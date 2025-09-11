আমাৰ হিট হৈছে, বক্স অফিচত তেওঁলোকৰখন ফ্লপ হ'ল: কোনখন ছবিৰ কথা ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ?

আমাৰ হিট হৈছে, বক্স অফিচত তেওঁলোকৰখন ফ্লপ হ'ল: কোনখন ছবিৰ কথা ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ?
"সকলোৱে হাঁহিছে । আৰক্ষীয়েও কয় যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে আমাক কি কামত লগাইছে !" গৌৰৱৰ কটাক্ষ ৷
Published : September 11, 2025 at 8:07 AM IST
গুৱাহাটী : "আমি পূৰ্বে কৈছিলো ১০ ছেপ্টেম্বৰ ফ্লপ হ'ব । আমাৰ হিট হৈছে, তেওঁলোকৰটো ফ্লপ হৈছে । বক্স অফিচত ফ্লপ হৈছে ১০ ছেপ্টেম্বৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ত পদত্যাগ কৰিব ? আগতেও বহুবাৰ পদত্যাগ কৰাৰ কথা কৈছিল ।" - এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ । ১০ ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগৰ এছ আই টিয়ে কৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা কৈছিল ।
এই প্ৰসংগত বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে । তেওঁ কয়, "আমি হিট হৈছো । আমাৰ যিদৰে যোগদান হৈছে । আমাৰ হিট হৈছে । তেওঁলোক ফ্লপ হৈছে । যাৰ বাবে সময় বিচাৰিছে, বিষয়টো ঠেলিব বিচাৰিছে । লাজ পাইছে, কেনেকৈ দেখাব । সকলোৱে বুজি পাইছে । ৰিজাল্ট আমি আগৰ পৰাই জানো যে বক্স অফিচত তেওঁলোক ফ্লপ হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সকলোৱে হাঁহি আছে । আৰক্ষীয়েও কেতিয়াবা কয় যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে আমাক কি কামত লগাইছে । দিল্লীত বিজেপি দলেও কৈছে যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইমানেই পাতল কথাবোৰ কিয় কয় ? হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইংগিত পাইছে যে অলপ দিনৰ পাছত তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ চকীখন সলনি হ'ব । বিজেপিয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেলেংকাৰীৰে জড়িত মুখ্যমন্ত্রীসকলক চকীৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে । সেই একেই অৱস্থা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ হ'বলৈ গৈ আছে । সেই কাৰণে আজিকালি তেখেতৰ চেহেৰাও বেছি ভাল নহয় আৰু কথাবোৰো গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ নহয় । অভিযোগবোৰ পাতল আৰু ফ্লপ ।"
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এক যোগদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে দিল্লীত যোগদান কৰা অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা, বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়া আৰু মানছিং ৰংপীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে । আনহাতে অনুষ্ঠানত এ আই ইউ ডি এফৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্রী আবু চালেহ নিজামুদ্দিনেও কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ ভালেসংখ্যক নেতাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে ।
এছ আই টিয়ে মুখ্যমন্ত্রীক দিলে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন :
সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশত তদন্ত কৰাৰ বাবে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছিল । বিগত সময়ত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে ১০ ছেপ্টেম্বৰত এছ আই টিৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা কৈছিল । লগতে ১০ ছেপ্টেম্বৰত সকলো অভিযোগ তথ্য সহকাৰে দিয়াৰ কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰি কৰিছিল । যাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা অব্যাহত আছিল ।
অৱশেষত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰে থকা সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে । দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত এই প্ৰতিবেদন প্ৰদানৰ সময়ত বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ সদস্যসকল ক্ৰমে মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা, ৰ'জী কলিতা, প্ৰণৱজ্যোতি গোস্বামী আৰু মৈত্ৰেয়ী ডেকা উপস্থিত থাকে । তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রীক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰদান কৰে ।
