাৰতৰ অধিপত্য আছে ৷ এই দুয়োটা দলৰ মাজত শেষৰখন মেচ ৯ বছৰ পূৰ্বে ২০১৬ চনৰ ৩ মাৰ্চত এছিয়া কাপৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল, য’ত ভাৰতে ইউ এ ইক ৮১/৯ত সীমাবদ্ধ কৰি ১০.২ অভাৰত সহজেই লক্ষ্যত উপনীত হৈছিল ৷ টি-২০ত দুয়োটা দলে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখামুখি হ’ব ৷

পিচ ৰিপৰ্ট

ভাৰত আৰু ইউ এ ইৰ খেলখনৰ পিটচৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ডুবাই খেলপথাৰত এতিয়ালৈকে খেলা টি-২০ মেচত বলাৰ আৰু বেটছমেনৰ মাজত সমান প্ৰতিযোগিতা দেখা গৈছে ৷ য’ত স্পিনাৰসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ৷ যদি আমি এই খেলপথাৰত প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সময়ত গড় স্ক’ৰৰ কথা কওঁ, তেন্তে ১৪০ৰ পৰা ১৪৫ ৰাণৰ ভিতৰত দেখা যায় ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও এই খেলপথাৰত এতিয়ালৈকে খেলা ১১০খন টি-২০ মেচৰ ভিতৰত প্ৰথমে বেটিং কৰা দলটোৱে ৫১খন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে লক্ষ্য খেদি যোৱা দলটোৱে ৫৮খন মেচত জয়লাভ কৰিছে ৷

ভাৰত আৰু ইউ এ ইৰ সম্ভাৱ্য প্লেইং-১১

ভাৰত : অভিষেক শৰ্মা, শুভমন গিল, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), তিলক বাৰ্মা, সঞ্জু ছেমছন (উইকেটকীপাৰ), হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষৰ পেটেল, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, আৰ্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদৱ ৷

ইউ এ ই : অলিছান শ্বৰীফ, মহম্মদ ৱাছিম, মহম্মদ জোহাইব, ৰাহুল চোপ্ৰা (উইকেটকীপাৰ), আছিফ খান, হৰ্ষিত কৌশিক, হাইদৰ আলী, মহম্মদ ফাৰুক, মহম্মদ ৰোহিদ, জুনাইদ ছিদ্দিকী, ছিমৰণজিৎ সিং ৷

IND VS UAE MATCH PREVIEWINDIA POSSIBLE PLAYING 11INDIA VS UAE HEAD TO HEADইটিভি ভাৰত অসমASIA CUP 2025

