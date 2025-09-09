ETV Bharat / politics

দেশক লাগে নতুন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি; প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা শাসক-বিৰোধীৰ সাংসদলৈকে সকলোৱে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ

আজি সংসদ ভৱনত দেশৰ ১৭ সংখ্যক উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে । পুৱা ১০ বজাত প্ৰথমে ভোটদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।

PM Modi First To Cast Vote
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত (PTI)
নতুন দিল্লী: উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মঙলবাৰে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা সংসদ ভৱনত আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথম ভোটদান কৰে ৷ নিৰ্বাচনত শাসকীয় এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা চি পি ৰাধাকৃষ্ণন আৰু বিৰোধী দল ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰাৰ্থী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গৈছে ৷

জগদীপ ধনখড়ৰ হঠাৎ পদত্যাগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ স্পষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল আৰু কিৰেণ ৰিজিজু, ৰাজ্যসভাৰ উপাধ্যক্ষ হৰিবংশ সিং, বিজেপিৰ সাংসদ কংগনা ৰৌনত আৰু এছ পি নেতা ৰাম গোপাল যাদৱকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই ভোটদান কৰে ।

ইয়াৰ উপৰি প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা জে ডি(এছ)ৰ সাংসদ এইচ ডি দেৱগৌড়া, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ছোনিয়া গান্ধী, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ৷

সন্ধিয়া ৫ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ চলিব আৰু সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব ৷ ভোট গণনা আৰম্ভ হ’ব সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা আৰু গভীৰ নিশা ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আন নিৰ্বাচনৰ দৰে এই নিৰ্বাচনত সাংসদসকলে ভোট দিবলৈ দলীয় হুইপৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থকা নাই ৷ গোপন বেলটৰ জৰিয়তে কাগজত নিজৰ পচন্দৰ চিহ্নত সাংসদসকলে ভোটদান কৰে ৷

লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয়ৰে ৭৮১ গৰাকী সাংসদ আছে ৷ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সংখ্যা হৈছে ৩৯১টা ভোট ৷ ৪২৫ জন সাংসদৰে এন ডি এৰ অগ্ৰগতি স্পষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে বিৰোধী শিবিৰত প্ৰায় ৩২৪ জন সাংসদ আছে ৷ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনাইছে ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে, আনহাতে বি জে ডি আৰু বি আৰ এছে ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত উত্তপ্ত বিতৰ্ক হৈছিল ৷ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ২০১১ চনৰ ছালৱা জুডুমৰ বিৰুদ্ধে ৰেড্ডীক সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে তেওঁক ন্যায় আৰু গণতন্ত্ৰৰ পুৰোহিত বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷

তামিলনাডুৰ দুবাৰৰ সাংসদ ৰাধাকৃষ্ণনক ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে অভিজ্ঞ নেতা হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে এন ডি এই ৷ ৰেড্ডীয়ে সাংসদসকলক ‘দলীয় মনোভাৱৰ ওপৰত ভোট দিবলৈ’ আহ্বান জনাই কয় যে এই নিৰ্বাচন কেৱল উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি বাচনি কৰা নহয়, গণতন্ত্ৰৰ মনোভাৱ ৰক্ষাৰ বাবেহে কৰা হৈছে ৷ আজি নিশা ঘোষণা হ’বলগীয়া ফলাফলে জগদীপ ধনখড়ৰ ঠাইত ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হ’ব সেয়া নিৰ্ণয় কৰিব ৷

