হায়দৰাবাদ: বিগত সময়ত দেখা গৈছে যে মাষ্টাৰ-ব্লাষ্টাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ জীয়ৰী ছাৰা তেণ্ডুলকাৰৰ প্ৰেমৰ খবৰে গৰম কৰি তুলিছিল সংবাদ শীৰ্ষ ৷ ছাৰাৰ নাম সাঙোৰ খাইছিল টীম ইণ্ডিয়াৰ টেষ্ট দলৰ নতুন অধিনায়ক শুভমন গিলৰ সৈতে ৷ দুয়োগৰাকীয়ে এই খবৰ সন্দৰ্ভত অৱশ্যে প্ৰকাশ কৰা নাছিল কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
এই সকলো জল্পনা-কল্পনাক একাষৰীয়াকৈ ৰাখি বাগদান কাৰ্য সম্পন্ন হৈ যায় শচীন পুত্ৰৰহে ৷ মাত্ৰ কেইগৰাকীমান বছা বছা আত্মীয়ৰ উপস্থিতিত শচীন পুত্ৰ অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰৰ বাগদান পৰ্ব সম্পন্ন হৈ যায় ৷
ইণ্ডিয়া টুডেৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অৰ্জুনৰ বাগদান পৰ্ব সম্পন্ন হৈছে মুম্বাইৰ সুপৰিচিত ব্যৱসায়ী ৰবি ঘাইৰ নাতিনী ছানিয়া চান্দোকৰ সৈতে । এই বাগদানপৰ্ব মুম্বাইৰ এক অতি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত দুয়োটা পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
অৰ্জুনৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ
বৰ্তমান অৰ্জুনৰ বয়স ২৫ বছৰ আৰু তেওঁ এগৰাকী বাওঁহতীয়া ফাষ্ট বলাৰ অল ৰাউণ্ডাৰ ৷ কিন্তু পিতৃ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ লেখীয়াকৈ ক্ৰিকেটত এতিয়াও বিশেষ খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অৰ্জুনে । অৰ্জুনে ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত গোৱা দলৰ হৈ খেলিছিল ।
আনহাতে, তেওঁ আই পি এলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ খেলি আহিছে । বিগত আই পি এল ছিজনৰ পাঁচখন মেচত মাত্ৰ তিনিটা উইকেটহে দখল কৰিছিল খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।
অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰে ২০২০-২১ চনত মুম্বাইৰ সৈতে ঘৰুৱা ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল যদিও ২০২২-২৩ চনত গোৱা দলত যোগদান কৰে ৷ দলটোৰ হৈ প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু ক তালিকাৰ ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটায় অৰ্জুনে ।
ৰেডবল ক্ৰিকেটত অৰ্জুনে ১৭ খন মেচত ৫৩২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে দখল কৰিছে ৩৭ টা উইকেট ৷ গোৱাৰ হৈ লিষ্ট এ ক্ৰিকেটত তেওঁ ১৭ খন খেলৰ ৯ টা ইনিংছত সংগ্ৰহ কৰিছে ৭৬ ৰাণ ।
অৰ্জুনৰ বাগদত্তা ছানিয়া চান্দোক কোন ?
লণ্ডন স্কুল অৱ ইক’ন’মিক্সৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা ছানিয়া চাণ্ডোক হৈছে মুম্বাইৰ প্ৰিমিয়াম পেট কেয়াৰ আৰু ৰিটেইল ব্ৰেণ্ড মিষ্টাৰ প’ছ পেট স্পা এণ্ড ষ্ট’ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক । ইয়াৰোপৰি মুম্বাইৰ সু-প্ৰতিষ্ঠিত তথা প্ৰভাৱশালী ব্যৱসায়ী ঘাই পৰিয়ালৰ সদস্যা । ছানিয়া ৰবি ইকবাল ঘাইৰ নাতিনী আৰু ইকবাল কৃষ্ণৰ জীয়ৰী ।
