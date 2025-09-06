একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব ছিনাৰ আৰু আলকাৰাজ, জানক কাৰ স্থিতি মজবুত ?

ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ৰ চূড়ান্ত খেলখন কাৰ্লোছ আলকাৰাজ আৰু জানিক ছিনাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : September 6, 2025 at 3:39 PM IST
নিউয়ৰ্ক: ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ ৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে স্পেইনৰ কাৰ্লোছ আলকাৰাজ আৰু ইটালীৰ জানিক ছিনাৰে ৷ ২২ বছৰীয়া আলকাৰাজে ছেমি ফাইনেলত ৩৮ বছৰীয়া ন’ভাক জ’কভিচক পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে ২৪ বছৰীয়া ছিনাৰে ছেমি ফাইনেলত ২৫ বছৰীয়া কানাডাৰ খেলুৱৈ ফ্লিক্স এগাৰক পৰাস্ত কৰে । ইয়াৰ লগতে একেটা ছিজনতে একেৰাহে তিনিখন গ্ৰেণ্ড শ্লেম ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ, যিখন ৭ আগষ্ট দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
আলকাৰাজ আৰু ছিনাৰৰ মাজত চতুৰ্থ ফাইনেল
এইবাৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব আলকাৰাজ আৰু ছিনাৰ ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে দুখন গ্ৰেণ্ড শ্লেম ফ্ৰেন্স অ’পেন আৰু উইম্বলডনৰ ফাইনেলত মুখামুখি হৈছিল ৷ ইয়াৰ উপৰিও দুয়োজন তাৰকা খেলুৱৈয়ে চিনচিনাটি অ’পেনৰ ফাইনেলতো প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ আলকাৰাজে ফ্ৰেন্স অ’পেনৰ খিতাপ জয় কৰাৰ বিপৰীতে ছিনাৰে উইম্বলডনত আলকাৰাজক পৰাস্ত কৰে ৷ আনহাতে চিনচিনাটি অ’পেনৰ ফাইনেলত ছিনাৰে ৫ গেম পইণ্টৰ পিছত আঘাতৰ বাবে মেচখন নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷
ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ ছেমি ফাইনেল
ছেমি ফাইনেলত আলকাৰাজে ন’ভাক জ’কভিচক ৬-৪, ৭-৬, ৬-২ ত পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে ছিনাৰে শেষৰ চাৰিটাত ফেলিক্স অগাৰ-এলিয়াছিমক ৬-১, ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ ত পৰাস্ত কৰে ৷ বিশেষ কথাটো হ’ল আলকাৰাজে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে এটাও ছেট হেৰুওৱা নাই আৰু তেওঁৰ লক্ষ্য হৈছে ষষ্ঠটো ডাঙৰ খিতাপ জয় কৰা ৷
ছিনাৰৰ কৃতিত্ব
ছিনাৰৰ ইউ এছ অ’পেনৰ খিতাপ ৰক্ষা কৰা প্ৰথমজন খেলুৱৈ হোৱাৰ সুযোগ পাব ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০৪ চনৰ পৰা ২০০৮ চনলৈকে একেৰাহে পাঁচ বছৰ ধৰি এই প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰিছিল ৰজাৰ ফেডাৰেৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ৰড লেভাৰ, ৰজাৰ ফেডাৰেৰ আৰু ন’ভাক জ’কভিচৰ পিছত একেটা ছিজনতে চাৰিওটা গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা চতুৰ্থজন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ ফেডাৰ, জ’কভিচ আৰু নাডালৰ পিছত একেৰাহে পাঁচখন গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা অ’পেন যুগৰ চতুৰ্থজন খেলুৱৈ ৷
আলকাৰাজ বনাম চিনাৰ
দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে ৭টা প্ৰধান চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু ১২টা চেম্পিয়নশ্বিপৰ ভিতৰত ৯টা চেম্পিয়নশ্বিপ লাভ কৰিছে ৷ এ টি পি ট্যুৰ ইভেণ্টত এই দুয়োৰে মাজত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত আলকাৰাজৰ মজবুত স্থিতি আছে ৷ য’ত স্পেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৯খন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চিনাৰে পাঁচবাৰ জয়লাভ কৰিছে ৷ আলকাৰাজে দুয়োৰে মাজত হোৱা বিগত পাঁচখন এ টি পি টুৰ্ণামেণ্টৰ ফাইনেলৰ ভিতৰত চাৰিখনত জয়লাভ কৰিছে ৷
