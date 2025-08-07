হায়দৰাবাদ: ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটে(এন ডি এ) প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুৰব্বী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাক মিত্ৰজোঁটৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিবলৈ বৃহস্পতিবাৰে সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰে ।
নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু জে পি নাড্ডাই নিৰ্বাচিত কৰা প্ৰাৰ্থীক এন ডি এয়ে গ্ৰহণ কৰিব ।
অৰুণাচল প্ৰদেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰিজিজুৱে লগতে কয়, ‘‘এয়া সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা সিদ্ধান্ত আছিল । আমি নামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা নাছিলো, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ।’’
নতুন দিল্লীৰ সংসদ ভৱন চৌহদত এন ডি এৰ নেতাসকলৰ বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । মুঠ ৪২২ জন সদস্যৰ সমৰ্থনেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত মিত্ৰজোঁটৰ এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকী যে নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব, সেয়া একপ্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
ইতিমধ্যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে বৃহস্পতিবাৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে । তথ্য অনুসৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ লোকসভাৰ ৫৪২ জন সদস্যৰ ভিতৰত ২৯৩ জন সদস্যৰ সমৰ্থন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যসভা অৰ্থাৎ সংসদৰ উচ্চ সদনৰ ১২৯ জন সদস্যৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিক লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলে নিৰ্বাচিত কৰে ৷ উচ্চ সদনৰ মনোনীত সদস্যসকলেও ভোটদানৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । ৫৪৩ জনীয়া লোকসভাৰ এখন আসন খালী হোৱাৰ বিপৰীতে ২৪৫ জনীয়া ৰাজ্যসভাত খালী আছে ৫ খন আসন ৷ ৰাজ্যসভাত খালী থকা আসনসমূহৰ ভিতৰত ৪ খন জম্মু-কাশ্মীৰৰ আৰু এখন পঞ্জাৱৰ ৷
এন ডি এৰ দলসমূহৰ ভিতৰত আছে তেলেগু দেশম পাৰ্টি (টি ডি পি), জনতা দল (ইউনাইটেড), জনতা দল (চেকুলাৰ), শিৱসেনা, জনসেনা, লোক জনশক্তি পাৰ্টি (ৰাম বিলাস) আদি । দুয়োখন সদনৰ কাৰ্যকৰী শক্তি ৭৮৬ আৰু বিজয়ী প্ৰাৰ্থীক ৩৯৪ টা ভোটৰ প্ৰয়োজন হ’ব, যদিহে সকলো যোগ্য ভোটাৰে নিজৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি ব্যৱহাৰ কৰে ।
আনহাতে, লোকসভাত বিৰোধী দলৰ আছে ২৩৮ গৰাকী সাংসদ । ১০১ জন সাংসদ লৈ কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব দিছে বিৰোধী দল ‘‘ইণ্ডিয়া ব্লক’’ ৰ ৷ ৰাজ্যসভাত বিৰোধী দলৰ আছে প্ৰায় ১১২ গৰাকী সাংসদ । ইণ্ডিয়া ব্লকত কংগ্ৰেছ, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল (আৰ জে ডি), তৃণমূল কংগ্ৰেছ (টি এম চি), ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি (চি পি আই), ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি-মাৰ্ক্সবাদী (চি পি আই-এম), ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা (জে এম এম), আম আদমী পাৰ্টি (আপ) আৰু দ্ৰাবিড় মুনেত্ৰ কাঝাগম (ডি এম কে) আদি দল আছে ।
উল্লেখ্য যে, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচন ৯ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব । অধিসূচনা অনুসৰি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন ২১ আগষ্ট । ২২ আগষ্টত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব আৰু ২৫ আগষ্টলৈকে প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
সাংবিধানিক নিৰ্দেশনা
যদিহে পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসাৰণ বা আন কোনো কাৰণত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনখন পদ খালী হৈ পৰে, তেন্তে সংবিধানৰ নিয়ম অনুসৰি আসনখন যিমান সোনকালে পাৰি পূৰণ কৰিব লাগে ।
একক হস্তান্তৰযোগ্য ভোট আৰু গোপন বেলটৰ জৰিয়তে আনুপাতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ সদস্যৰে গঠিত এখন নিৰ্বাচনী কমিটিৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিজনে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী ৫ বছৰৰ বাবে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে । কিন্তু কাৰ্যকাল শেষ হ’লেও উত্তৰাধিকাৰীয়ে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ নকৰালৈকে তেওঁৰ কাৰ্যভাৰ অব্যাহত থাকিব ৷
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ মৃত্যু, অপসাৰণ বা পদত্যাগৰ ক্ষেত্ৰত সংবিধানত নতুন নিৰ্বাচনৰ বাহিৰে আন কোনো উত্তৰাধিকাৰী পদ্ধতি নিৰ্দিষ্ট কৰা হোৱা নাই । কিন্তু এনে পৰিস্থিতিত উপাধ্যক্ষই ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে ।
ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয়
ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আইন ১৯৫২ ৰ ধাৰা ৪ ৰ উপ-ধাৰা (৩)ৰ নিয়ম অনুসৰি উক্ত আইনখনৰ ধাৰা ৪ ৰ উপ-ধাৰা (১)ৰ অধীনত নিৰ্বাচন আহ্বান কৰা অধিসূচনা বিদায়ী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ ষাঠি দিন বা তাৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিব পাৰে । নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী এনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব যে বিদায়ী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছদিনা নিৰ্বাচিত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিজনে যাতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন পৰিচালনা
ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩২৪ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কৰ্তৃত্ব ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ হাতত ন্যস্ত আছে । ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৬৬(১) অনুচ্ছেদ অনুসৰি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন একক হস্তান্তৰযোগ্য ভোটৰ দ্বাৰা আনুপাতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু এনে নিৰ্বাচনত ভোটদান গোপন বেলটৰ দ্বাৰা হ’ব ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন ক'ত অনুষ্ঠিত হয়
সংসদ ভৱনৰ এটা কোঠা সাধাৰণতে ভোটগ্ৰহণৰ স্থান হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । এই নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ দৰে নহয় (য'ত সংসদৰ সদস্য আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ সদস্যই দিয়া ভোটৰ মূল্য বেলেগ বেলেগ) ৷ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিটো ভোটৰ মূল্য একে – ১ ৷
যিহেতু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ নতুন দিল্লীৰ সংসদ ভৱনৰ মাত্ৰ এটা স্থানতহে অনুষ্ঠিত হয়, সেয়েহে ভোটগণনা সাধাৰণতে ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত ভোটগ্ৰহণ কৰা কোঠাটোতে কৰা হয় ।
কিমান ভোটৰ প্ৰয়োজন
যিহেতু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিজন আনুপাতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি একক হস্তান্তৰযোগ্য ভোটৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত কৰা হয়, গতিকে প্ৰতিজন নিৰ্বাচকৰ পছন্দৰ সংখ্যা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ দৰেই । বিজয়ী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচিত বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ভোট লাভ কৰিব লাগিব, যিটো হৈছে বৈধ ভোটৰ ৫০ শতাংশ +১ ।
