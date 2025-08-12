কোকৰাঝাৰ : অসমৰ ফুটবল ইতিহাসত গৌৰৱৰ নতুন অধ্যায় সন্নিবিষ্ট কৰি বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে । ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো ক্লাৱ হিচাপে চলিত ১৩৪ সংখ্যক ইণ্ডিয়ান অইল ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে দলটোৱে ৷
ভাৰতীয় সেনাই আয়োজন কৰা এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি (মঙলবাৰ) কোকৰাঝাৰৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ ‘ডি’ৰ অন্তিমখন মেচত বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে ৪-০ গ'লত আই টি বি পি ফুটবল দলক বিধ্বস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাত অপৰাজেয় ধাৰা অব্যাহত ৰাখি গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দল হিচাপে নকআউট ৰাউণ্ডলৈ অগ্ৰসৰ হয় ৷
BDFC’s winning roar echoes through the stadium! 📢#BDFCITBPFT #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/xcBWSz4VQM— Durand Cup (@thedurandcup) August 12, 2025
উল্লেখ্য যে, গ্ৰুপৰ প্ৰথম দুখন মেচত জয়লাভ কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ বাবে আজিৰ মেচখনত বড়োলেণ্ড এফ চিক কেৱল ড্ৰৰ প্ৰয়োজন আছিল যদিও আত্মবিশ্বাসী দলটোৱে ঘৰুৱা সমৰ্থকৰ সন্মুখত লাইট আৰু বৰষুণৰ মাজত অতিমানৱৰ দৰে প্ৰদৰ্শন কৰি গৌৰৱৰ ঐতিহাসিক ক্ষণক চিৰস্মৰণীয় কৰি তোলে ৷ খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধতে তিনিটা গ'ল কৰা বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে নিজৰ লক্ষ্য আৰু সপোনৰ পৰা এবাৰো বিচলিত হোৱা নাছিল ৷
২৫ মিনিটত দলৰ হৈ প্ৰথমটো গ'ল কৰে টিমোটিহিয়ে ৷ আনহাতে, ৩৭ মিনিটত দলে লাভ কৰা পেনাল্টিক পেড্ৰোৰে গ'ললৈ ৰূপান্তৰ কৰি ব্যৱধান ২-০ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বিৰতিৰ পূৰ্বে বড়োলেণ্ডৰ হৈ তৃতীয়টো গ'ল কৰে গগমছাৰে [৪০ মিনিট] ৷ দ্বিতীয়াৰ্ধতো মেচ স্থানীয় দলটোৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকে আৰু আব্দুল ৮২ মিনিটত চতুৰ্থটো গ'ল কৰি বড়োলেণ্ড এফ চিৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখে ৷
𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 - 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐣𝐚𝐥 𝐁𝐡𝐮𝐦𝐢𝐣 (𝐁𝐃𝐅𝐂)#BDFCITBPFT #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/9YHHKdCtGh— Durand Cup (@thedurandcup) August 12, 2025
উল্লেখ্য যে, চলিত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমটো বৃহৎ অঘটন ঘটাই অসমৰ দলটোৱে গ্ৰুপৰ নিজৰ দ্বিতীয়খন মেচত আই এছ এলৰ ক্লাৱ পঞ্জাব এফ চিক একমাত্ৰ গ'লত পৰাস্ত কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছিল ৷ সেই মেচৰ পাছতেই বড়োলেণ্ড এফ চিকলৈ সমৰ্থকে নতুন সপোন দেখিবলৈ লয় আৰু আজি দলৰ পদশিল্পীসকলে ইতিহাস গঢ়ি অসমক ক্ৰীড়াৰ নতুন গৌৰৱ দিয়ে ৷
ইফালে, এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি ইম্ফলত গ্ৰুপ ‘এফ’ৰ মেচত ভাৰতীয় নৌ সেনাৰ ফুটবল দলে ২-১ ত ট্ৰাউ এফ চিক পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপৰ খেল আজি সমাপ্ত হয় ।
অহা ১৬ আগষ্টৰ পৰা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব । উত্তৰ-পূবৰ পৰা ছিলং লাজং এফ চি আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডেও কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷
Final whistle, unforgettable moment! ⏳💥#BDFCITBPFT #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/XJhgkiBxMc— Durand Cup (@thedurandcup) August 12, 2025