বিনামূলীয়া টিকটত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চাব বিচাৰে নেকি ? ক'ত, কেনেদৰে পাব টিকট ?

বিনামূলীয়া টিকটত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চাব বিচাৰে নেকি ? ক'ত, কেনেদৰে পাব টিকট ?
৫০০০ জুবিন অনুৰাগীক মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া টিকট ।
Published : September 26, 2025 at 9:02 PM IST
গুৱাহাটী : "পাঁচ হাজাৰ জুবিন অনুৰাগীক মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ বিনামূলীয়াকৈ টিকট প্ৰদান কৰিব অসম ক্ৰিকেট সন্থাই । জুবিন অনুৰাগীসকলে নেহৰু ষ্টডিয়ামৰ পৰা টিকট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ।" এই মন্তব্য অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈৰ ।
উল্লেখ্য যে প্ৰথমবাৰলৈ অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মেচ । ৩০ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব মহিলা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মেচ । ভাৰতৰ ৪ টাকৈ স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব মহিলা বিশ্বকাপৰ মেচ । সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীত মহিলা বিশ্বকাপ উদ্বোধনী মেচৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব ৫ খন মেচ ।
ভাৰত-শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব উদ্বোধনী মেচ । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জুবিনৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰি অনুষ্টুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ।
এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে কয়, "প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত অনুষ্ঠিত হ'বলগা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ খেল আমি সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ মন আছিল । যিহেতু হঠাৎ আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী এনেকৈ গুচি গ'ল, সেয়েহে খেলৰ পূৰ্বে ৪০ মিনিট জুবিনৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কৰা হ'ব । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংগৰাগ পাপন মহন্তই গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব জুবিন গাৰ্গক । লগতে থাকিব জয় বৰুৱা, শ্বিলং বয়সহ কেইবাজনো শিল্পী ।
তেওঁ লগতে কয়, "শ্ৰেয়া ঘোষালে মুকলি কৰিব থিম ছং । প্ৰথম ইনিংছৰ বিৰতিৰ পাছত হ'ব থিম ছং । তেওঁ জুবিনলৈ গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব । দুপৰীয়া ৩ বজাৰ পৰা খেল আৰম্ভ হ'ব । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব আই চি চিৰ অধ্যক্ষ জয় শ্বাহ ।"
আয়োজন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "জুবিনৰ বাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথিক আমি আনিব ইচ্ছা কৰা নাই । ষ্টেডিয়ামৰ চাৰিওফালে লগোৱা হ'ব LED screen, য'ত জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন ৰেকৰ্ডেড শ্ব'সমূহ অডিঅ'সহ ডিছপ্লে' কৰা হ'ব । দৰ্শকেও জনাব পাৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"
অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অসমৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ যিহেতু ভাল নহয়, সকলো শোকত আছে, সেয়েহে বেছি জাকজমকতা নাথাকে । আৰম্ভণিৰ দিনটো জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা কৰা হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত যিসকলৰ নাম সংবাদ মাধ্যমত চর্চা হৈ আছে তাৰে এজনো যাতে ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰবাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে এ চি এয়ে ।
তৰংগ গগৈয়ে কয়, "১৯ তাৰিখৰ ঘটনা নোহোৱা হ'লে অপেনিং চেৰেমনী অনুষ্ঠানত পাপনৰ সৈতে গীত পৰিবেশন কৰিলে হয় জুবিন গাৰ্গেও ।"
লগতে পাঁচ হাজাৰ জুবিন অনুৰাগীক মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ বিনামূলীয়াকৈ টিকট প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "নিজৰ পৰিচয়-পত্ৰ দেখুৱাই প্ৰতিজনে এটাকৈ টিকট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব । নহ'লে টিকট ব্লেক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ লগত যোৱা বছৰৰ এক অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "যোৱা বছৰ আমি শিল্পী একাদশ আৰু বিধায়ক একাদশৰ মাজত ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত কৰোঁতে মই প্ৰথম বেট ধৰিছিলোঁ, তেওঁ বলিং কৰিছিল ।"