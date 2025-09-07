আৰিনা ছাবালেংকাৰ ইতিহাস ৰচনা; একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰলৈ ইউ এছ অ’পেনৰ খিতাপ দখল
মহিলাৰ একক ফাইনেলত আমাণ্ডা এনিছিমোভাক ষ্ট্ৰেইট ছেটত পৰাস্ত কৰি ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ খিতাপ দখল কৰে বেলাৰুছৰ মহিলা টেনিছ খেলুৱৈ আৰিনা ছাবালেংকাই ।
Published : September 7, 2025 at 1:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিশ্বৰ এক নম্বৰ আৰু ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰিনা ছাবালেংকাই পুনৰবাৰ টেনিছ জগতত নিজৰ আধিপত্য প্ৰমাণ কৰি ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ মহিলা একক খিতাপ দখল কৰে ৷ শনিবাৰে গভীৰ নিশা আৰ্থাৰ এশ্ব ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা চূড়ান্ত খেলখনত বেলাৰুছৰ ২৭ বছৰীয়া তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে আমেৰিকাৰ আমাণ্ডা এনিছিমোভাক ৬-৩, ৭-৬ (৭/৩) ত পৰাস্ত কৰি একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেনৰ মুকুট লাভ কৰে ৷ এই জয়েৰে ছাবালেংকাই কেৰিয়াৰৰ চতুৰ্থটো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ দখল কৰে ৷
ৰোমাঞ্চকৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰে ছাবালেংকাই
চূড়ান্ত মেচখন আছিল অতি ৰোমাঞ্চকৰ, য’ত ছাবালেংকাই নিজৰ আক্ৰমণাত্মক শৈলী আৰু সঠিক ছাৰ্ভিছেৰে এনিছিমোভাক কোনো সুযোগ নিদিলে ৷ প্ৰথম ছেটটো ছাবালেংকাই যদিও সহজেই ৬-৩ ত জয়লাভ কৰে, দ্বিতীয় ছেটত ঘনিষ্ঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছিল ৷ এঘণ্টা ৩৪ মিনিট ধৰি চলা মেচখনত এনিছিমোভাই এক ডাঙৰ কামবেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও টাইব্ৰেকত ছাবালেংকাই ৭-৩ ত জয়লাভ কৰি খিতাপ দখল কৰে ৷
২০২৫ চনত গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ বাবে শেষ সুযোগ
এই বছৰটো আছিল ছাবালেংকাৰ বাবে উত্থান-পতনৰ আছিল৷ অষ্ট্ৰেলিয়ান অ’পেন আৰু ফ্ৰেঞ্চ অ’পেনৰ ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত ২০২৫ চনৰ ইউ এছ অ’পেনখনেই আছিল তেওঁৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয়ৰ শেষ সুযোগ ৷ এই সুযোগ দুহাতেৰে ধৰি তেওঁ এনিছিমোভাৰ সপোন ছিন্নভিন্ন কৰি পেলালে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ উইম্বলডন ফাইনেলত ইগা ছুয়াটেকৰ বিৰুদ্ধে ৬-০, ৬-০ ত পৰাস্ত হৈছিল এনিছিমোভা ৷
ছেৰেনা উইলিয়ামছৰ সমান
একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেন খিতাপ দখল কৰি ছাবালেংকাই মহান টেনিছ খেলুৱৈ ছেৰেনা উইলিয়ামছৰ সমান কৰিছে ৷ ২০১২-১৪ চনত ছেৰেনা উইলিয়ামছে একেৰাহে দুটাকৈ ইউ এছ অ’পেন খিতাপ দখল কৰিছিল ৷ এতিয়া এই প্ৰতিযোগিতাত একেৰাহে দুটাকৈ খিতাপ দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ছাবালেংকা ৷ যোৱা বছৰ ইউ এছ অ’পেনত আমেৰিকাৰ খেলুৱৈ জেচিকা পেগুলাক পৰাস্ত কৰি তেওঁ প্ৰথম খিতাপ দখল কৰিছিল ৷ জুলাই মাহত উইম্বলডনৰ ছেমি ফাইনেলত এনিছিমোভাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ছাবালেংকা ৷ ফাইনেলৰ পূৰ্বে এই দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰ মাজত ৯খন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ইয়াৰে ছয়খনত এনিছিমোভাই জয়লাভ কৰিছিল ৷
আজি পুৰুষৰ একক ফাইনেল
ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ৰ পুৰুষৰ একক ফাইনেলত বিশ্বৰ ১ নং আৰু ২ নং খেলুৱৈৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব । সকলোৰে দৃষ্টি জানিক ছিনাৰ আৰু কাৰ্লোছ আলকাৰাজৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই মেচখনৰ ফলাফলৰ ওপৰত থাকিব, য’ত বছৰৰ শেষৰটো গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয় কৰা খেলুৱৈজন ৰেংকিঙৰ ১ নং স্থানত থাকিব । আজি ৭ ছেপ্টেম্বৰত নিশা ১১:৩০ বজাত আৰ্থাৰ এশ্ব ষ্টেডিয়ামত জানিক ছিনাৰ আৰু কাৰ্লোছ আলকাৰাজৰ মাজত ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।
