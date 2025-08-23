হায়দৰাবাদ: বিগত কেবাসপ্তাহ ধৰি লিঅ'নেল মেছিৰ ভাৰত ভ্ৰমণক লৈ জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে । পূৰ্বে প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি অহা ডিচেম্বৰত তাৰকা ফুটবলাৰ মেছি আৰু আৰ্জেণ্টিনা দল ভাৰতলৈ আহিব । বহুতৰে মনত এই খবৰে কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছিল । অৱশেষত আৰ্জেণ্টিনা দলৰ ভাৰত ভ্ৰমণ নিশ্চিত হ'ল । আৰ্জেণ্টিনাৰ ফুটবল দলটোৱে কেৰালা ভ্ৰমণৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে । শনিবাৰে আৰ্জেণ্টিনা ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনে নিশ্চিত কৰিছে যে দলটোৱে ভাৰতত দুখনকৈ প্ৰীতি মেচ খেলিব । আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । অৱশ্যে এই খেলৰ বাবে মেছিয়ে দলটোৰ সৈতে যাত্ৰা কৰিব নে নকৰে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
এ এফ এৰ তথ্য অনুসৰি আৰ্জেণ্টিনাই ভাৰতত দুখন প্ৰীতি মেচ খেলিব । প্ৰথমে প্ৰীতি মেচৰ বাবে আমেৰিকালৈ যাত্ৰা কৰিব দলটোৱে আৰু তাৰ পিছত নৱেম্বৰ মাহত এংগোলাৰ লুয়াণ্ডা আৰু ভাৰতৰ কেৰালা ভ্ৰমণ কৰিব ।
#Qatar2022— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 19, 2022
Thank you Bangladesh 🤩
Thank you Kerala, India, Pakistan. Your support was wonderful! https://t.co/GvKwUP2hwJ
এ এফ এৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে, "লিঅ'নেল স্কাল'নি নেতৃত্বাধীন আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৱে ২০২৫ চনৰ বাকী সময়ছোৱাত দুখন ফিফা প্ৰীতি মেচ অনুষ্ঠিত কৰিব । প্ৰথমখন অক্টোবৰ মাহত ৬ তাৰিখৰ পৰা ১৪ তাৰিখলৈকে আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'ব (বিপক্ষ আৰু চহৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব)। দ্বিতীয়খন নৱেম্বৰ মাহত ১০ তাৰিখৰ পৰা ১৮ তাৰিখলৈকে লুয়াণ্ডা আৰু...ভাৰতৰ কেৰালা (বিৰোধী নিৰ্ণয় কৰা হ’ব)।"
২০২২ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত খিতাপৰ দৌৰৰ সময়ত ফুটবল অনুৰাগীৰ পৰা দলটোৱে লাভ কৰা সমৰ্থনৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি আৰ্জেণ্টিনাই কেৰালা ভ্ৰমণ কৰিব । মেছিৰ নেতৃত্বত জয়লাভ কৰাৰ সময়ত অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত যি ধৰণৰ সমৰ্থন কৰিছিল, তাৰ বাবে দলটোৱে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ লগতে ভাৰত আৰু কেৰালাকো বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছে ।
২০২২ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ পোৱা এ এফ এৰ পোষ্টটোত লিখা আছে, "ধন্যবাদ বাংলাদেশ । ধন্যবাদ কেৰেলা, ভাৰত, আৰু পাকিস্তান । আপোনালোকৰ সমৰ্থন আছিল অসাধাৰণ !" ইয়াৰ পূৰ্বে কেৰালাৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী ভি আব্দুৰাহিমানে আৰ্জেণ্টিনা দলৰ কেৰালা ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্তক প্ৰশংসাৰ ইংগিত বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
#SelecciónMayor Información sobre los amistosos internacionales 2025 que afrontará la Selección conducida por Lionel Scaloni.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 22, 2025
📰 https://t.co/8HJB8owY9C pic.twitter.com/gpIjfa3m8b
ফেচবুক একাউণ্টত তেওঁ লিখিছে যে কেৰালাৰ ফুটবল অনুৰাগীৰ পৰা পোৱা মৰম আৰু সমৰ্থন উল্লেখযোগ্য আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ দলটোৱে তেওঁলোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।
অৱশ্যে কিছুমান বাতৰিত এই ভ্ৰমণ অনিশ্চিত বুলি কোৱা হৈছিল কাৰণ এ এফ এৰ মুখ্য বাণিজ্যিক আৰু বিপণন বিষয়া লিয়াণ্ড্ৰ' পিটাৰচেনে ৰাজ্য চৰকাৰক চুক্তি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
৩৮ বছৰীয়া তাৰকা ফুটবলাৰ মেছি এই মেচখনৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব নে নকৰে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও দেশত তেওঁৰ যথেষ্ট অনুৰাগী থকাৰ বাবে এই খেলখনে বৃহৎ সমৰ্থন লাভ কৰিব । একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি তিৰুৱনন্তপুৰমৰ গ্ৰীণফিল্ড ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেলখন । জানিব পৰা মতে তাৰকা ফুটবলাৰগৰাকীয়ে কলকাতা, আহমেদাবাদ, মুম্বাই আৰু নতুন দিল্লীও ভ্ৰমণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :ভাৰতত কাৰ কাৰ সৈতে ক্ৰিকেট খেলিব মেছিয়ে ? - MESSI INDIA VISIT