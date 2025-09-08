বিনন্দ শইকীয়া, মানছিং ৰংপী আৰু সত্যব্ৰত কলিতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান

বিনন্দ শইকীয়া, মানছিং ৰংপী আৰু সত্যব্ৰত কলিতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান
নতুন দিল্লীৰ এ আই চি চিৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰে অসমৰ ৩ গৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে ।
Published : September 8, 2025 at 10:05 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 10:55 PM IST
গুৱাহাটী : সকলো উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদ এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে ৩ গৰাকীকৈ প্ৰাক্তন বিধায়কে ৷ হাতী আৰু পদুম ফুল এৰি কংগ্ৰেছী হ'ল ক্ৰমে অগপৰ সত্যব্ৰত কলিতা, বিজেপিৰ বিনন্দ শইকীয়া আৰু মানছিং ৰংপী ।
নতুন দিল্লীৰ এ আই চি চিৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপি-অগপৰ ৩ প্ৰাক্তন বিধায়কে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালৰ উপস্থিতিত তিনিওগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ।
তিনিওগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কৰ কংগ্ৰেছত যোগদানক আদৰণি জনাই গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আজি অসম কংগ্ৰেছৰ বাবে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ৷ কিয়নো, আজি যিসকলে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে অসমৰ মূল ভাব ধাৰা তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তত প্ৰতিফলিত হৈছে । আজি অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ জনতাৰ চৰকাৰ নহয়, কৃষকৰ চৰকাৰ নহয়, নিবনুৱাৰ চৰকাৰ নহয়, মহিলা-শ্ৰমিকৰ চৰকাৰ নহয় । এই চৰকাৰ কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত লাভৰ কাৰণেহে এই চৰকাৰ ৷"
গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "এতিয়া জনতাৰ কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰখন হিমন্ত শৰ্মা প্ৰাইভেট লিমিটেডলৈ পৰিণত হৈছে ৷ অসম বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাইভেট ফাৰ্মলৈ পৰিণত হৈছে । যিসকলে বিজেপিত ৰাইজৰ সেৱা কৰিম বুলি ভাবিছিল, তেওঁলোকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ সেৱা কৰিবলগীয়া হৈছে । সেই কাৰণেই এতিয়া জনতাৰ সেৱা কৰিব খোজাসকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে । আজি এয়া এক আৰম্ভণিহে ।" গৌৰৱ গগৈয়ে সত্যব্ৰত কলিতা, বিনন্দ শইকীয়া আৰু ডাঃ মানছিং ৰংপীক প্ৰশংসাৰে ওপচাই কংগ্ৰেছ দললৈ আদৰণি জনায় ।
ইফালে তিনিওগৰাকী নেতাক দললৈ আদৰণি জনাই এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে কয় যে ই অসমৰ ৰাজনীতিত পৰিৱৰ্তনৰ স্পষ্ট লক্ষণ । যোগদান অনুষ্ঠানত এ আই চি চিৰ নেতা জীতেন্দ্ৰ সিং, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন, অসম মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি কেইবাগৰাকী নেতা উপস্থিত থাকে ।
“আনন্দিত হৈছো যে মই মোৰ পূৰ্বৰ দলটোলৈ ঘূৰি আহিবলৈ সুবিধা পাইছো । ভূপেনদাই যিখন সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ ৰাজনীতিৰ কথা কৈ গৈছিল সেই বিজেপিৰ কবলৰ পৰা ঘৃণা আৰু ধৰ্মৰ ভিত্তিত কৰা ৰাজনীতিৰ পৰা অসমবাসীক বচাবলৈ আজি আমি আকৌ সংকল্প ল’লো । আজি আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলো ।” বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়াই নতুন দিল্লীত এইদৰে মন্তব্য কৰে ।
বিনন্দ শইকীয়াই ২০১১ চনত ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিধায়ক হিচাবে জয় লাভ কৰাৰ পিছত ২০১৬ চনত বিজেপি দলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে যোগদান কৰে ৷ কিন্তু ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ’বলগীয়া হয় শইকীয়া । আকৌ সময়ৰ উভতনি সোঁতত বিনন্দ শইকীযাই ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা যোগদান কৰে কংগ্ৰেছ দলত ৷ ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিনন্দ শইকীয়াৰ কংগ্ৰেছৰ যোগদানে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পিছতেই অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই কয়, “এই যে সমন্বয়ৰ অৰ্থ বিচাৰি আমি হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে, আজি অসমত এটা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ ৷ ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাবে আমিয়েই নহয়, সাধাৰণ মানুহো শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশত আছে । অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে ।”
উল্লেখযোগ্য যে কমলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ২০১৬চনত সত্যব্ৰত কলিতাই অগপ দলৰ পৰা বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । কিন্তু ২০২১ৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদে এই আসনখন বিজেপিক এৰি দিয়ে । ফলত এতিয়া কমলপুৰ সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰি আৰম্ভ কৰি অগপলৈকে আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতি কৰি অহা সত্যব্ৰত কলিতাই ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ পৰা একাধিকবাৰ বৈঠালাংচু সমষ্টিৰ পৰি বিধায়ক নিৰ্বিচিত হোৱা ডা° মানসিং ৰংপীয়ে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুগামী হিচাবে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত ৷ বিজেপিত যোগদান কৰি ৰংপীয়ে উপ নিৰ্বাচন খেলি পুনৰবাৰ বিজেপিৰ টিকটত সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক হয় ৷
পিছে ২০২১ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাই ৰাজনৈতিকভাৱে স্থবিৰ হৈ পৰেহৰংপী ৷ এতিয়া কাৰ্বি পাহাৰত মানসিং ৰংপীয়ে কংগ্ৰেছৰ হেৰুৱা মান কি দৰে উদ্ধাৰ কৰে সেয়াও চাবলগীয়া হ’ব ৷ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি ডা° ৰংপীয়ে কয়, “আগতে মই কংগ্ৰেছতেই আছিলো । মাজতে মই ভুল কৰি গ’লো আৰু বিজেপিলৈ । এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ ঘৰ ৱাপচী হৈছে ৷ যিজন ল’ৰাই ঘৰ এৰি গৈ হেৰাই যোৱাৰ দৰে হৈছিল, এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাই সুখী হৈছো ।”
