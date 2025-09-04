নলবাৰী: নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ফুটবলৰ মহাৰণ । মুকালমুৱা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত 'সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেচন'ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ১৩ সংখ্যক চক্ৰধৰ ডেকা সোঁৱৰণী আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আজিৰে পৰা শুভাৰম্ভ কৰা হয় । মুকালমুৱাৰ দেশভক্ত ময়দানত অনুষ্ঠিত হৈছে এইখন সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল খেলখন ।
দেশভক্ত ময়দানত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখন বুধবাৰে বিয়লিৰ ভাগত শুভ উদ্বোধন কৰে নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে । লগতে উপস্থিত থাকে বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা জি এম ডি এৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকা । সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণিৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হয় মুকালমুৱা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থা আৰু সোণাপুৰ স্প'ৰ্টছ ক্লাবৰ মাজত ।
আৰম্ভণিৰ খেলখনত ২-০ গলৰ ব্যৱধানত সোণাপুৰ স্প'ৰ্টছ ক্লাৱক হৰুৱাই মুকালমুৱা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাই জয়লাভ কৰে । উক্ত খেলখনত খেলুৱৈসকলৰ দুভৰিৰ যাদু চাবলৈ দেশভক্ত ময়দানত অসংখ্য দৰ্শকৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিবছৰে এইখন সৰ্ব্বভাৰতীয় ফুটবল খেল চাবলৈ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ উৎসুক হৈ থাকে । এই বৰ্ষত প্ৰতিযোগিতাখনত কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দলকে ধৰি মুঠ ১৩ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আয়োজক সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
এইবেলি প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাচ লাখ টকা আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ তিনি লাখ টকা ধাৰ্য কৰিছে আয়োজকসকলে । আনহাতে এইবেলি ১৩ সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় খেলখনৰ তিনিখন মহিলা ৰেফাৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা হ'ব । অসম ফুটবল সন্থাৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে অহা ৭ , ৮ আৰু ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ খেল তিনিখন সম্পূৰ্ণ মহিলা পৰিচালকৰ দ্বাৰা পৰিচালনা হ'ব বুলি আয়োজক সমিতিয়ে সদৰী কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই কয়, "চক্ৰধৰ ডেকা সোঁৱৰণী প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন শুভ উদ্বোধন হ'ল । জিলা আয়ুক্তই খেলখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিলে । মুকালমুৱা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থা আৰু সোণাপুৰ স্প'ৰ্টছ ক্লাবৰ মাজত উদ্বোধনী খেলতখন অনুষ্ঠিত হৈছিল । সুন্দৰ খেল ৰাইজে উপভোগ কৰিলে । অহা খেল কেইখনটো আমি অসমৰ ৰাইজৰ সহায়-সহযোগ কামনা কৰিছোঁ ।"