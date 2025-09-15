ETV Bharat / politics

হাগ্ৰামাৰ কথাৰ একো তালমিল নাই, মানুহে হাঁহিছে: চন্দন ব্ৰহ্ম

ইউ পি পি এলে ২৫ৰ পৰা ২৭ খন আসন লাভেৰে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিচাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ ।

UPPL BTC ELECTION CAMPAIGN
কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউপিপিএলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তীব্ৰ হোৱাৰ সময়তেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে । বি পি এফৰ সভাপতিগৰাকীয়ে হেনো ইউ পি পি এলত আহিবলৈ আগ্ৰহী । বিগত কিছুদিন ধৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু চন্দন ব্ৰহ্মৰ মাজত চলা বাকযুদ্ধ তুংগত উঠাৰ সময়তেই এইবাৰ চন্দন ব্ৰহ্মই শেল এৰিলে বি পি এফৰ সভাপতিগৰাকীলৈ ।

চিৰাং জিলাৰ ১৫ নং কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চন্দন ব্ৰহ্মৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই । চিৰাঙৰ ৰৌমাৰীৰ এক প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মই কয়, "এইবাৰ বি টি চিত আমাৰ খুব ভাল চলিছে । ইউ পি পি এল দলে ২৫ৰ পৰা ২৭ খন আসন লাভেৰে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিচাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব । প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত ইউ পি পি এল দলে বিগত সময়ছোৱাত বি টি চিত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ বাবে উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে ৰাইজৰ সেৱা কৰা বাবেই বি টি চিৰ ভাষা, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ইউ পি পি এল দলক আকোৱালি লৈছে ।"

কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা (ETV Bharat Assam)

হাগ্ৰামাই হওঁক বা বেলেগেই নহওক কিয় নিৰ্বাচন আহিছে কিবাকিবি ক'বই বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি কয়, "ইউ পি পি এল এক নম্বৰত থাকিব আৰু বিজেপি আৰু বি পি এফে দ্বিতীয় স্থান ল'বৰ কাৰণে যুঁজ দি আছে ।"

UPPL BTC ELECTION CAMPAIGN
কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা (ETV Bharat Assam)

হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ চন্দন ব্ৰহ্ম :

আনহাতে, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা ১৫ নং কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী চন্দন ব্ৰহ্মই সমষ্টি দখলৰ দৌৰত উঠি পৰি লাগিছে । মূলতঃ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তথা তেওঁৰ ভাগিন পানীৰাম ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । চন্দন ব্ৰহ্মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি কয়, "হাগ্ৰামাৰ কথাৰ একো তালমিল নাই । তেওঁ কোৱা কথা বিলাক শুনি মানুহে হাঁহিছে । হাগ্ৰামাই যদি কেতিয়াবা মোক মাটি কিনি দিয়া বুলি কয়, কেতিয়াবা গাড়ী কিনি দিয়া বুলিও কয় । আচলতে হাগ্ৰামাই ইউ পি পি এলত আহিব খুজি আছে । হাগ্ৰামাই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, তেওঁ নিজেই ইউ পি পি এলক ভোট দিবলৈ ৰাইজক কৈছে । কাজলগাঁও সমষ্টিত মোৰ জয় নিশ্চিত আৰু ইউ পি পি এল দলে ২৫ ৰ পৰা ২৬ খন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"

UPPL BTC ELECTION CAMPAIGN
কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ১৫ নং কাজলগাঁও সমষ্টিত বি জে পিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাত সমষ্টিটোৰ বাঙালী, নেপালী, কোঁচ ৰাজবংশী, মুছলমান, বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰক লৈ অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ইউ পি পি এল । আনহাতে, বিগত সময়ছোৱাত বি পি এফৰ পানীৰাম ব্ৰহ্মই সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ পূঁজিৰ ধন সঠিকভাৱে খৰচ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:বড়োভূমিত ইউ পি পি এলেই একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব : প্ৰমোদ বড়ো

এবছু মানেই ইউ পি পি এল, ইউ পি পি এল মানেই এবছু: হাগ্ৰামাৰ কটাক্ষ

For All Latest Updates

TAGGED:

BTC ELECTION CAMPAIGNহাগ্ৰামা মহিলাৰীU G BRAHMAUPPLBTC ELECTION 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.