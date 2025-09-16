ETV Bharat / sports

২০২৮ চনলৈকে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ জাৰ্চিত জিলিকিব এপ'ল' টায়াৰৰ ল'গ'

বি চি চি আয়ে ড্ৰিম ১১ৰ সৈতে চুক্তি বাতিল কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় দলটোৰ জাৰ্চিৰ নতুন পৃষ্ঠপোষক ।

Apollo Tyres Replaces Dream11 As Indian Cricket Teams Jersey Sponsor Till 2028
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল (File Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এপ’ল’ টায়াৰে ড্ৰিম১১ (Dream11)ৰ ঠাইত ২০২৮ চনৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত ভাৰতীয় দলটোৰ জাৰ্চিৰ পৃষ্ঠপোষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে । ব’ৰ্ড অৱ কণ্ট্ৰ’ল ফৰ ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়া (BCCI)ই এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে । ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা দলৰ জাৰ্চিত দেখা যাব এপ’ল’ টায়াৰৰ ল’গ’ ।

বি চি চি আয়ে বিজ্ঞপ্তিত কয়, "আজি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে টীম ইণ্ডিয়াৰ নতুন প্ৰধান পৃষ্ঠপোষক হিচাপে বিশ্বৰ টায়াৰ উদ্যোগৰ নেতা এপ’ল’ টায়াৰ্ছৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব ঘোষণা কৰে ।"

"এই চুক্তিখন ডেৰ-দুবছৰীয়া, ২০২৮ চনৰ মাৰ্চ মাহত সমাপ্ত হ'ব । চুক্তিৰ চৰ্ত অনুসৰি ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা জাতীয় দলৰ জাৰ্চিত সকলো ফৰ্মেটতে এপ'ল' টায়াৰৰ ল'গ' প্ৰদৰ্শিত হ'ব ।" বি চি চি আয়ে কয় ।

অনলাইন গেমিং নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত বি চি চি আয়ে ড্ৰিম ১১ৰ সৈতে চুক্তি সমাপ্ত কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি এপ’ল’ টায়াৰে প্ৰতিখন দ্বিপাক্ষিক খেলৰ বাবে বি চি চি আইক ৪.৫ কোটি টকা দিব । ইয়াৰ পূৰ্বে ড্ৰিম ১১য এ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডক ৪ কোটি টকা দিছিল । ডেৰ-দুবছৰৰ বাবে এই চুক্তিৰ মূল্য ৫৭৯ কোটি টকা, যিটো পূৰ্বৰ ড্ৰিম ১১ দলে দিয়া ৩৫৮ কোটি টকাৰ তুলনাত অধিক । এই চুক্তিৰ ভিতৰত আছে ১২১খন দ্বিপাক্ষিক মেচ আৰু ২১খন আই চি চি মেচ ।

দুয়োটা পক্ষৰ অংশীদাৰিত্বই ভাৰতীয় দলৰ জাৰ্চিত নাম থকা কোম্পানীটোক উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমানতা প্ৰদান কৰিব । চলি থকা পুৰুষ এছিয়া কাপত ভাৰতীয় দলটোৱে পৃষ্ঠপোষক অবিহনে খেলি থকাৰ বিপৰীতে মহিলা দলটোৱেও পৃষ্ঠপোষক অবিহনে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলা খেলিছে ।

গৃহীত প্ৰমোচন এণ্ড ৰেগুলেচন অৱ অনলাইন গেমিং এক্টৰ (Promotion and Regulation of Online Gaming Act) অধীনত ৰিয়েল মানি গেমিঙৰ ওপৰত চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পিছতে ড্ৰিম ১১ৰ সৈতে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট দলৰ অংশীদাৰিত্বৰ অন্ত পৰিল ।

বি চি চি আয়ে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে দলটোৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক অধিকাৰৰ বাবে আগ্ৰহী পক্ষক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ।

জে কে টায়াৰ আৰু কেনভাও নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত আছিল

আন তিনিটা দলেও পৃষ্ঠপোষকতাৰ অধিকাৰ লাভ কৰাৰ দৌৰত নামিছিল । বিৰলা অপ্টাছ পেইণ্টছৰ আগ্ৰহ আছিল যদিও নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত নহ’ল । জে কে টায়াৰ আৰু কেনভাই নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত আছিল যদিও নিবিদা লাভ কৰা নাছিল ।

এপ'ল' টায়াৰৰ বিষয়ে

এপ’ল’ টায়াৰ হৈছে সপ্তম বৃহত্তম টায়াৰ নিৰ্মাণ কোম্পানী । ১৯৭২ চনত আৰম্ভ হোৱা এই কোম্পানীটোৰ ভাৰত আৰু বহিঃৰাজ্যত মেনুফেকচাৰিং ইউনিট আছে । কোম্পানীটোৱে ভাৰত, নেদাৰলেণ্ড আৰু হাংগেৰীত ব্যৱসায় কৰে ।

লগতে পঢ়ক : দুজন কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰলৈ ই ডিৰ চমন জাৰি, নাম আৰু কাৰণ জানিলে হ’ব আচৰিত

লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ হাতত আকৌ এবাৰ ধৰাশায়ী পাকিস্তান; ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে খেলপথাৰত কৰমৰ্দন নকৰিলে বিৰোধীক

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN CRICKET TEAMBCCI CONTRACT WITH APOLLO TYRESJERSEY SPONSOR INDIAN CRICKET TEAMইটিভি ভাৰত অসমAPOLLO TYRES JERSEY SPONSOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.