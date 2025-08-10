ধেমাজি: এতিয়াৰে পৰা বাৰমাহে ক্ৰীড়া অনুশীলন কৰিব পাৰিব ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলে । উত্তৰ অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এই সু-খবৰ । কিয়নো আন্তঃজাৰ্তিক পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ পূৰ্ণগতিত নিৰ্মাণকাৰ্য চলিছে এখন ষ্টেডিয়ামৰ । BCCI ৰ ষ্টেডিয়ামৰ মেপত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাকৈ শীঘ্ৰেই ধেমাজিত নিৰ্মাণ হ'ব এখন অত্যাধুনিক ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম ।
ইতিমধ্যে ধেমাজি দেউৰীবিলৰ ১১১ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে এই অত্যাধুনিক ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটোৰ । শনিবাৰে এই নিৰ্মীয়মাণ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰে অসম ক্ৰিকেট এছ’চিয়েচনৰ সভাপতি তথা বিধায়ক তৰংগ গগৈ, মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ আৰু জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাভীৰ লগতে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে ।
ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে কয়, "আমি বিভিন্ন জিলাত গ্ৰাউণ্ড নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁ ৷ কিন্তু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ধেমাজিত ইমান ধুনীয়াকৈ ১১১ বিঘা মাটি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ৷ যিহতু ইয়াত এইটো স্প'ৰ্টচ কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ হৈ আছে । গতিকে আমি ইয়াত এখন এশ শতাংশ দি এখন ক্ৰিকেটৰ গ্ৰাউণ্ড বনাম ৷ আমি একমাহ ডেৰমাহৰ ভিতৰতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব লাগিব ৷ ভৱিষ্যতে ৰঞ্জী খেলিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব এই ক্ৰীড়া প্ৰকল্প ৷ কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত ভাল গ্ৰাউণ্ড আছে । ভৱিষ্যতে বি চি চি আই খেল অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম ৷"
ইপিনে শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "আমি ইন্টিগেটেত কম্প'জিত স্প'ৰ্টচ কমপ্লেক্স এটা বনোৱাৰ বাবে বহুত দিনৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰি আছিলোঁ ৷ ইয়াত ১১১ বিঘা মাটি সংৰক্ষণ কৰি থকা হৈছে ৷ ইয়াত ফুটবল আৰু এথলেটিকচৰ ষ্টেডিয়াম এখন নিৰ্মীয়মাণ অৱস্থাত আছে ৷ আজি আমাৰ বাবে আনন্দৰ কথা যে অসম ক্ৰিকেট এছ’চিয়েচনৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে তেওঁৰ লগত প্ৰশাসনিক আৰু কাৰিকৰী টীম লগত লৈ ক্ৰিকেটৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থকা মাটিখিনি পৰিদৰ্শন কৰে ৷"