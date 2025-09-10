আফগানিস্তান vs হংকং : আফগানিস্তানৰ হাতত ৯৪ ৰাণত পৰাস্ত হংকং
এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন খেলত জয়ী আফগানিস্তান ।
Published : September 10, 2025 at 12:48 AM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনৰ টি-২০ এছিয়া কাপত জয়ী হল আফগানিস্তান । মঙলবাৰে প্ৰথমখন খেলত হংকঙক ৯৪ ৰাণত পৰাস্ত কৰে আফগানিস্তানে ।
আফগানিস্তানে টছত জয়লাভ কৰি আবুধাবিৰ শ্বেইখ জায়েদ ষ্টেডিয়ামত বেটিং কৰিবলৈ বাছি লয় । তাৰ পিছত ২০ অভাৰত ৬ উইকেটত ১৮৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰে প্ৰত্যুত্তৰত হংকঙৰ দলটোৱে ২০ অভাৰত ৯টা উইকেটৰ বিনিময়ত মাত্ৰ ৯৪ ৰাণহে কৰিব পাৰে ।
আফগানিস্তানৰ পৰা চেদিকুল্লাহ আটালে (৫২ বলত ৭৩ ৰাণ) আৰু আজমাতুল্লাহ উমৰজাই (২১ বলত ৫৩ ৰাণ) অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । মহম্মদ নবীয়ে ৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কিঞ্চিন শ্বাহ আৰু আয়ুষ শুক্লাই ২-২কৈ উইকেট লাভ কৰে ।
Afghanistan seal a thumping win over Hong Kong, China in the Asia Cup 2025 opener 🔥#AFGvHKG 📝: https://t.co/LnDR6APUjb pic.twitter.com/u1kLGBzaXe— ICC (@ICC) September 9, 2025
হংকঙৰ বাবৰ হায়াটে সৰ্বাধিক ৩৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ফাজালহাক ফাৰুকী আৰু গুলবাদিন নাইবে ২-২ উইকেট লাভ কৰে । উমৰজাইক খেলৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ।
টি-২০ ইণ্টাৰনেশ্যনেলত পঞ্চাশ ৰাণ কৰা আফগান বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আজমাতুল্লাহ উমৰজাই । ২০টা বলত তেওঁ অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰে । মহম্মদ নবিৰ ২১টা বলৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে উমৰজাই ।
- দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল-
আফগানিস্তান : ৰছিদ খান (অধিনায়ক), ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ (উইকেটকীপাৰ), চেদিকুল্লাহ অটল, ইব্ৰাহিম জাদ্ৰান, গুলবাদিন নাইব, কৰিম জানাত, আজমাতুল্লাহ উমৰজাই, মহম্মদ নবী, নূৰ আহমেদ, আল্লাহ গাজানফৰ আৰু ফজলহাক ফাৰুকী ।
হংকং : ইয়াচিন মুৰ্তাজা (অধিনায়ক), বাবৰ হায়াত, জীছান আলী, অংশুমান ৰাথ, কলহান মাৰ্ক চাল্লু, নিজাকাত খান, মহম্মদ আইজাজ খান, কিঞ্চিত শ্বাহ, আয়ুছ শুক্লা, আতিক ইকবাল আৰু এহছান খান ।