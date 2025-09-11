ETV Bharat / sports

বাংলাদেশৰ হাতত ৭ উইকেটত পৰাস্ত হংকং

বাংলাদেশ বনাম হংকং । বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশে হংকঙক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।

Bangladesh vs Hong Kong, Asia Cup 2025
বাংলাদেশৰ হাতত ৭ উইকেটত পৰাস্ত হংকং (@ICC)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 11:59 PM IST

হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ত জয়ৰে আৰম্ভণি কৰিছে বাংলাদেশে । বৃহস্পতিবাৰে হংকঙক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে দলটোৱে । দলটোৱে ১৭.৪ অভাৰত ১৪৪ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি ৩ উইকেট দখল কৰে । ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ উভতি আহে তৌহীদ হৃদয় ।

আনহাতে অধিনায়ক লিটন দাস ৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হৈছিল । দুয়োজনে তৃতীয় উইকেটৰ বাবে ৯৫ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰিছিল ।

বাংলাদেশে টছত জয়লাভ কৰি আবুধাবিৰ শ্বেখ জায়েদ ষ্টেডিয়ামত বলিং কৰিবলৈ বাছি লৈছিল । হংকঙে ২০ অভাৰত ৭ উইকেটত ১৪৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । পাৰভেজ হুছেইন ইমন ১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় আৰু তাঞ্জিদ হাছানে ১৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় । আতিক ইকবাল আৰু আয়ুষ শুক্লাই এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ।

হংকঙৰ নিজাকাত খান ৪২ ৰাণ, জিশান আলী ৩০ ৰাণ আৰু অধিনায়ক ইয়াছিম মুৰ্তাজাই ২৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় । বাংলাদেশৰ টাস্কিন আহমেদ, তাঞ্জিম হাছান ছাকিব আৰু ৰিছাদ হুছেইনে ২-২কৈ উইকেট দখল কৰে । টি-২০ ইণ্টাৰনেশ্যনেলত ৰিছাদে ৫০টা উইকেট সম্পূৰ্ণ কৰে ।

  • দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল
  1. বাংলাদেশ : লিটন দাস (অধিনায়ক আৰু উইকেটকীপাৰ), তাঞ্জিদ হাছান, পাৰভেজ হোছেইন ইমন, তৌহিদ হৃদয়, ছামিম হোছেইন, জাকিৰ আলী, মহেদী হাছান, তাঞ্জিম হাছান, ৰিছাদ হোছেইন, তাস্কিন আহমেদ আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমান ।
  2. হংকং : ইয়াছিম মৰ্তাজা (অধিনায়ক), জিছান আলী, বাবৰ হায়াত, অংশুমান ৰাথ, নিজাকাত খান, কলহান মাৰ্ক চাল্লু, কিঞ্চিন শ্বাহ, আইজাজ খান, আয়ুছ শুক্লা, আতিক ইকবাল আৰু এহছান খান ।
