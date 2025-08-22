গোলাঘাট : গোলাঘাটৰ এগৰাকী প্ৰয়াত প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা টেবুল টেনিছত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈ সোঁৱৰণী ১৬ সংখ্যক অসম ভিত্তিত ৰেংকিং প্ৰাইজমানি টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি অসম টেবুল টেনিছ সন্থাই গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাক এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পাছৰে পৰা বিগত ১৫ বছৰ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে ।
অসম চৰকাৰৰ পৰা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত হিচাপে কাছাৰত ১০৯৮ চনত মাধুৰ্য গগৈয়ে চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল যদিও কৰ্তব্যৰত ২০০০ চনৰ ১৮ মে'ৰ নিশা কাছাৰত এক গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, উক্ত ঘটনাৰ পাছতে জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে ঘটনা স্থলীলৈ ৰাওনা হৈছিল ।
কিছু দূৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত পূৰ্বৰ পৰা সষ্টম হৈ থকা আততায়ীয়ে আয়ুক্তৰ গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি কৰা ধাৰাবাহিক গুলীবৰ্ষণত মৃত্যু হৈছিল এই খেলুৱৈগৰাকীৰ । এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ পাছত তেখেতৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি অসম টেবুল টেনিছ সন্থাই এই প্ৰদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷
গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত সদৌ অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ সহযোগত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ ইনডৰ ষ্টেডিয়ামত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মাধুৰ্য গগৈ সোঁৱৰণী সদৌ অসম ৰেংকিং প্ৰাইজমানি টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ-২০২৫ । এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
অসম ফুটবল সন্থাৰ উপ সভাপতি অজয় ভৰালীয়ে আঁতধৰা উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানত আদৰণি ভাষণ দিয়ে ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে । মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত পুলক মহন্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিং বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ১৪২ নং চি আৰ পি এফৰ কামাণ্ডাৰ মহেন্দ্ৰ কুমাৰ অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া অংগন জ্যোতি বৰুৱা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি ডাঃ অজিত বৰুৱা ।
অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত মাধুৰ্য গগৈৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে মাতৃ তিলোত্তমা গগৈয়ে । প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে জিলা আয়ুক্ত পুলক মহন্তই । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ ১৪ জিলা দলৰ লগতে এন এফ ৰে’লৱে, অইল ইণ্ডিয়াৰ ১৬ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় চাৰি শতাধিক খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ কৰে ।
১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ বছৰ ল'ৰাৰ আৰু ছোৱালীৰ উভয় শাখাৰ লগতে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ শাখাত খেলসমূহ অনুস্থিত হ'ব । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত গোলাঘাটৰ কেইবাগৰাকী প্ৰাক্তন টেবুল টেনিছ খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
এই সম্পৰ্কে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, ‘‘মাধুৰ্য গগৈ এজন প্ৰাক্তন খেলুৱৈ আছিল । তেখেতে বহুবাৰ অসম দলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও এজন এ চি এচ বিষয়া আছিল । তেখেতক আমি বহু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলো, কিন্তু নিয়তিৰ খেল তেখেতে আততায়ীৰ গুলীত নিহত হ'ব লগা হৈছিল । আমি গোলাঘাট জিলাৰ এজন ভাল খেলুৱৈ তথা প্ৰশাসনিক বিষয়া হেৰুৱালো ৷ গতিকে তেওঁৰ নাম উজ্বলাই ৰাখিবৰ বাবে অসম টেবুল টেনিছ সন্থাই এই প্ৰতিযোগিতা আমাক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিছে । আমি প্ৰত্যেক বছৰে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছো আৰু বিগত ১৬ বছৰে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছো । এই প্ৰতিযোগিতাত ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, নামৰূপ, নৰ্থ লখিমপুৰ, গুৱাহাটী, কাছাৰ, আদিকে ধৰি ১৬ খন জিলাৰ ৪০০ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।’’
