ETV Bharat / sports

আৰিনা ছাবালেংকাৰ ইতিহাস ৰচনা; একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰলৈ ইউ এছ অ’পেনৰ খিতাপ দখল

মহিলাৰ একক ফাইনেলত আমাণ্ডা এনিছিমোভাক ষ্ট্ৰেইট ছেটত পৰাস্ত কৰি ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ খিতাপ দখল কৰে বেলাৰুছৰ মহিলা টেনিছ খেলুৱৈ আৰিনা ছাবালেংকাই ।

US OPEN 2025
আৰিনা ছাবালেংকা (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2025 at 1:18 PM IST

3 Min Read

হায়দৰাবাদ : বিশ্বৰ এক নম্বৰ আৰু ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰিনা ছাবালেংকাই পুনৰবাৰ টেনিছ জগতত নিজৰ আধিপত্য প্ৰমাণ কৰি ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ মহিলা একক খিতাপ দখল কৰে ৷ শনিবাৰে গভীৰ নিশা আৰ্থাৰ এশ্ব ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা চূড়ান্ত খেলখনত বেলাৰুছৰ ২৭ বছৰীয়া তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে আমেৰিকাৰ আমাণ্ডা এনিছিমোভাক ৬-৩, ৭-৬ (৭/৩) ত পৰাস্ত কৰি একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেনৰ মুকুট লাভ কৰে ৷ এই জয়েৰে ছাবালেংকাই কেৰিয়াৰৰ চতুৰ্থটো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ দখল কৰে ৷

ৰোমাঞ্চকৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰে ছাবালেংকাই

চূড়ান্ত মেচখন আছিল অতি ৰোমাঞ্চকৰ, য’ত ছাবালেংকাই নিজৰ আক্ৰমণাত্মক শৈলী আৰু সঠিক ছাৰ্ভিছেৰে এনিছিমোভাক কোনো সুযোগ নিদিলে ৷ প্ৰথম ছেটটো ছাবালেংকাই যদিও সহজেই ৬-৩ ত জয়লাভ কৰে, দ্বিতীয় ছেটত ঘনিষ্ঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছিল ৷ এঘণ্টা ৩৪ মিনিট ধৰি চলা মেচখনত এনিছিমোভাই এক ডাঙৰ কামবেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও টাইব্ৰেকত ছাবালেংকাই ৭-৩ ত জয়লাভ কৰি খিতাপ দখল কৰে ৷

২০২৫ চনত গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ বাবে শেষ সুযোগ

এই বছৰটো আছিল ছাবালেংকাৰ বাবে উত্থান-পতনৰ আছিল৷ অষ্ট্ৰেলিয়ান অ’পেন আৰু ফ্ৰেঞ্চ অ’পেনৰ ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত ২০২৫ চনৰ ইউ এছ অ’পেনখনেই আছিল তেওঁৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয়ৰ শেষ সুযোগ ৷ এই সুযোগ দুহাতেৰে ধৰি তেওঁ এনিছিমোভাৰ সপোন ছিন্নভিন্ন কৰি পেলালে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ উইম্বলডন ফাইনেলত ইগা ছুয়াটেকৰ বিৰুদ্ধে ৬-০, ৬-০ ত পৰাস্ত হৈছিল এনিছিমোভা ৷

ছেৰেনা উইলিয়ামছৰ সমান

একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেন খিতাপ দখল কৰি ছাবালেংকাই মহান টেনিছ খেলুৱৈ ছেৰেনা উইলিয়ামছৰ সমান কৰিছে ৷ ২০১২-১৪ চনত ছেৰেনা উইলিয়ামছে একেৰাহে দুটাকৈ ইউ এছ অ’পেন খিতাপ দখল কৰিছিল ৷ এতিয়া এই প্ৰতিযোগিতাত একেৰাহে দুটাকৈ খিতাপ দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ছাবালেংকা ৷ যোৱা বছৰ ইউ এছ অ’পেনত আমেৰিকাৰ খেলুৱৈ জেচিকা পেগুলাক পৰাস্ত কৰি তেওঁ প্ৰথম খিতাপ দখল কৰিছিল ৷ জুলাই মাহত উইম্বলডনৰ ছেমি ফাইনেলত এনিছিমোভাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ছাবালেংকা ৷ ফাইনেলৰ পূৰ্বে এই দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰ মাজত ৯খন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ইয়াৰে ছয়খনত এনিছিমোভাই জয়লাভ কৰিছিল ৷

আজি পুৰুষৰ একক ফাইনেল

ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ৰ পুৰুষৰ একক ফাইনেলত বিশ্বৰ ১ নং আৰু ২ নং খেলুৱৈৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব । সকলোৰে দৃষ্টি জানিক ছিনাৰ আৰু কাৰ্লোছ আলকাৰাজৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই মেচখনৰ ফলাফলৰ ওপৰত থাকিব, য’ত বছৰৰ শেষৰটো গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয় কৰা খেলুৱৈজন ৰেংকিঙৰ ১ নং স্থানত থাকিব । আজি ৭ ছেপ্টেম্বৰত নিশা ১১:৩০ বজাত আৰ্থাৰ এশ্ব ষ্টেডিয়ামত জানিক ছিনাৰ আৰু কাৰ্লোছ আলকাৰাজৰ মাজত ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব ছিনাৰ আৰু আলকাৰাজ, জানক কাৰ স্থিতি মজবুত ?

For All Latest Updates

TAGGED:

SABALENKA BEATS ANISIMOVAARYNA SABALENKA WINS US OPENALCARAZ VS SINNER FINALইটিভি ভাৰত অসমUS OPEN 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.