নতুন দিল্লী : ৰোহিত শৰ্মাৰ পিছত কোন হ’ব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এদিনীয়া অধিনায়ক ৷ এইটো এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে ৷ ৰোহিতে প্ৰথমে টি-২০ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ হিটমেনৰ ঠাইত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱক টি-২০ৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ ঠাইত শুভমন গিলক টেষ্টৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
টীম ইণ্ডিয়াই ২০২৫ চনৰ ৯ মাৰ্চত ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়কত্বত অন্তিমখন এদিনীয়া খেল খেলিছিল, যিখন চেম্পিয়নছ ট্ৰফী ২০২৫ৰ ফাইনেল আছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতীয় দলটোৱে কোনো এদিনীয়া মেচ খেলা নাই ৷ এনে পৰিস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰোহিত শৰ্মা এতিয়াও এদিনীয়া দলৰ অধিনায়ক ৷ এতিয়া যদি তেওঁ এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ পৰাও অৱসৰ লয় বা আগন্তুক ভৱিষ্যতে এদিনীয়া ফৰ্মেটত বিদায় লওঁতে, তেন্তে এদিনীয়া ফৰ্মেটত টীম ইণ্ডিয়াক কোনে অধিনায়কত্ব কৰিব, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা গৈছে ৷
আচলতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন সোঁহাতৰ বেটছমেন তথা কমেণ্টেটৰ অম্বতী ৰায়ুডুৱে শেহতীয়াকৈ শুভংকৰ মিশ্ৰৰ সৈতে তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত কথা পাতি থকাৰ সময়ত ৰোহিত শৰ্মাৰ পাছত কোন টীম ইণ্ডিয়াৰ এদিনীয়া অধিনায়ক হ’ব সেই কথা উল্লেখ কৰে ৷ হিটমেনৰ পিছত কোনে এদিনীয়া ফৰ্মেটত টীম ইণ্ডিয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল’ব সেই কথা তেওঁ কৈছে ৷
এদিনীয়াৰ নতুন অধিনায়কৰ নাম প্ৰকাশ কৰিলে অম্বাতী ৰায়ুডুৱে
বাৰ্তালাপৰ সময়ত অম্বাতী ৰায়ুডুৱে কয়, "ৰোহিত শৰ্মাৰ পিছত ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী এদিনীয়া অধিনায়ক হ’ব লাগে শ্ৰেয়াস আয়াৰ ৷" এই বক্তব্যৰে ৰায়ুডুৱে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ ৰোহিত শৰ্মাৰ পিছত শ্ৰেয়াস আয়াৰক এদিনীয়া ফৰ্মেটত টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক হোৱাটো বিচাৰে ।
Ambati Rayudu said - " after rohit sharma, shreyas iyer should be the next odi captain of india". (shubhankar mishra yt). pic.twitter.com/qVFABSuqPQ— Tanuj (@ImTanujSingh) August 19, 2025
শ্ৰেয়াছ আয়াৰক আই পি এলত অবিৰতভাৱে অধিনায়কত্ব কৰা দেখা গৈছে ৷ তেওঁ নিজৰ অধিনায়কত্বত আই পি এলৰ ট্ৰফীও লাভ কৰিছে ৷ তেওঁ কে কে আৰক চেম্পিয়ন কৰিছে ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ দিল্লী কেপিটেলছৰ অধিনায়কত্বও কৰিছে ৷ বৰ্তমান তেওঁ আই পি এলত পঞ্জাব কিংছৰ অধিনায়ক আৰু তেওঁৰ দলটোৱে আই পি এল ২০২৫ত ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল যদিও তেওঁ অধিনায়ক হিচাপে দ্বিতীয়টো খিতাপ জয় কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হয় ৷
ঘৰুৱা ক্ৰিকেটৰ অধিনায়কত্বও কৰি আহিছে আয়াৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত তেওঁৰ সফল অধিনায়ক হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা আছে ৷ যদি বি চি চি আই আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচকসকলে তিনিওটা ফৰ্মেটতে টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ বেলেগ বেলেগ অধিনায়ক বিচাৰে তেন্তে শ্ৰেয়াছ আয়াৰে ৫০-৫০ ফৰ্মেটত দলটোৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অধিনায়ক হিচাপে প্ৰমাণ কৰিব পাৰে ৷
ভাৰতৰ হৈ আয়াৰে ৭০খন এদিনীয়াৰ ৬৫ ইনিংছত ৫ শতক আৰু ২২টা অৰ্ধশতকৰে গড়ে ৪৮.২ আৰু ১০০ ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে ২৮৪৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ তেওঁৰ এদিনীয়াৰ পৰিসংখ্যা অতি শক্তিশালী দেখা গৈছে ৷