ETV Bharat / sports

১৩৪ সংখ্যক ডুৰণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ বড়োলেণ্ড এফচি - DURAND CUP 2025

ডুৰাণ্ড কাপৰ কোৱাৰ্টাৰত বড়োলেণ্ড এফ চি । বড়োলেণ্ড এফ চি ৪-০ গ’লত বিজয়ী ।

DURAND CUP 2025
বিডিএফচিৰ জয়ী উদযাপন (@thedurandcup X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 11:13 PM IST

3 Min Read

কোকৰাঝাৰ : অসমৰ ফুটবল ইতিহাসত গৌৰৱৰ নতুন অধ্যায় সন্নিবিষ্ট কৰি বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে । ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো ক্লাৱ হিচাপে চলিত ১৩৪ সংখ্যক ইণ্ডিয়ান অইল ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে দলটোৱে ৷

ভাৰতীয় সেনাই আয়োজন কৰা এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি (মঙলবাৰ) কোকৰাঝাৰৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ ‘ডি’ৰ অন্তিমখন মেচত বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে ৪-০ গ'লত আই টি বি পি ফুটবল দলক বিধ্বস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাত অপৰাজেয় ধাৰা অব্যাহত ৰাখি গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দল হিচাপে নকআউট ৰাউণ্ডলৈ অগ্ৰসৰ হয় ৷

উল্লেখ্য যে, গ্ৰুপৰ প্ৰথম দুখন মেচত জয়লাভ কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ বাবে আজিৰ মেচখনত বড়োলেণ্ড এফ চিক কেৱল ড্ৰৰ প্ৰয়োজন আছিল যদিও আত্মবিশ্বাসী দলটোৱে ঘৰুৱা সমৰ্থকৰ সন্মুখত লাইট আৰু বৰষুণৰ মাজত অতিমানৱৰ দৰে প্ৰদৰ্শন কৰি গৌৰৱৰ ঐতিহাসিক ক্ষণক চিৰস্মৰণীয় কৰি তোলে ৷ খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধতে তিনিটা গ'ল কৰা বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে নিজৰ লক্ষ্য আৰু সপোনৰ পৰা এবাৰো বিচলিত হোৱা নাছিল ৷

134th Durand Cup: Bodoland FC blank ITBP FT to seal historic QF spot
টাইম টেবুল (ETV Bharat Assam)

২৫ মিনিটত দলৰ হৈ প্ৰথমটো গ'ল কৰে টিমোটিহিয়ে ৷ আনহাতে, ৩৭ মিনিটত দলে লাভ কৰা পেনাল্টিক পেড্ৰোৰে গ'ললৈ ৰূপান্তৰ কৰি ব্যৱধান ২-০ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বিৰতিৰ পূৰ্বে বড়োলেণ্ডৰ হৈ তৃতীয়টো গ'ল কৰে গগমছাৰে [৪০ মিনিট] ৷ দ্বিতীয়াৰ্ধতো মেচ স্থানীয় দলটোৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকে আৰু আব্দুল ৮২ মিনিটত চতুৰ্থটো গ'ল কৰি বড়োলেণ্ড এফ চিৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখে ৷

উল্লেখ্য যে, চলিত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমটো বৃহৎ অঘটন ঘটাই অসমৰ দলটোৱে গ্ৰুপৰ নিজৰ দ্বিতীয়খন মেচত আই এছ এলৰ ক্লাৱ পঞ্জাব এফ চিক একমাত্ৰ গ'লত পৰাস্ত কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছিল ৷ সেই মেচৰ পাছতেই বড়োলেণ্ড এফ চিকলৈ সমৰ্থকে নতুন সপোন দেখিবলৈ লয় আৰু আজি দলৰ পদশিল্পীসকলে ইতিহাস গঢ়ি অসমক ক্ৰীড়াৰ নতুন গৌৰৱ দিয়ে ৷

134th Durand Cup: Bodoland FC blank ITBP FT to seal historic QF spot
ফুটবলপ্ৰেমী (ETV Bharat Assam)

ইফালে, এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি ইম্ফলত গ্ৰুপ ‘এফ’ৰ মেচত ভাৰতীয় নৌ সেনাৰ ফুটবল দলে ২-১ ত ট্ৰাউ এফ চিক পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপৰ খেল আজি সমাপ্ত হয় ।

অহা ১৬ আগষ্টৰ পৰা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব । উত্তৰ-পূবৰ পৰা ছিলং লাজং এফ চি আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডেও কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : পঞ্জাব এফ চিক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপ ডিৰ শীৰ্ষস্থানত বড়োলেণ্ড এফ চিৰ

লগতে পঢ়ক : ডুৰাণ্ড কাপ: আই টি বি পি এফ টি বনাম পঞ্জাব এফ চি খেলখনৰ কিছু মুহূৰ্ত

কোকৰাঝাৰ : অসমৰ ফুটবল ইতিহাসত গৌৰৱৰ নতুন অধ্যায় সন্নিবিষ্ট কৰি বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে । ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো ক্লাৱ হিচাপে চলিত ১৩৪ সংখ্যক ইণ্ডিয়ান অইল ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে দলটোৱে ৷

ভাৰতীয় সেনাই আয়োজন কৰা এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি (মঙলবাৰ) কোকৰাঝাৰৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ ‘ডি’ৰ অন্তিমখন মেচত বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে ৪-০ গ'লত আই টি বি পি ফুটবল দলক বিধ্বস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাত অপৰাজেয় ধাৰা অব্যাহত ৰাখি গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দল হিচাপে নকআউট ৰাউণ্ডলৈ অগ্ৰসৰ হয় ৷

উল্লেখ্য যে, গ্ৰুপৰ প্ৰথম দুখন মেচত জয়লাভ কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ বাবে আজিৰ মেচখনত বড়োলেণ্ড এফ চিক কেৱল ড্ৰৰ প্ৰয়োজন আছিল যদিও আত্মবিশ্বাসী দলটোৱে ঘৰুৱা সমৰ্থকৰ সন্মুখত লাইট আৰু বৰষুণৰ মাজত অতিমানৱৰ দৰে প্ৰদৰ্শন কৰি গৌৰৱৰ ঐতিহাসিক ক্ষণক চিৰস্মৰণীয় কৰি তোলে ৷ খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধতে তিনিটা গ'ল কৰা বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে নিজৰ লক্ষ্য আৰু সপোনৰ পৰা এবাৰো বিচলিত হোৱা নাছিল ৷

134th Durand Cup: Bodoland FC blank ITBP FT to seal historic QF spot
টাইম টেবুল (ETV Bharat Assam)

২৫ মিনিটত দলৰ হৈ প্ৰথমটো গ'ল কৰে টিমোটিহিয়ে ৷ আনহাতে, ৩৭ মিনিটত দলে লাভ কৰা পেনাল্টিক পেড্ৰোৰে গ'ললৈ ৰূপান্তৰ কৰি ব্যৱধান ২-০ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বিৰতিৰ পূৰ্বে বড়োলেণ্ডৰ হৈ তৃতীয়টো গ'ল কৰে গগমছাৰে [৪০ মিনিট] ৷ দ্বিতীয়াৰ্ধতো মেচ স্থানীয় দলটোৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকে আৰু আব্দুল ৮২ মিনিটত চতুৰ্থটো গ'ল কৰি বড়োলেণ্ড এফ চিৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখে ৷

উল্লেখ্য যে, চলিত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমটো বৃহৎ অঘটন ঘটাই অসমৰ দলটোৱে গ্ৰুপৰ নিজৰ দ্বিতীয়খন মেচত আই এছ এলৰ ক্লাৱ পঞ্জাব এফ চিক একমাত্ৰ গ'লত পৰাস্ত কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছিল ৷ সেই মেচৰ পাছতেই বড়োলেণ্ড এফ চিকলৈ সমৰ্থকে নতুন সপোন দেখিবলৈ লয় আৰু আজি দলৰ পদশিল্পীসকলে ইতিহাস গঢ়ি অসমক ক্ৰীড়াৰ নতুন গৌৰৱ দিয়ে ৷

134th Durand Cup: Bodoland FC blank ITBP FT to seal historic QF spot
ফুটবলপ্ৰেমী (ETV Bharat Assam)

ইফালে, এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি ইম্ফলত গ্ৰুপ ‘এফ’ৰ মেচত ভাৰতীয় নৌ সেনাৰ ফুটবল দলে ২-১ ত ট্ৰাউ এফ চিক পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপৰ খেল আজি সমাপ্ত হয় ।

অহা ১৬ আগষ্টৰ পৰা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব । উত্তৰ-পূবৰ পৰা ছিলং লাজং এফ চি আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডেও কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : পঞ্জাব এফ চিক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপ ডিৰ শীৰ্ষস্থানত বড়োলেণ্ড এফ চিৰ

লগতে পঢ়ক : ডুৰাণ্ড কাপ: আই টি বি পি এফ টি বনাম পঞ্জাব এফ চি খেলখনৰ কিছু মুহূৰ্ত

For All Latest Updates

TAGGED:

ডুৰণ্ড কাপ ফুটবলইটিভি ভাৰত অসমBODOLAND FC VS ITBPPUNJAB FCDURAND CUP 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী বেৰী বাচ্চ উইলম’ৰে

1 কোটিৰো অধিক ইউনিটৰ বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে Maruti Wagon R এ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.