বড়োভূমিত ইউ পি পি এলেই একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব : প্ৰমোদ বড়ো

বাগানপাৰা সমষ্টিত কাতিৰাম বড়োৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ । পুনৰ কৰিলে হাগ্ৰামাক আক্ৰমণ ।

BTR Elections 2025
বাক্সাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 8:24 AM IST

2 Min Read
বাক্সা: বি টি চি নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ জয়ৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িছে নেকি ? কিন্তু কিয় ইমান আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে প্ৰমোদ বড়ো । প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাতেই নেতাগৰাকীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে ।

ইফালে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বি টি চিত মিলিজুলি চৰকাৰ কৰাৰ কথাহে কৈ আহিছে । হাগ্ৰামাৰ‌ সংগ এৰি চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে প্ৰমোদ বড়োক দিয়া সংগ আৰু শেহতীয়াকৈ গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে‌ কংগ্ৰেছ এৰি ইউ পি পি এলত কৰা যোগদানে প্ৰমোদ বড়োৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছে নেকি ? বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পুনৰ এবাৰ ইউ পি পি এল দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে ।

বাক্সাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ (ETV Bharat)

ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী কাতিৰাম বড়োৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দি প্ৰমোদ বড়োৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হাগ্ৰামাৰ লগত চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "হাগ্ৰামাই মদ-জুৱা, মাৰপিটৰ ৰাজনীতি কৰে ! ৰাজনীতি কৰিলে নীতি-আদৰ্শ থাকিব লাগে আৰু দূৰদৰ্শী হ'ব লাগে । কিন্তু তেনে কোনো লক্ষণ বি পি এফ দলত নাই । গতিকে ইউ পি পি এল দলে অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"

লগতে বি টি আৰৰ ৩৫ লাখ লোক আৰু ২৬ টা জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইউ পি পি এলৰ জন্ম হোৱা বুলিও নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "বি টি আৰত থকা ১০ হাজাৰ মহিলাক লাখপতি বনোৱাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে হাঁহ, কুকুৰা, ছাগলী পালন কৰিবলৈ দিছে ৷ যাতে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ৷" মহিলাসকলক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ১২০০ টকাৰ পৰা ১৪০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব বুলিও ভাষণত কয় নেতাগৰাকীয়ে ৷ বিজেপিৰ সৈতে ইউ পি পি এল থকা সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, " ইয়াৰ কাৰণে ভাবিবলৈ সময় আছে । ২২ তাৰিখে ভোট হ'ব, ২৬ তাৰিখে গণনা হ'ব, ইয়াৰ পিছত অংকবিলাক হ'ব ।"

