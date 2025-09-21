এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ প্ৰথমখন ছুপাৰ ৪ৰ মেচত বাংলাদেশৰ জয়
শ্ৰীলংকাক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে বাংলাদেশে ।
Published : September 21, 2025 at 12:06 AM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনৰ এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন ছুপাৰ ৪ ৰ মেচত বাংলাদেশে জয়লাভ কৰে । দলটোৱে ৬ বাৰৰ চেম্পিয়ন শ্ৰীলংকাক ৪ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।
বাংলাদেশে ৬ উইকেট হেৰুৱাই ১৯.৫ অভাৰত ১৬৯ ৰাণৰ লক্ষ্য অৰ্জন কৰে । টৌহিদ হৃদয় (৫৮ ৰাণ) আৰু ছৈফ হাছানে (৬১ ৰাণ) অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ৱানীন্দু হাছাৰাংগাই দুটা উইকেট দখল কৰে ।
🚨 BIGGEST UPSET OF THIS ASIA CUP 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 20, 2025
- Bangladesh 🇧🇩 beat Sri Lanka by 4 wickets in the 1st Super 4 match 👏🏻
- The Bangladeshi Tigers 🐯 beat the undefeated Sri Lankan 🇱🇰 quite comfortably pic.twitter.com/oGOdLjUqXT
শনিবাৰে ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত টছত জয়লাভ কৰি বাংলাদেশে বলিং কৰিবলৈ বাছি লয় । শ্ৰীলংকাই ২০ অভাৰত ৭ উইকেটত ১৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ৩৭টা বলত অপৰাজিত ৬৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে দছুন শানাকাই ।
Bangladesh Beat Sri Lanka By 4 Wickets in Super Four Stage Match #1 Of Asia Cup 2025 🏏🇧🇩🇱🇰🏆#Cricket #AsiaCup #AsiaCup2025 #BANvSL #SLvBAN #BANvsSL #SLvsBAN #SaifHassan #TowhidHridoy #SportsTrendsCan #SportsTrendsCanada pic.twitter.com/rl2OtPDtBn— SportsTrends (@SportsTrendsCan) September 20, 2025
কুছাল মেণ্ডিছে ৩৪, পাথুম নিছাংকাই ২২ আৰু চৰিথ আছালংকাই ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । বাংলাদেশৰ হৈ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে ৩টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে মেহিদী হাছানে দুটা আৰু টাস্কিন আহমেদে এটা উইকেট দখল কৰে ।
News Alert ! Bangladesh beat Sri Lanka by four wickets in Asia Cup Super 4 match. pic.twitter.com/MVii3k6jBs— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2025
দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল হ'ল : -
Bangladesh beat Sri Lanka by 4 wickets in Asia Cup Super Fours clash— Azaad English (@azaad_english) September 20, 2025
Read more: https://t.co/dGlLylKJdq#AzaadDigitaal #AzaadEnglish pic.twitter.com/XdiSEes0Nv
- শ্ৰীলংকা : চৰিথ আছালংকা (অধিনায়ক), পথুম নিছাংকা, কুছাল মেণ্ডিছ (উইকেটকীপাৰ), কামিল মিছাৰা, কুছাল পেৰেৰা, কামিন্দু মেণ্ডিছ, দছুন শনাকা, ৱানিন্দু হাছাৰাংগা, দুষমন্ত চামিৰংগা, দুনিথ ৱেলেলাগে, আৰু নুৱান থুছাৰা ।
- বাংলাদেশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), তাঞ্জিদ হাছান তামিম, মহম্মদ ছৈফ হাছান, তৌহিদ হৃদয়, ছামিম হোছেইন, জাকিৰ আলী, মেহিদি হাছান, নাছুম আহমেদ, শ্বোৰিফুল ইছলাম, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু টাস্কিন আহমেদ ।