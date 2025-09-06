এছিয়ান পৰ্যায়ত উজলিছে দুই সন্তানৰ মাতৃ শ্বেহনাজ

এছিয়ান বডী বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপত একেৰাহে দুবাৰকৈ পদক লাভ তামিলনাডুৰ এগৰাকী মাতৃৰ । এইবাৰ লক্ষ্য বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ ।
Published : September 6, 2025 at 3:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: "মোৰ আত্মীয়ই পৰামৰ্শৰ নামত মোক ঠাট্টা কৰিছিল ৷ মহিলাসকলে বডী বিল্ডিং কিয় কৰে ? জিমলৈ যোৱাটোৱেই যথেষ্ট নহয়নে ? আন কিবা এটাৰ পিছত লাগা আৰু ল'ৰা-ছোৱালীক ডাঙৰ-দীঘল কৰা । তেওঁলোকৰ এই ঠাট্টা-মস্কৰাৰ ফলত মই হতাশ নহৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ থাকিলোঁ আৰু ২০২৪ চনত এছিয়ান বডী বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক লাভ কৰিলোঁ । এইবাৰ এছিয়ান বডী বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিলোঁ ।" এই মন্তব্য এগৰাকী মাতৃৰ ৷ নাম তেওঁৰ শ্বেহনাজ বেগম ।
আচলতে শ্বেহনাজ বেগম কোন ? এই প্ৰতিবেদনত বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে তেওঁ কেনেকৈ বিশ্বৰ পুৰুষ প্ৰধান বডী বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি উজলিছে ।
শ্বেহনাজ বেগম কোন ?
শৰীৰচৰ্চাবিদ শ্বেহনাজ বেগমৰ ঘৰ চেন্নাইৰ কোডুংগাইয়ুৰত । স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰি এতিয়া বডী বিল্ডিং ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান মুকলি কৰিছে, মনৰ শান্তিৰ বাবে জিমলৈও গৈছে । বিশেষকৈ দুটা সন্তানৰ মাতৃ হোৱাৰ পিছতো বডী বিল্ডিঙত তেওঁৰ সাফল্যই বহুতকে আচৰিত কৰি তুলিছে ।
কাৰণ আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলে জিমলৈ গৈ যেনেদৰে নিজৰ শৰীৰৰ যতন লোৱাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে, তেনে সময়তে দুটা সন্তানৰ মাতৃ শ্বেহনাজ বেগমে বডী বিল্ডিঙত পদক লাভ কৰিছে । পিতৃ জাফৰ পাছাইও বডী বিল্ডিঙত বহু পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কন্যাই পিতৃক চেৰ পেলাই বিশ্বজুৰি নিজৰ নাম উজলাইছে ।
আত্মীয়ৰ ঠাট্টা-মস্কৰা
জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা বৰ্ণনা কৰি বেগমে কয়, "শৈশৱৰ পৰাই ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট আগ্ৰহ আছিল । দৌৰ মোৰ প্ৰিয় খেল । মই বিয়া হৈছিলো আৰু দুটা সন্তান আছে । কিন্তু যেতিয়া ব্যক্তিগত কাৰণত মোৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল, সেই সময়ত মই বহুত মানসিক চাপত আছিলো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই ইয়াৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ জিমলৈ গৈছিলো । ইয়াৰ জৰিয়তে মোৰ মানসিক চাপ কম হৈছিল । মোৰ শৰীৰটোও সলনি হ'বলৈ ধৰিলে । এইবোৰ দেখি বহু আত্মীয়ই মোক পৰামৰ্শৰ নামত ঠাট্টা কৰিছিল, এগৰাকী মহিলাক এই ধৰণৰ শৰীৰৰ প্ৰয়োজন কি ? জিমলৈ যোৱাটোৱেই যথেষ্ট । আন এটা কাম বিচাৰি লোৱা আৰু সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰা । এনেকৈও কৈছিল বহুতে ৷"
অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে সফলতা
বেগমে লগতে কয়, "মোক ঠাট্টা কৰাসকলৰ পৰা হতাশ নোহোৱাকৈয়ে মই প্ৰশিক্ষণ লৈ থাকিলোঁ । ফলস্বৰূপে ২০১৮ চনত 'মিছ চেন্নাই বডী বিল্ডিং' খিতাপ আৰু ২০১৯ চনত 'মিছ ইণ্ডিয়া বডী বিল্ডিং' খিতাপ লাভ কৰিলোঁ । ইয়াৰ পিছতে ২০২৪ চনৰ এছিয়ান বডী বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিলোঁ । এইবাৰ বেংককত অনুষ্ঠিত ৫৭ সংখ্যক এছিয়ান বডী বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপত মই ৰূপৰ পদক লাভ কৰিলোঁ ।"
প্ৰশিক্ষণৰ সময়সূচী আৰু খাদ্যাভ্যাস সন্দৰ্ভত শ্বেহনাজে কয়, "আৰম্ভণিতে মই পুৱা এঘণ্টা আৰু সন্ধিয়া এঘণ্টা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলো । কিন্তু এতিয়া তাৰ বাবে কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় নাথাকে । যদি চোৱা যায় শৰীৰচৰ্চাৰ বাবে মই পুৱা এঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টা আৰু সন্ধিয়া এঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টা সময় দিও । মই খাদ্য আৰু পানী সঠিক অনুপাতত গ্ৰহণ কৰো । কিন্তু প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ত এই সূচী সলনি হয় । কঠোৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ঘৰত মই বহুত কম সময় দিব পাৰো । যদি মই ঘৰত থাকোঁ, তেন্তে সেই সময়খিনি সন্তানৰ সৈতে কটাওঁ ।"
লক্ষ্য- বিশ্ব চেম্পিয়ন
এছিয়ান পৰ্যায়ত পদক লাভ কৰা শ্বেহনাজ বেগমে এতিয়া বিশ্ব পৰ্যায়ৰ বডী বিল্ডিঙত পদক লাভ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । তেওঁ জিমত প্ৰশিক্ষক হিচাপেও কাম কৰে ।
এই বিষয়ে তেওঁ কয়, "এইবাৰ মই এছিয়ান পৰ্যায়ত ৰূপৰ পদক আৰু যোৱাবাৰ সোণৰ পদক লাভ কৰিছো । মোৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে বিশ্ব পৰ্যায়ত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা । সেইটোৰ বাবেই মই বৰ্তমান চেষ্টা কৰি আছো । লগতে মই মোৰ প্ৰশিক্ষণ কক্ষত পুৰুষ-মহিলাৰ মাজত কোনো বৈষম্য নকৰাকৈ সকলোকে প্ৰশিক্ষণ দিওঁ । কাৰণ বডী বিল্ডিং হৈছে মনক একত্ৰিত কৰি শৰীৰটোক কামত লগোৱা । ইয়াত কোনো লিংগ বৈষম্য নাই ।"
অন্য কাম কৰাৰ ইচ্ছা নাই
বেগমে কয়, "এতিয়া মোৰ মনত বডী বিল্ডিঙৰ বাহিৰে আন একো নাই । মই আন একো কৰা নাই আৰু কৰাৰ ইচ্ছাও নাই । এই প্ৰতিযোগিতাত লাভ কৰা পদক আৰু প্ৰশংসা মই মোৰ পুত্ৰ, কন্যা, প্ৰশিক্ষক আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব বিচাৰিম ।"
প্ৰশিক্ষকৰ প্ৰশংসা
শ্বেহনাজ বেগম সন্দৰ্ভত তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক বাসকৰণে কয়, "শ্বেহনাজ বেগম অতি অনুপ্ৰাণিত আৰু যিকোনো কাম ফলপ্ৰসূভাৱে কৰিব পাৰে । জিমলৈ অহা আন গৃহিণীসকলে শ্বেহনাজ বেগমক দেখি আচৰিত হ'ব । আমাৰ বাবে তেওঁ আমাৰ ভগ্নী, সহকৰ্মী আৰু দয়ালু । তেওঁ এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে জয়ী হোৱাৰ পিছতো নম্ৰ হৈয়ে থাকে । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যদি তেওঁক অলপ সহায় কৰে তেনেহ'লে তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মহিলাৰ বডী বিল্ডিঙক এক অনন্য স্থানলৈ লৈ যাব পাৰিব ।"
