আফগানিস্তানক পৰাস্ত কৰি ছুপাৰ ৪ত স্থান লাভ কৰে শ্ৰীলংকাই
এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ গ্ৰুপ Bৰ অন্তিমখন খেল শ্ৰীলংকা আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় । ৬উইকেটত জয়লাভ কৰি ছুপাৰ ৪ত স্থান লাভ কৰে শ্ৰীলংকাই ।
Published : September 19, 2025 at 12:11 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ছুপাৰ ৪ত প্ৰৱেশ কৰিলে শ্ৰীলংকাই । বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰীলংকাৰ দলটোৱে আফগানিস্তানক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । এই জয়েৰে বাংলাদেশো পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়ি যায়, আনহাতে আফগানিস্তান ছুপাৰ ৪ৰ পৰা বাহিৰ হয় ।
আবুধাবিৰ শ্বেখ জায়েদ ষ্টেডিয়ামত শ্ৰীলংকাই ১৮.৪ অভাৰত ৪ উইকেটত ১৭০ ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় । কুছাল মেণ্ডিছে ৫২টা বলত ৭৪ ৰাণৰ অপৰাজিত ইনিংছ খেলিছিল । কোনো আফগান বলাৰেই এটাতকৈ অধিক উইকেট লোৱা নাছিল ।
আফগানিস্তানে টছত জয়লাভ কৰি বেটিং কৰি ২০ অভাৰত ১৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । মহম্মদ নবীয়ে ২২টা বলত ৬০ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল । ডুনিথ ৱেলালেজে বল কৰা অভাৰত তেওঁ ৫টা ছয় কৰে ।
অধিনায়ক ৰছিদ খান আৰু ইব্ৰাহিম জাদ্ৰানে ২৪ ৰাণকৈ সংযোজন কৰে । দলটোৱে ১১৪ ৰাণত ৬টা উইকেট হেৰুৱাইছে । শ্ৰীলংকাৰ হৈ নুৱান থুছাৰাই ৪টা উইকেট দখল কৰে ।
আফগান ইনিংছৰ অন্তিম অভাৰত মহম্মদ নবীয়ে দুনিথ ভিলেজৰ হাতত ৫টা ছয় কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল প্ৰথম তিনিটা বলত একেৰাহে তিনিটা ছয় । তাৰ পিছত তেওঁ ন’ বলৰ পিছত আৰু দুটা ছয় কৰে । মহম্মদ নবীৰ ৬০ ৰাণৰ ইনিংছত মাত্ৰ ২২টা বলত আহিছিল, য’ত তিনিটা চাৰি আৰু ৬টা ছয় আছিল ।
দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল হ'ল -
- শ্ৰীলংকা : চৰিথ আছালংকা (অধিনায়ক), পথুম নিছাংকা, কুছাল মেণ্ডিছ (উইকেটকীপাৰ), কামিল মিছাৰা, কুছাল পেৰেৰা, কামিন্দু মেণ্ডিছ, দছুন শনাকা, ৱানিন্দু হাছাৰাংগা, দুষমন্ত চামিৰণা, দুনিথ উইলালাগে, আৰু নুৱান থুছাৰা ।
- আফগানিস্তান : ৰছিদ খান (অধিনায়ক), ছেদিকুল্লাহ আটাল, ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ (উইকেটকীপাৰ), ইব্ৰাহিম জাদ্ৰান, দৰৱিছ ৰছুলি, কৰিম জানাত, মহম্মদ নবী, আজমাতুল্লাহ উমৰজাই, নূৰ আহমেদ, মুজিব উৰ ৰহমান, আৰু ফজলহাক ফাৰুকী ।