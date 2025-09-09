আজিৰে পৰা ২২ গজত এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ যুঁজ, উদ্বোধনী মেচত আফগানিস্তানৰ সমুখত হংকঙৰ প্ৰত্যাহ্বান

আজিৰে পৰা ২২ গজত এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ যুঁজ, উদ্বোধনী মেচত আফগানিস্তানৰ সমুখত হংকঙৰ প্ৰত্যাহ্বান
আবুধাবিৰ জায়েদ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আজি আফগানিস্তান আৰু হংকঙৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন খেল ।
Published : September 9, 2025 at 11:57 AM IST
হায়দৰাবাদ : আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এছিয়া কাপ ২০২৫ ৷ টি-২০ ফৰ্মেটত খেলা এই প্ৰতিযোগিতাখনত মুঠ ৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰত, ওমান, পাকিস্তান আৰু ইউ এ ইক গ্ৰুপ এত স্থান দিয়াৰ বিপৰীতে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, হংকং আৰু শ্ৰীলংকাক গ্ৰুপ বিত স্থান দিয়া হৈছে ৷ মুঠ ১৯খন খেল প্ৰতিযোগিতাখনত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
আফগানিস্তান আৰু হংকঙৰ মাজত হ’ব প্ৰথমখন মেচ
ইউ এ ইত আৰম্ভ হ’ব এছিয়া কাপৰ ১৭ সংখ্যক সংস্কৰণ ৷ ৯ ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে আবু ধাবিৰ জায়েদ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ এই খেলখন ভাৰতত ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে টছ হ’ব ৭:৩০ বজাত ৷ হংকঙৰ দলটোক ইয়াছিম মুৰ্তজাই নেতৃত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে আফগানিস্তানক নেতৃত্ব দিব ৰছিদ খানে ৷
পিচ ৰিপৰ্ট আৰু বতৰ
আবু ধাবিৰ জায়েদ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ খেলপথাৰখন ডুবাইতকৈ স্পিনৰ বাবে অলপ কম সহায়ক ৷ এনে পৰিস্থিতিত আফগানিস্তানে উৎকৃষ্ট গতি আক্ৰমণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াত সন্ধিয়া বতৰ গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এনে পৰিস্থিতিত খেলুৱৈসকলৰ ফিটনেছ পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৷
আফগানিস্তানৰ সপক্ষে পৰিসংখ্যা
আবু ধাবিত আফগানিস্তানৰ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ আন যিকোনো খেলপথাৰতকৈ উন্নত ৷ ইয়াত তেওঁলোকে ১১খন মেচত জয়লাভ কৰিছে আৰু ৫খনত পৰাস্ত হৈছে ৷ ২০১৫ চনত হংকঙৰ বিৰুদ্ধে এই খেলপথাৰত তেওঁলোক একমাত্ৰ মেচত পৰাস্ত হৈছিল ৷
আফগানিস্তান আৰু হংকঙৰ সম্ভাৱ্য খেলা-১১
আফগানিস্তান : ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ (উইকেটকীপাৰ), ইব্ৰাহিম জাদৰান, ছেদিকুল্লাহ অটল, দৰৱিছ ৰছুলি, কৰিম জনত, আজমতুল্লাহ উমৰজই, ৰছিদ খান (অধিনায়ক), মহম্মদ নবী, এ এম গজনফৰ, নূৰ আহমেদ, ফজলহক ফাৰুকী ৷
হংকং : অংশুমান ৰথ, জীছান অলী (উইকেটকীপাৰ), বাবৰ হয়াত, নিজাকত খান, মেথিউ কোট্জী, ইয়াছিম মুৰ্তজা (অধিনায়ক), এহছান খান, এজাজ খান, অতিক ইকবাল, নছৰুল্লা ৰাণা, আয়ুষ শুক্লা ৷
এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ দ্বিতীয়খন খেল অহা ১০ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই মেচত ভাৰতে ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হ’ব ৷ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ অধিনায়কত্বত থকা দলটোৱে এই প্ৰতিযোগিতাখন জয়ৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিব ৷